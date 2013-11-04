В Украине ожидается похолодание и дожди

В Украине в ближайшее время ожидается похолодание и дожди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

Он сообщил, что 5-7 ноября на погоду в Украине будет влиять циклон, центр которого расположен в Скандинавии, и атмосферные фронты будут касаться территории Украины.

5 ноября в западных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории - без осадков. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, ночная температура будет 5-10 градусов тепла, днем +12-17 градусов.

6 ноября в Украине ожидаются дожди, ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью температура 6-11 градусов тепла, днем +10-15 градусов. В Киеве 6 ноября дожди, ночью 10-12, днем 13-15 градусов тепла.

7 ноября на всей территории Украины пройдут дожди, ночью на востоке местами сильные дожди. Ожидается похолодание на юге и востоке Украины.

При этом в Киеве 7 ноября осадки прекратятся, но ожидается похолодание: ночью 4-6, днем 6-8 градусов тепла.

8-10 ноября в Украине будет распространяться повышенное атмосферное давление из Юго-Западной Европы. Осадков будет мало или же они будут незначительными, но температурный режим будет колебаться. Начиная с 14-15 ноября и в дальнейшем ожидается существенное снижение температуры воздуха и увеличение количества осадков.

Также Прокопенко напомнил, что в конце октября практически на всей территории Украины температура воздуха превышала отметку в 20 градусов тепла. В Ивано-Франковской области температура достигала 27 градусов тепла.

По его словам, если сравнивать, то самая высокая температура в конце октября наблюдалась в 1989 году, очень теплыми были октябрь 2006, 2007 и 2012 годов, но в этом году было на 1-2 градуса теплее самого теплого 1989 года.

Как сказал Прокопенко, именно в последние дни октября было побито несколько температурных рекордов. В западных, северных и центральных регионах Украины температура воздуха превышала максимальное значение на 0,5-5 градусов.

В Киеве 29 октября самая высокая температура была зафиксирована в 1927 году - 16,6 градусов тепла, а в этом году - 22,4 градуса тепла.

В Чернигове 29 октября 1980 года было 15 градусов тепла, а в этом году - 21,5 градуса тепла.