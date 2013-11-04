Жители 20 государств смогут въезжать в Россию без виз

Жители 20 государств, в том числе США, Китая, Великобритании, смогут въезжать в Россию без виз в том случае, если они следуют транзитом через российские аэропорты и их пребывание в стране не превышает 72 часов. Согласно подготовленному Министерством культуры проекту постановления правительства, визовая уступка рассчитана на иностранных пассажиров российских авиакомпаний, пишут "Известия".

При этом безвизовый транзит возможен только в 11 российских аэропортах: московских Шереметьево, Домодедово, Внуково, питерском Пулково, аэропортах Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Сочи, Хабаровска, Владивостока и Калининграда. Иностранцы, желающие воспользоваться безвизовым транзитом, должны будут на границе предъявить транзитный билет на рейс российской авиакомпании, страховку и бронь гостиницы.

Минкультуры считает, что эта мера «положительно отразится на экономике российских авиапредприятий, повысит конкурентоспособность аэропортовых хабов». По оценке ведомства, только один «Аэрофлот» может рассчитывать на рост выручки более чем на 30 млрд рублей в год.