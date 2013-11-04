ТОП-10 (4 ноября)

Янукович ради кредита МВФ согласился на повышение тарифов на газ - СМИ

Профицит платежного баланса Украины составил 1,5 млрд долл.

На ведение госреестров Минюст потратит 309 млн грн

«Борщевой набор» подорожал в три раза

В Украине выросли доходы госбюджета

Остаток средств на едином счете Госказначейства снизился до минимума с начала года

Украина и Хорватия завтра подпишут меморандум о создании Адриатического газового коридора

В Украине снова продлен старый стандарт на дизтопливо

Евросоюз не участвует в переговорах между Украиной и МВФ - источник

«Нафтогаз» погасит долг перед «Газпромом» за счет взыскания долгов с теплокоммунэнерго

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Янукович ради кредита МВФ согласился на повышение тарифов на газ - СМИ

Президент Украины Виктор Янукович ради кредита Международного валютного фонда согласился на значительное повышение тарифов на газ для населения и урезание льгот, сообщает ZN.UA.

По информации издания, на специальном совещании у Януковича, состоявшемся вскоре после его переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, был принят ряд принципиальных решений, которые ранее сдерживали прогресс в переговорах с Международным валютным фондом.

Как сообщает ZN.UA, в ходе совещания, где также присутствовали премьер-министр Николай Азаров, первый вице-премьер Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов, Янукович дал добро на реализацию не принимавшихся им ранее мер сразу по нескольким принципиальным пунктам.

Первая и ключевая из них - глава государства согласился на значительное (до 60%) повышение тарифов на газ для населения. Правда, не для всех потребителей, а для той их части, которая потребляет свыше 3,5 тыс. кубометров газа в год. Проект новой тарифной сетки уже подготовлен в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ). Внесение соответствующих изменений в старое постановление Кабинета министров планируется утвердить в ближайшую среду, 6 ноября.

Помимо этого, в правительстве разработана целая программа по стабилизации бюджета, в рамках которой предусмотрены сразу несколько составляющих. Первый пункт: жесткая ревизия налоговых льгот для бизнеса, а также закрытие офшорных лазеек для бизнеса крупного путем имплементации принятого прошлым летом закона о трансфертном ценообразовании. Второй пункт: ревизия существующих социальных льгот, которая потенциально тоже может принести десятки миллиардов гривень экономии для госбюджета, но до последнего времени откладывалась из-за очевидной угрозы для электоральных рейтингов. В этом контексте, отмечает ZN.UA, весьма симптоматично выглядит заявление Януковича, датированное 30 октября, о том, что только четверть социальной помощи направляется по надлежащему адресу - малообеспеченным или незащищенным категориям граждан.

Однако ликвидация льгот для населения и бизнеса вряд ли может быть адекватно воспринята в обществе без адекватных мер по урезанию трат на содержание государственного аппарата. «Похоже, у Президента это осознают, так как в перечне запланированных мер стабилизации госфинансов - урезание расходов на содержание госаппарата почти на 19 млрд грн, что будет означать очень жесткую экономию практически для всех ведомств и по всей вертикали», пишет газета.

Что же касается требования МВФ об обеспечении большей курсовой гибкости, то здесь ранее незыблемая позиция первых лиц государства готова к корректировке. По информации ZN.UA, Янукович дал добро на тоже давно ожидаемое расширение коридора колебаний курса гривни к доллару - при этом верхняя его граница определена на уровне 8,5 грн за доллар.

Факт разработки вышеупомянутой программы подтвердил и МВФ, выпустивший 31 октября по итогам работы своей последней миссии в Киеве специальный пресс-релиз. В нем в числе прочего сообщается, что правительство Украины разрабатывает «пакет предложений по экономической политике, направленный на корректировку внешнеэкономических дисбалансов и активизацию экономического роста».

По мнению миссии МВФ, чтобы ликвидировать слабые звенья и восстановить экономический рост, необходим комплекс всеобъемлющих и заслуживающих доверия реформ. В этот комплекс «рекомендуется» включить «меры по обеспечению роста гибкости обменного курса, дополненные политикой по укреплению финансового сектора, амбициозные усилия по консолидации фискальной ситуации, повышение внутренних тарифов на энергоресурсы, а также реализацию комплексных структурных реформ, направленных на улучшение бизнес-климата и поддержку экономического роста».

Как сообщал УНИАН, с 17 октября в Украине находилась миссия МВФ для переговоров с властями и проведения постпрограммного мониторинга. Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение Фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

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Профицит платежного баланса Украины составил 1,5 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-сентябре текущего года составил 1,5 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года платежный баланс был сведен с дефицитом 0,8 млрд долл., сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, в сентябре платежный баланс четвертый месяц подряд сведен с дефицитом. «Сальдо сводного платежного баланса в сентябре было близким к нулю (-0,1 млрд долл. США), а с начала года осталось положительным – 1,5 млрд долл. США (за 9 месяцев 2012 года – отрицательным в размере 0,8 млрд долл. США)», - говорится в сообщении регулятора.

