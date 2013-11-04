ЕС и США возобновляют переговоры о свободной торговле

Второй раунд переговоров между ЕС и США о создании зоны свободной торговли пройдет в Брюсселе 11-15 ноября. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии, передает ИТАР-ТАСС.

Стороны, согласно сообщению, обсудят вопросы, касающиеся сферы услуг, инвестиций, энергетики и сырья, а также нормативные вопросы. В то же время, несмотря на призывы депутатов Европарламента и правозащитных организаций, Еврокомиссия не намерена выдвигать дополнительные требования о защите частной электронной информации в ходе переговорного процесса.

"Ни от одной из стран ЕС таких требований пока не поступало", - заявил представитель ЕК Саймон О"Коннор.

Мандат Еврокомиссии на ведение торговых переговоров утвержден Советом ЕС, в котором представлены 28 стран сообщества, и только этот орган может внести в него изменения.