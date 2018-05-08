Баланс недели: экономика падает, прогнозы ухудшаются, МВФ выдвигает новые условия

Знаковым событием прошедшей недели стало обнародование Всемирным банком рейтинга по показателям легкости ведения бизнеса «Doing Business». Вхождение в сотню лучших считалось едва ли не ключевым приоритетом регуляторной политики Украины на 2013 год. Но выполнить задачу не удалось: наша страна заняла 112 место из 189. Впрочем, рост позиций составил рекордные 25 пунктов, за что Украина попала в число стран, осуществивших наиболее значимый скачок в деле упрощения разрешительных процедур и налогового администрирования. Все это не осталось незамеченным.

Успех Украины прокомментировали не только ключевые министры, но и главы ряда дипломатических представительств, включая представительство Всемирного банка и Посольство США. В частности, посол Соединенных штатов Джеффри Пайетт поздравил власти, но назвал достигнутый результат лишь промежуточной ступенью. По его словам, это лишь часть работы, которую Украине предстоит проделать в дальнейшем.

Крокодил не ловится…

На прошедшей неделе Госстат обнародовал данные о состоянии экономики Украины по итогам 9 месяцев. Спад ВВП в третьем квартале ускорился до 1,5% с 1,3% во втором квартале. В экспертной среде тут же заговорили о сохранении динамики падения экономики до конца года.

«Второе полугодие не принесло облегчения украинской экономике, несмотря на позитивные прогнозы в начале года. Дефляция одновременно с падением реального ВВП. Для правительства это означает одно – недополученные десятки миллиардов гривен налоговых поступлений по вполне объективным причинам (по моим оценкам порядка 40 млрд.грн.)», - прокомментировал ситуацию управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман. По его словам, если экономика не растет, то и у населения и бизнеса меньше денег, которыми можно поделиться с государством.

С ним согласен и директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. «Показатель падения ВВП заставил меня полностью пересмотреть прогноз ближайших перспектив. Сейчас я уже не рассуждаю о нулевом росте. Будет хорошо, если падение будет незначительным», - отметил эксперт. При этом он обратил внимание, что если в 4-м квартале динамика ВВП несколько улучшится, то лишь за счет базы сравнения. «Экономика как не работает сейчас, так и не будет работать», - посетовал Юрчишин.

К слову, оценки экономистов относительно дефицита бюджета фактически совпадают с официальными данными, также опубликованными на текущей неделе. Согласно статистике Министерства финансов, дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года в 1,4 раза превысил показатель аналогичного периода 2012 года и составил 35,211 млрд грн. Формально «дыра» не превышает объем заложенного в бюджет дефицита, который по итогам года не должен превысить 50,43 млрд грн (3,2% ВВП). Но удастся ли соблюсти план?

Юрчишин по этому поводу категоричен: «Будет ли у нас номинальный ВВП в 1,6 трлн грн (как заложено в бюджете на 2013 год)? Не будет! Мы сможем закрыть бюджетный дефицит? Нет! Откуда деньги брать? Ну, может откуда-то и возьмем. Хотя я не очень понимаю, откуда».

Не растет кокос...

На минувшей неделе миссия МВФ завершила свою работу и покинула Киев, не сообщив даже прогнозные даты возобновления программы финансирования Украины в объеме 15 млрд долл.

Властям оставили длинный перечень рекомендаций и требований. В нем есть давно обсуждаемые - повышение тарифов на газ для населения и введение гибкого курса гривни. Но появились и новые – отсрочка повышения ставок НДС и налога на прибыль с 1 января 2014 года, осторожное и ни в коем случае не повсеместное использование векселей для погашения бюджетной задолженности, а также ограничение фонда заработной платы и сокращение численности занятых в бюджетном секторе работников.

«Власти страны разрабатывают пакет предложений по экономической политике, направленный на корректировку внешнеэкономических дисбалансов и активизацию экономического роста», - отметили в Фонде.

Какие из приведенных условий будут выполнены, пока непонятно. Наиболее вероятной видится только отсрочка снижения налоговых ставок. Как отметил глава Миндоходов Александр Клименко, решение проговаривается с бизнесом, и бизнес относится к действиям властей в этом вопросе «с пониманием».

В этой связи не лишена оснований информация о том, что проект бюджета на 2014 год уже рассчитывается с сохранением текущих норм Налогового кодекса, то есть, со ставками НДС в 20% и налога на прибыль 19%. Официального подтверждения этому ждать недолго. Как заверил премьер-министр Николай Азаров, проект бюджета на 2014 будет подан в Верховную Раду в конце ноября. Азаров, к слову, не скрывал, что ключевые показатели бюджета проходят согласование с МВФ.

Рейтинг - в помощь!

