Глава МВД Грузии может стать премьер-министром - СМИ

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили назвал главу МВД Ираклия Гарибашвили своим преемником на посту премьера, сообщает РИА Новости.

"Гарибашвили доказал во время своего правления в министерстве, что он будет достойным и на посту премьер-министра. У премьера будет больше власти, и Ираклий будет соответствовать этому посту", - сказал Иванишвили.

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Нынешний премьер намерен уйти из политики 24 ноября - через неделю после инаугурации избранного Президента Георгия Маргвелашвили, которая пройдет 17 ноября. Иванишвили собирается заняться развитием гражданского сектора.