ТОП-10 (1 ноября)

S&P понизило суверенный рейтинг Украины

S&P прогнозирует девальвацию гривни до 9,5 грн/долл. в 2014 году

S&P прогнозирует рост реального ВВП Украины на уровне 1%

S&P ожидает роста госдолга Украины до 40% ВВП

Рада освободила «Нафтогаз» от финансовых обязательств по госгарантиям

Миллер раскрыл условия рассрочки по долгу "Нафтогаза"

Годовой план приватизации в Украине выполнен всего на 9%

Имущество Одесского НПЗ могут сдать в аренду частной компании

Азаров: после подписания соглашения с ЕС цены расти не будут

Европа просит МВФ дать Украине кредит для защиты от России

***

S&P понизило суверенный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В», и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В».

Как отмечается в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН, прогнозы по рейтингам остаются негативными.

«Мы также понизили долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaBBB-» с «uaA-», - говорится в сообщении.

Как отмечают в S&P, понижение рейтинга отражает мнение экспертов о снижающейся вероятности того, что стратегия правительства Украины сможет обеспечить достаточный объем валютных средств для покрытия значительных потребностей во внешнем финансировании. «В мае 2013 г. мы отмечали, что благоприятная конъюнктура на международных финансовых рынках может оказаться скоротечной, что приведет к дальнейшему усилению давления на показатели внешнего финансирования страны. Эти прогнозы оправдались, о чем свидетельствует обратное направление кривой доходности правительства Украины в конце сентября 2013 г.», - сообщили в агентстве.

Одновременно эксперты обратили внимание на политическую неопределенность в Украине, тяжелую ситуацию в финансовом секторе и слабые показатели внешней ликвидности. Единственное, что, по их мнению, может оказывать положительный эффект на показатели рейтингов - сравнительно низкий, хотя и растущий уровень долговой нагрузки правительства и относительно диверсифицированная экономика.

S&P также прогнозирует дальнейший пересмотр кредитного рейтинга Украины с вероятностью в 30% в ближайшие 12 месяцев. Причем основной причиной снижения рейтинга, как отмечают в агентстве, будет резкое, превышающее все прогнозы, сокращение объемов государственных резервов.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года S&P заявляло о планах по пересмотру кредитного рейтинга Украины в сторону ухудшения с вероятностью 30% из-за политической неопределенности и проблем в финансовом секторе. Standard & Poor’s также присвоило суверенным еврооблигациям Украины на 1,25 млрд долл. с купоном 7,5% рейтинг «В» с негативным прогнозом. Кроме того, агентство присвоило ожидаемому уровню возмещения необеспеченного долга в иностранной валюте уровень «4».

Затем в сентябре S&P подтвердил кредитные рейтинги Днепропетровска (на уровне «B/uaA-», прогноз – негативный), Киева (на уровне «В-» со стабильным прогнозом), Ивано-Франковска («В/uaА-» с негативным прогнозом) и Львова (на уровне «ССС+» с позитивным прогнозом).

В конце октября о пересмотре суверенных кредитных рейтингов Украины в ближайшее время заявило рейтинговое агентство Fitch.

***

S&P прогнозирует девальвацию гривни до 9,5 грн/долл. в 2014 году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует девальвацию гривни до 9,5 грн/долл. в 2014 году против ожидаемых 8,2 грн/долл. в 2013 году, сообщается в отчете агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Вероятность девальвации гривни повысилась. Возможные масштабы девальвации также увеличились, принимая во внимание меры правительства по защите валютного курса за счет уменьшения валютных резервов на фоне прогнозируемого нами сокращения экономики в 2013 году. Мы предполагаем, что в 2014 году произойдет управляемая девальвация гривни к доллару США до уровня 9,5 против ожидаемых 8,2 в 2013 году», - отмечается в отчете.

