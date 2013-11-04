Одесский горсовет принял отставку Костусева

Одесский городской совет в понедельник, 4 ноября, принял отставку городского головы Одессы Алексея Костусева без его присутствия.

Как передает корреспондент УНИАН, после вступительного слова секретаря горсовета Олега Брындака и включения гимна Украины, была утверждена повестка дня.

Она состояла только из одного вопроса: рассмотрение личного заявления Костусева о досрочном сложении полномочий городского головы.

Председатель комиссии горсовета по законности и правопорядку Денис Балух зачитал проект решения сессии по данному вопросу, который депутаты сразу утвердили.

Согласно действующему законодательству, теперь исполнять обязанности мэра Одессы будет секретарь Одесского городского совета Брындак.

Как сообщили УНИАН в управлении информации горсовета, в течение 15 дней со дня принятия данного решения Одесского городского совета в адрес Верховной Рады будет направлено ходатайство о назначении внеочередных выборов городского головы.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября мэр Одессы Алексей Костусев сложил с себя полномочия городского головы.

Справка УНИАН. Алексей Костусев (Партия регионов) стал мэром Одессы в 2010 году. Результаты выборов были оглашены 4 ноября 2010 года.

На пост городского головы было 15 претендентов. Костусев набрал 166,281 тыс. голосов (50,8%), его основной оппонент Эдуард Гурвиц («Фронт перемен») – 100,762 тыс. голосов (30,8%).