Свои прогнозные ориентиры в плане развития украинской экономики озвучили на прошедшей неделе ведущие рейтинговые агентства – Fitch и Standard&Poor’s. В частности, по версии Fitch, рост экономики в 2014 году составит не более 2,2%, инфляция – около 5%, а дефицит бюджета – не менее 6,1%. Причем, как отметил директор аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Ratings Чарльз Севилль, покрывать дефицит будет, вероятнее всего, Нацбанк. В Fitch не скрывают, что такая политика крайне опасна, поскольку может привести к падению золотовалютных резервов до 17,8 млрд долл. в 2013 и до 12,9 млрд долл. в 2014 году. Тенденция угрожающая, если принимать во внимание тот факт, что, по данным аналитических агентств, 2014 год является для Украины также пиковым по объему выплат по внешним долгам: страна должна погасить обязательства, в том числе перед МВФ, на сумму порядка 8 млрд долл. Что останется в казне, после выплаты всех долгов?

О сокращении резервов и росте бюджетного дефицита предупреждает также Standard&Poor’s. Снизив суверенный кредитный рейтинг Украины, аналитики агентства дали по нему негативный прогноз и намерены ухудшать оценки и дальше, если Украина не проведет ряд ключевых реформ, оговоренных и с миссией МВФ, и другими международными организациями, оказывающими Украине консультационную и финансовую помощь. Что же до цифровых показателей, то объем госдолга Украины, по версии Standard&Poor’s, в 2014 году составит не менее 40% ВВП, а курс гривни обвалится до 9,5 грн за доллар. Это наиболее пессимистический прогноз, сделанный в отношении курса гривни к доллару за последние месяцы.

Призрак газовой войны

Скандальной новостью недели можно назвать объявление «Газпромом» о наличии у НАК «Нафтогаз Украины» долга за потребленный в августе газ на 882 млн долл. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, теперь у российского монополиста есть все основания перевести Украину в режим ежемесячных кошмаров - предоплаты за импортированное топливо.

Показательно, что в Украине долг тут же признали: Николай Азаров подтвердил журналистам, что сложности с оплатой российского газа действительно существуют. В Киеве вновь заговорили о завышенной цене на топливо, а министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий в интервью УНИАН и вовсе заявил, что стоимость российского газа для Украины должна быть на уровне 255-265 долларов за тысячу кубометров, что примерно в полтора-два раза ниже нынешней.

В то же время Азаров отметил, что все «проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз» и «Газпром». На момент подготовки материала решения о погашении долга не было, хотя варианты оплаты и озвучивались - вплоть до рассрочки платежа.

На текущей неделе топливная тематика не ограничилась исключительно газовыми долгами. В Минэнергоугля заявили, что Украина намерена до конца текущего года подписать соглашение о разделе продукции с французской компанией EDF и итальянской Eni, которые планируют вести добычу газа на шельфе Черного моря совместно с госкомпанией «Черноморнефтегаз».

Кроме того, власти Польши объявили об отказе финансирования достройки украинского нефтепровода «Одесса-Броды». Государственная компания PERN Przyjazn не стала выделять средства на достройку объекта.

Остров невезения

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на прошедшей неделе заявил в эфире одного из польских телеканалов, что Европейский Союз может перенести подписание Соглашения об ассоциации с Украиной на 2014 год, если украинская власть не успеет выполнить все необходимые условия до саммита "Восточного партнерства". Нельзя сказать, что это заявление стало громом среди ясного неба: четких обещаний Украине подписать соглашение непосредственно 28 ноября в Вильнюсе никто никогда не давал.

Вместе с тем, такой посыл окончательно отрезвил украинский эстеблишмент. На текущей неделе в Киеве прошли несколько публичных мероприятий, ключевой темой которых стала оценка рисков, с которыми столкнется Украина уже 29 ноября – сразу после судьбоносного Вильнюсского саммита в случае, если Соглашение будет подписано.

Имплементация норм Соглашения об ассоциации с Евросоюзом предусматривает новые перспективы для отечественного сельского хозяйства, пищевой промышленности, в частности кондитерского производства, но одновременно несет существенные риски для машиностроения, которое может потерять до 40% экспортного потенциала.

Экономисты и аналитики Standard&Poor’s утверждают также, что Украина испортит отношения с Россией, которая в течение ближайших месяцев может повторить опыт ограничения или полного блокирования украинского экспорта, как было в августе текущего года. Подтверждением этому может служить факт обращения Миндоходов Украины в Федеральную таможенную службу РФ с просьбой разъяснить применение дополнительных мер к украинских грузоперевозчикам на российской таможне.

По информации украинского министерства, дополнительные меры начали применяться с 28 октября. Это уже привело к многокилометровым очередям и определенным сложностям на границе с РФ.

Между тем, позицию российского руководства в очередной раз изложил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. В интервью агентству Reuters он заявил: «Если они выбрали этот путь, пусть они по нему идут. Это - суверенный выбор Украины, но пусть потом не кусают себе локти, если окажется, что они не получат тех дивидендов, тех выгод, на которые рассчитывают, и в то же время лишатся тех преимуществ, которые есть”.

Леся Сафронова (УНИАН)