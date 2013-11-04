Рада в пятницу заслушает отчет Кабмина о работе промпредприятий и бюджете-2014
14:21, 04 ноября 2013Разное
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Во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 8 ноября, будет рассматриваться вопрос работы промышленных предприятий Украины и формирования госбюджета на 2014 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.
Он отметил, что сегодня подпишет письмо к правительству с тем, чтобы были подготовлены эти вопросы на пятницу.
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