Дефицит текущего счета в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года вырос в 1,7 раза - до 2 млрд долл., за январь-сентябрь т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 7,0%, до 10,2 млрд долл.

Экспорт товаров в сентябре в годовом выражении снизился на 9,9% - до 5,3 млрд долл., в том числе в металлургии - на 6,2%, в аграрном секторе - 14,7%, в машиностроении - на 16,7%. Импорт товаров в сентябре в годовом выражении вырос на 6,7 % - до 7,7 млрд долл., в том числе энергетический импорт - на 21,4%, при этом объемы неэнергетического импорта остались неизменными.

Профицит по капитальному и финансовому счету в сентябре 2013 по сравнению с сентябрем 2012 года вырос в 35 раз - до 1,9 млрд долл., за январь-сентябрь т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в 1,3 раза, до 11,764 млрд долл. Рост профицита произошел в основном за счет средне- и долгосрочных привлечений государственного и частного секторов.

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в сентябре 2013 по сравнению с сентябрем 2012 года снизился на 60 млн долл., за январь-сентябрь т.г. чистый приток прямых инвестиций в Украину снизился в 1,9 раза - до 2,5 млрд долл. Падение инвестиций в сентябре обусловлено превышением возврата кредитов прямого инвестора в реальном секторе над притоком акционерного капитала.

В сентябре 2013 года зафиксировано наивысшее сальдо по кредитам и облигациям за весь текущий год - 1,1 млрд долл., но при этом ниже сентября 2012 года на 6,17%. Основную долю привлечений осуществило правительство в форме синдицированного кредита от российских банков на 750 млн долл. Чистые привлечения реального сектора составляли 474 млн долл. Отток по долгосрочным кредитам в банковском секторе был почти полностью компенсирован новыми привлечениями и краткосрочным кредитам - чистые погашения составили 28 млн долл.

В сентябре 2013 года прирост наличной валюты вне банков снизился в 2,7 раза по сравнению с сентябрем 2012 года - до 629 млн долл., в целом за девять месяцев - в 2,8 раза, до 1,8 млрд долл. Объемы международных резервов не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, и по состоянию на 1 октября составили 21,6 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,6 месяца.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-августе текущего года составил 1,7 млрд долл., что в 5,4 раза больше профицита за аналогичный период прошлого года. В августе платежный баланс третий месяц подряд был сведен с дефицитом 232 млн долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

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На ведение госреестров Минюст потратит 309 млн грн

Министерство юстиции Украины 24 октября заключило соглашение с госпредприятием «Информационный центр» Минюста на ведение государственных реестров во втором полугодии 2013 года. Стоимость соглашения составила 309,55 млн грн, сообщает портал «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

В первом полугодии Минюст выделил на ведение реестров 316,26 млн грн. «Госинформюст» ведет 18 реестров, в том числе реестр прав собственности на недвижимость, где регистрируются права на объекты недвижимости граждан, юридических лиц.

Соглашение на финансирование государственных реестров во втором полугодии заключено только по двум месяцам до конца года. Это произошло после того, как министром юстиции в июле была назначена Елена Лукаш и она назначила новое руководство «Информационного центра». При этом было возбуждено уголовное дело о хищении государственных средств с госпредприятия по схеме роялти. «Информационный центр» за три года перечислил компаниям «Арт-мастер» и «3-Т» 411 млн грн. в качестве авторского вознаграждения за то, что они поддерживали работу государственных реестров, подчиненных ГП «Информационный центр». Лукаш 15 октября заявила, что досудебным следствием уже установлено, что бывшие должностные лица госпредприятия «Информационный центр» по предварительному сговору с руководством фирм-разработчиков программного обеспечения воплотили схему хищения государственных средств, которая заключалась в завладении средствами, поступавшими на счета «Информационного центра» за пользование услугами государственных и единых реестров в период с 2000 по 2013 года. За это время они, по данным Лукаш, получили более 400 млн долл. Программисты, однако, называют в пять раз меньшую сумму, обвинения отрицают и требуют опровержения обвинений. Счета частных компаний были арестованы, в их офисах были проведены обыски. А бывшие руководители «Информационного центра» якобы скрываются за рубежом, отмечают «Наши деньги».

Как сообщал УНИАН, по данным Минюста, общая сумма выплат госпредприятию "Информационный центр" составила 1 млрд 115 млн 120 тыс. грн. Из этих средств "Арт-Мастер" и "3-Т" зачислили себе 411 млн грн.

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«Борщевой набор» подорожал в три раза

Цены на овощи «борщевого набора» к 1 ноября 2013 года выросли по сравнению с прошлогодними в 3,1 раза в связи с сокращением их урожая из-за неблагоприятных погодных условий и уменьшения посевных площадей под ними, подсчитали аналитики информационно-аналитического агентства «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Эксперты агентства отметили, что одной из причин сокращения урожая овощей также стало уменьшение использования средств защиты растений и удобрений в этом году из-за сложного материального состояния фермеров ввиду низких цен на их продукцию в предыдущие два сезона.

