Американские компании заинтересованы в ассоциации Украины с ЕС – представитель Госдепа

Американские компании заинтересованы в подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, так как после этого они смогут увеличить производство продукции в Украине и беспошлинно продавать ее в страны ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, об этом заявил помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

“ЕС не будет подписывать Соглашение только потому, что они - "хорошие парни". Они заинтересованы в доступе на свой рынок товаров хорошего качества, рабочей силы, инноваций на их предприятиях. И наши компании хотят видеть Соглашение об ассоциации и соглашение с МВФ потому, что они смогут больше производить здесь и затем продавать это в Европу", - сказала Нуланд.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планируют на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября подписать Соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

В то же время, в РФ заявляют, что подписание такого соглашения приведет к изменению торговых отношений Украины и стран Таможенного союза.

4 ноября глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявил, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС предусматривает возможность установления зоны свободной торговли с третьими странами.