По информации агентства, в сентябре 2013 года объем валютных резервов Нацбанка снизился на 26% по сравнению с сентябрем прошлого года, с начала года падение резервов составило 23%. S&P прогнозирует дальнейшее падение резервов до уровня ниже объема 3-месячных выплат по счету текущих операций и ниже 30% краткосрочного внешнего долга сроком погашения в 2013 году, при отсутствии долгосрочного финансирования или улучшения показателей счета текущих операций платежного баланса. Как отмечается в отчете, для роста резервов власти Украины применяют механизмы валютного контроля, в том числе недавно расширенные требования по обязательной продаже валютной выручки.

«Правительство Украины еще не реализовало стратегию по привлечению достаточного объема валютных средств для удовлетворения значительных потребностей во внешнем финансировании. Мы не ожидаем, что Украина будет проводить масштабные реформы, что делает заключение соглашения о программе внешнего финансирования со стороны международных финансовых организаций маловероятным», - говорится в отчете. По информации агентства, речь идет о консолидации бюджета, повышении тарифов на газ, урегулировании проблемных кредитов в финансовом секторе и повышении гибкости валютного курса.

По мнению S&P, негативное влияние на гибкость денежно-кредитной политики оказывает слабость банковской системы Украины, в том числе высокие процентные ставки, существенная доля проблемных кредитов (40%), которая может вырасти в случае резкой девальвации гривни, так как 35% банковских кредитов номинированы в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году. По прогнозам агентства, курс гривни по отношению к доллару США снизится до 8,5 грн за доллар в 2014 году.

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября в 21,656 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Нацбанк до конца текущего года удержит свои золотовалютные резервы на уровне 20 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

В сентябре спрос на валюту на наличном рынке превысил ее предложение второй месяц подряд после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года. В сентябре чистая покупка наличной валюты населением составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл. Национальный банк в сентябре после четырехмесячного перерыва возобновил интервенции на валютном рынке, в сентябре 2013 года объем интервенций составил 582,5 млн долл. (в эквиваленте).

***

S&P прогнозирует рост реального ВВП Украины на уровне 1%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует рост реального ВВП Украины по итогам 2013 года на уровне 1% при прогнозном объеме номинального ВВП по итогам 2013 года на уровне 181 млрд долл. США.

Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно прогнозу, рост реального ВВП на душу населения по итогам 2013 года прогнозируется на уровне 0,5%. В денежном эквиваленте этот показатель составит 4 тыс. долл.

Вместе с тем, в агентстве прогнозируют, что рост экономики в 2014 году составит 1,5%, а в 2015 и 2016 годах – по 3,5% ежегодно.

При этом в агентстве крайне осторожны в прогнозах относительно получения Украиной внешнего финансирования.

«Согласно нашему базовому сценарию, мы не ожидаем, что Украина будет проводить масштабные реформы, что делает маловероятным заключение соглашения о программе внешнего финансирования со стороны международных финансовых организаций. Такая программа, скорее всего, предусматривала бы сочетание реформ, включая консолидацию бюджета, проведение рыночной реформы внутреннего газового рынка, ускоренное урегулирование проблемных кредитов в финансовом секторе и повышение гибкости валютного курса», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Standard & Poor's Ratings также снизило суверенный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом. В своих оценках аналитики агентства исходили из того, что в текущей ситуации рост государственного долга может вырасти на 6% до 40% ВВП, а курс гривни по итогам 2014 года вырасти до 9,5 грн за доллар.

***

S&P ожидает роста госдолга Украины до 40% ВВП

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует рост госдолга Украины до 40% ВВП в 2014 году, сообщается в отчете агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Возможности консолидации бюджета страны ограничены. По нашей оценке, изменение долга расширенного правительства в 2013-2016 гг. составит в среднем немногим более 6% ВВП. Мы ожидаем, что чистый долг расширенного правительства увеличится с 34% ВВП в 2013 г. до 40% в 2014 г., при этом доля долга в ВВП увеличится на несколько процентных пунктов сверх дефицита бюджета за счет девальвации гривни», - говорится в отчете.

