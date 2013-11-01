В декабре Украину посетит госсекретарь США Джон Керри

В декабре Украину с визитом посетит государственный секретарь США Джон Керри.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джеффри Пайетт сообщил на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании и внедрении образовательной программы имени Фулбрайта в области науки и техники.

По словам посла, этот визит будет означать сигнал США о поддержке Украины на ее пути модернизации и реформирования.

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