На ведение госреестров Минюст потратит 309 млн грн

Министерство юстиции Украины 24 октября заключило соглашение с госпредприятием «Информационный центр» Минюста на ведение государственных реестров во втором полугодии 2013 года. Стоимость соглашения составила 309,55 млн грн, сообщает портал «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

В первом полугодии Минюст выделил на ведение реестров 316,26 млн грн. «Госинформюст» ведет 18 реестров, в том числе реестр прав собственности на недвижимость, где регистрируются права на объекты недвижимости граждан, юридических лиц.

Соглашение на финансирование государственных реестров во втором полугодии заключено только по двум месяцам до конца года. Это произошло после того, как министром юстиции в июле была назначена Елена Лукаш и она назначила новое руководство «Информационного центра». При этом было возбуждено уголовное дело о хищении государственных средств с госпредприятия по схеме роялти. «Информационный центр» за три года перечислил компаниям «Арт-мастер» и «3-Т» 411 млн грн. в качестве авторского вознаграждения за то, что они поддерживали работу государственных реестров, подчиненных ГП «Информационный центр». Лукаш 15 октября заявила, что досудебным следствием уже установлено, что бывшие должностные лица госпредприятия «Информационный центр» по предварительному сговору с руководством фирм-разработчиков программного обеспечения воплотили схему хищения государственных средств, которая заключалась в завладении средствами, поступавшими на счета «Информационного центра» за пользование услугами государственных и единых реестров в период с 2000 по 2013 года. За это время они, по данным Лукаш, получили более 400 млн долл. Программисты, однако, называют в пять раз меньшую сумму, обвинения отрицают и требуют опровержения обвинений. Счета частных компаний были арестованы, в их офисах были проведены обыски. А бывшие руководители «Информационного центра» якобы скрываются за рубежом, отмечают «Наши деньги».

Как сообщал УНИАН, по данным Минюста, общая сумма выплат госпредприятию "Информационный центр" составила 1 млрд 115 млн 120 тыс. грн. Из этих средств "Арт-Мастер" и "3-Т" зачислили себе 411 млн грн.