По информации агентства, около 52% всего объема долга номинировано в иностранной валюте, хотя значительная часть этих валютных обязательств состоит из кредитов, выданных на льготных условиях. «Наша оценка объема государственного долга в 2013 г. включает векселя, которые, как мы ожидаем, правительство выпустит в 2013 г. в основном для финансирования задолженности по возмещению НДС и оплаты теплоснабжения (в сумме составляющие около 1% ВВП)», - отмечается в отчете.

«Мы ожидаем, что государственный долг в национальной валюте и дефицит бюджета расширенного правительства будут и в дальнейшем финансироваться главным образом за счет средств НБУ и контролируемых государством банков», - отмечается в отчете.

По оценкам S&P, по состоянию на август НБУ владел 60% долга в национальной валюте, другие украинские банки - 32%, что составляет около 8% активов коммерческих банков.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года. По оценкам агентства, Нацбанк увеличивает свою долю в финансировании бюджетного дефицита, в его портфеле порядка 60% долговых бумаг правительства, при этом агентство оценивает намерения правительства возместить НДС финансовыми векселями как "скрытое" увеличение долга.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн), за январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или на 7,08%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

***

Рада освободила «Нафтогаз» от финансовых обязательств по госгарантиям

Верховная Рада освободила крупнейшего в Украине игрока рынка природного газа, госкомпанию «Нафтогаз Украины», от финансовых обязательств по государственным гарантиям, выданным в 2013 году.

«Публичное акционерное общество «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» освобождается от обязательств предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по предоставленным в 2013 году государственным гарантиям и вносить плату за предоставление таких государственных гарантий», - говорится в правительственной газете «Урядовый Курьер».

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 октября 2013 года разрешила предоставить государственные гарантии Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

В конце октября Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий освободить Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины», завершившую первое полугодие 2013 года с чистым убытком в 10 млрд грн, от уплаты в Госрезерв суммы в 1,287 млн грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн. Чистый доход компании от реализации продукции за 6 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 38,140 млрд грн с 62,866 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

***

Миллер раскрыл условия рассрочки по долгу "Нафтогаза"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предоставил дополнение к контракту с "Нафтогазом Украины", согласно которому была предоставлена отсрочка оплаты августовских поставок газа до 1 октября: под 6% годовых до дня оплаты.

Как сообщает агентство «Прайм», на просьбу показать документ Миллер ответил: "Почему нет, конечно, покажем. Покажем прямо сейчас".

Как следует из документа, подписанного "Газпромом" и "Нафтогазом" 18 сентября, украинский холдинг должен был "частично оплатить предварительный счет от 2 августа на сумму в 1 миллион долларов не позднее 7 сентября". Остальная сумма должна была быть оплачена не позднее 1 октября, при этом за предоставление отсрочки "Нафтогаз" должен выплатить проценты.

"Начисление процентов за каждый день рассрочки в размере 6% годовых на остаток невыплаченной суммы рассрочки начинается с 8 сентября и заканчивается датой оплаты в полном объеме включительно", - говорится в документе.

Агентство напоминает, что Миллер 29 октября заявил, что Киев до сих по не оплатил 882 миллиона долларов за поставленный в августе газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что судя по всему украинская сторона платить не собирается. Так он отреагировал на заявление главы правительства Украины Николая Азарова, который охарактеризовал проблему с оплатой российского газа как не критичную.

Заместитель пред правления «Газпрома» Валерий Голубев позже сказал, что холдинг может потребовать предоплату уже в ноябре, за декабрьские поставки, если долг не будет урегулирован. Глава Минэнерго Украины Эдуард Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен в четверг, 31 октября. Однако сегодня, 1 ноября, он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения теперь не ставятся.

