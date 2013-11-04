Анонс на 5 ноября

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится пленарное заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов на тему «Инвестиции в развитие экономики и социальной сферы в условиях действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом».

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул откроет IХ Международный конгресс «Институциональные и технические аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства». В конгрессе также примут участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Иван Почух, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Темник, министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков, председатель Госагентства водных ресурсов Василий Сташук. В рамках Конгресса будут проведены: XI Международная специализированная выставка «AQUA UKRAINE-2013»; XI Международная специализированная выставка «КоммунТех - 2013» ; III Специализированная выставка «ЕвроСтройЭкспо-2013»; Всеукраинская конференция «Энергоэффективные технологии: от теории - к практике » и др.

* Пресс-конференция на тему "Зерновой рынок: что мешает Украине стать второй в мире по экспорту зерна" о текущем состоянии рынка зерна в Украине, новых возможностях, проблемах и прогнозах украинского экспорта и законодательных преградах развития аграрного потенциала страны. Участники: президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко и руководитель практики права международной торговли АО "Волков и Партнеры" Андрей Заблоцкий.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Прошел месяц после взлома госреестров: что Минюст скрывает от украинцев?". На пресс-конференции специалисты компании "Арт-мастер", разработчика госреестров информационной системы Минюста, и эксперты проинформируют СМИ о нынешнем состоянии работы государственных реестров через месяц после их остановки и взлома программного обеспечения. В частности, будет обнародована информация, которая замалчивается чиновниками: о нестабильности работы сломанного лицензионного программного обеспечения и его последствиях (остановки, ошибки, отсутствие актуализации). Участники: Алексей Ковальский, и.о. директора ООО "Арт-мастер", Станислав Пелевин, руководитель департамента бизнес-анализа и проектной документации ООО "Арт-мастер", Алексей Поган, руководитель департамента проектного менеджмента ООО "Арт-мастер", Ярослав Иваненко, ведущий аналитик ООО "Арт-мастер, Дмитрий Бородкин , адвокат (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай Пашкевич откроет VI Международную специализированную выставку «Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика - 2013» и V Международный инвестиционный бизнес-форум по энергоэффективности и возобновляемой энергетике. В церемонии открытия примут участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Украине Арья Макконен и председатель Комитета ВРУ по вопросам ТЭК Николай Мартыненко. Ожидается участие Чрезвычайного и Полномочного Посла ЕС Яна Томбинського. В программе презентация электромобиля, преимущества которого лично продемонстрирует председатель Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай Пашкевич.

* Круглый стол: на тему: «Аграрная стратегия Украины». Организаторы: Международная инвестиционная компания SigmaBleyzer, аграрная компания AgroGeneration и Украинская Аграрная Конфедерация. Участники: Джон Шморгун, президент аграрной компании AgroGeneration; Леонид Козаченко, президент УАК, Виталий Саблук, директор департамента экономического развития аграрного рынка Минагропрода; Жан-Жак Эрве, советник Правления ПАТ «Креди Агриколь Банк»; Владимир Лапа, ген.директор УКАБ; Лариса Старикова, координатор аналитического центра Аграрного Союза Украины; Андрей Кошиль, президент Ассоциации Земельный союз Украины; Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer; Тамара Кирик, эксперт по сельскому хозяйству Международного Фонда Блейзера.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Проведение всемирного конгресса ИНФАКОН в Украине - свидетельство высокого международного авторитета отечественной ферросплавной промышленности». Участники: Павел Краченко, председатель правления ПАО «Запорожский Завод Ферросплавов»; Владимир Куцин, председатель правления, ген.директор ПАО «Никопольский Завод Ферросплавов»; Сергей Грищенко, вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты, докт.техн.наук, профессор, экс-заместитель министра промышленной политики Украины, заместитель председателя Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли; Сергей Кудрявцев, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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