***

Годовой план приватизации в Украине выполнен всего на 9%

Поступления от приватизации в Украине по состоянию на 1 ноября 2013 года, по оперативным данным, составили 982,7 млн грн, или 9% от установленного на этот год плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщал УНИАН, основные средства от приватизации в размере 718,9 млн грн поступили в госбюджет от продажи 60,7% акций "Донбассэнерго", еще часть средств поступила от реализации ряда угольных активов.

Справка УНИАН. Всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

По итогам 2012 года поступления от приватизации составили 6 млрд 763 млн грн, или 67,6% годового плана.

***

Имущество Одесского НПЗ могут сдать в аренду частной компании

Группа компаний ВЕТЭК, контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, может сдать имущество купленного ею весной 2013 года у компании «Лукойл» Одесского нефтеперерабатывающего завода в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Одесский НПЗ» с правом передачи в субаренду.

Об этом говорится в сообщении завода со ссылкой на итоги внеочередного собрания акционеров 7 октября.

Согласно сообщению, сумма сделки с ООО "Одесский НПЗ" может составить 92 млн долл. Сделка может быть заключена в течение года: с 7 октября 2013 года по 6 октября 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВЕТЭК, на данный момент никаких реорганизационных процессов на Одесском НПЗ не происходит, в том числе по передаче имущества в аренду.

"О возможных изменениях в структуре завода, которые могут стать необходимы в рамках реализации инвестиционной программы ОНПЗ, группа ВЕТЭК проинформирует своих партнеров и СМИ дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации компании ВЕТЭК, в октябре Одесский нефтеперерабатывающий завод, который простаивал с 2010 года, возобновил работу.

В июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника — компании «Лукойл».

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Справка УНИАН. Одесский нефтеперерабатывающий завод способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «Лукойлу» с 2000 года.

«Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.

***

Азаров: после подписания соглашения с ЕС цены расти не будут

Повышения цен на продукты и товары после подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом не произойдет.

Об этом премьер-министр Николай Азаров написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы пользователей сети.

“Могу определенно сказать, что цены определяются большим количеством факторов, среди которых есть, в том числе, и таможенные платежи. Так вот, после подписания Соглашения и вступления в силу положения о Зоне свободной торговли уровень таможенных пошлин на импорт товаров из ЕС значительно снизится. А это будет означать, что и цены должны снизиться”, - заверил премьер.

Что же касается других товаров, добавил Азаров, то влияние Соглашения на цены не будет таким прямым, оно будет опосредованным.

“Но, тем не менее, там тоже не должно быть повышения цен. Поэтому сообщения на бигбордах, которых в последнее время достаточно много появилось в нашей стране, что ассоциация с ЕС - это рост цен, это не совсем так, или если точнее говорить - совсем не так”, - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, подписание Соглашения об ассоциации должно состояться во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28 ноября текущего года.

Эксперты отмечают, что с экономической точки зрения Соглашение, предусматривающее построение всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, может быть выгодно украинским аграриям, однако несет существенные риски традиционным экспортоориентированным отраслям – машиностроению, металлургии и химической промышленности.

***

Европа просит МВФ дать Украине кредит для защиты от России

Европейский Союз обсуждает с Международным валютным фондом возможность предоставления Украине кредита stand-by, в случае если страна попадет под экономическое давление России в этом году, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на заявления высокопоставленных чиновников ЕС.

Украина, которая должна выполнить ряд условий, в частности освободить из тюрьмы экс-премьера Юлию Тимошенко, рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговли и ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите 28-29 ноября.

Сближение бывшей советской республики с ЕС, выводящее ее из сферы влияния России, вызывает раздражение у Москвы, пригрозившей соседке прекращением поставок газа и требованием погашения выделенных кредитов.

Противостояние может стать одним из самых чувствительных геополитических моментов в отношениях между Востоком и Западом со времен окончания "холодной войны" и болезненным ударом для России, в которой многие считают Украину "культурно" и "исторически" российской.

Если соглашение Украины с ЕС будет подписано и Кремль примет ответные меры, у ЕС есть резервный план, как обеспечить Украину газом, а также договоренности с МВФ об экстренном кредите, несмотря на сомнения аналитиков, что Украина и МВФ способны преодолеть давние разногласия об условиях финансирования.

"МВФ играет очень важную роль, и с ними ведутся переговоры о кредите stand-by", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Другой чиновник ЕС, непосредственно участвующий в переговорах об Украине, добавил, что их цель - "найти путь для заключения в ближайшее время соглашения stand-by".

Сумма финансирования еще не ясна, но банкиры и управляющие фондами, знающие финансовую ситуацию в 45-миллионой стране, полагают, что ей может потребоваться 10-15 миллиардов долларов США.

Кроме потенциального кредита МВФ, ЕС подготовил 610 миллионов евро, которые он также может одолжить Украине, договорившейся с фондом.

Планы ЕС и МВФ должны успокоить международную озабоченность по поводу сложной экономической ситуации на Украине. Но некоторые инвесторы не верят в вероятность кредитной сделки Киева с фондом, принимая во внимание нежелание украинских властей идти на снижение курса гривны и сокращение газовых субсидий перед президентскими выборами 2015 года.

Жесткие требования реформ в обмен на кредиты уже стали камнем преткновения между Украиной и фондом, заморозившим в 2011 году 15-миллиардную программу из-за того, что власти отказались сократить субсидии, позволяющие удерживать низкие цены на газ для населения.

Однако представители ЕС говорят, что МВФ может проявить гибкость в условиях кредитования, принимая во внимание обстоятельства Украины. В последние три года ЕС интенсивно работал с МВФ в поисках денег для проблемных стран еврозоны, где требовалась такая же гибкость.

"Ни в коем случае фонду не указывают, что он должен что-то делать или снизить планку", - сказал второй чиновник.

Он добавил, что МВФ ищет способы помочь Украине выполнить требования, необходимые для получения кредитов.

"МВФ может рассмотреть возможные сроки реализации определенной "дорожной карты", вместо требования, что все должно быть выполнено завтра, невзирая на возможные политические и социальные последствия".

В то же время, миссия МВФ, проводившая анализ экономической ситуации на Украине, в четверг вновь призвала власти к повышению тарифов на газ и большей гибкости валютного курса.

Кроме плана финансовой поддержки страны, чьи валютные резервы едва дотягивают до 20 миллиардов долл., у ЕС есть план обеспечения Украины газом.

В настоящее время страна почти весь газ импортирует из России и остается главной артерией для транзита российского газа в Европу. ЕС получает примерно четверть потребляемого газа из России и примерно 60% этого топлива транспортируется через Украину.

В прошлом Россия и Украина пережили две "газовые войны": зимой 2006 и 2009 годов Москва перекрывала поставки газа Киеву, что привело к сбоям и в снабжении европейских потребителей.

Чиновники ЕС говорят, что будет найдена возможность обеспечения Украины газом через другие маршруты, возможно через газопровод Северный поток, идущий из России в Германию, в обход Украины.

Газ может попасть в украинский газопровод реверсивным путем через Словакию. Это политически чувствительный вопрос для Словакии, беспокоящейся, как это повлияет на ее обеспечение и на стоимость газа. Но чиновники говорят, что это возможный и наиболее приемлемый способ в случае, если Россия изолирует Украину.

Однако, такой способ реверсивных поставок в Украину может использоваться только в течение нескольких недель, говорят аналитики. И он, вероятно, приведет к снижению поставок в других регионах и подстегнет европейские цены на газ.

"Между странами ЕС и украинцами проводятся переговоры о том, как создать благоприятные условия, чтобы Украина могла импортировать газ из других источников, а не из России, или из того же источника, но по другим маршрутам", - сказал второй чиновник.

УНИАН