В результате, по данным «АПК-Информ: овощи и фрукты», больше всего выросли в цене к ноябрю лук и картофель – в 4,7 раза и 3,2 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. При этом стоимость моркови выросла на 53,8%, свеклы – на 50%, а цена капусты, наоборот, снизилась на 16,7%.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2013 году собрала 9,3 млн тонн овощей и 22 млн тонн картофеля, что на 7% и 5,6% соответственно меньше, чем в прошлом году.

По данным Министерства экономического развития и торговли, средняя цена картофеля по Украине к 30 октября составила 4,15 грн/кг, капусты – 1,98 грн/кг, моркови – 3,51 грн/кг, свеклы – 2,81 грн/кг, лука – 4,95 грн/кг.

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В Украине выросли доходы госбюджета

Доходы государственного бюджета Украины в январе-октябре 2013 года, по оперативным данным Госказначейства, составили 278,6 млрд грн, что на 4,2 млрд грн, или 1,9%, больше показателя за аналогичный период 2012 года в 273,4 млрд грн, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-октябрь 2013 года составили 241,4 млрд грн, что на 10,8 млрд грн, или 4,7%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время, доходы специального фонда госбюджета за январь-октябрь текущего года составили 37,2 млрд грн, что на 5,6 млрд грн, или 13,1%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-октябрь т.г. объем возмещения налога на добавленную стоимость составил 45,6 млрд грн, что на 6,0 млрд грн, или 15,3%, больше по сравнению с январем-октябрем 2012 года (39,6 млрд грн), в том числе автоматическое возмещение НДС составило 19,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-сентябрь текущего года составил 33,828 млрд грн, что в 1,6 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в 21,262 млрд грн. Общий фонд госбюджета за 9 месяцев т.г. выполнен с дефицитом 38,745 млрд грн, что в 1,8 раза превышает показатель за январь-сентябрь прошлого года в 22,114 млрд грн, но в то же время на 5,496 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-сентябрь 2013 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Остаток средств на едином счете Госказначейства снизился до минимума с начала года

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн, сообщается на сайте Госказначейства.

Как сообщается, остаток на едином счете Госказначейства на 1 ноября в размере 410 млн в 10 раз меньше показателя на начало предыдущего месяца, в 4 раза меньше показателя на аналогичную дату прошлого года и на 10,5% меньше остатка на начало текущего года, который ранее был минимальным показателем в текущем году.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в сентябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,08% - до 4,073 млрд грн, в годовом выражении в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем прошлого года остаток средств на едином счете Госказначейства снизился в 1,8 раза, с начала года остаток вырос в 8,9 раза.

По информации Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.

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Украина и Хорватия завтра подпишут меморандум о создании Адриатического газового коридора

Премьер-министр Украины Николай Азаров и глава правительства Хорватии Зоран Миланович завтра намерены подписать меморандум о создании Адриатического газового коридора, который свяжет Украину, Венгрию и Хорватию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Азаров сообщил во время встречи с помощником Госсекретаря США Викторией Нуланд.

"Завтра в Украине с официальным визитом будет находиться премьер-министр Хорватии, и мы намерены подписать меморандум, согласно которому на побережье Адриатики будет построен LNG-терминал и трубопровод", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что за последние три года из-за газовых контрактов 2009 года Украина переплатила России 20 миллиардов долларов и поэтому вынуждена проводить политику диверсификации поставок энергоносителей, добычу углеводородов из нетрадиционных источников, а также переводить свою энергетику на уголь.

"Мы поставили перед собой задачу значительно снизить свою зависимость от поставок газа из РФ. Для этого приняли ряд мер, которые позволили нам вдвое сократить потребление российского газа. Также мы приняли меры для увеличения объемов газа собственной добычи. В частности, провели переговоры с крупнейшими компаниями - Shell , ExxonMobil, Chevron. Со всеми этими компаниями у нас уже подготовлены соответствующие соглашения. Мы внимательно изучили опыт США по добыче сланцевого газа и рассчитываем, что сланцевые месторождения позволят нам в перспективе добывать от 10 до 20 миллиардов кубометров газа" , - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.

«Мы согласовали все вопросы относительно нового маршрута. Я бы его назвал адриатическо-венгерским коридором по поставкам природного газа от LNG-терминала на полуострове Крк в Хорватии через газотранспортные системы Венгрии к нашим газовым хранилищам», – сказал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий 25 октября после встречи с членом Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером.

В конце октября в интервью УНИАН Ставицкий не исключил, что газ на LNG-терминал может поступать из США и Мозамбика. Он отметил, что в результате применения новых технологий США в июле 2013 года обогнали Россию по добыче нефти и газа и стали лидером в мире. В Мозамбике итальянская компания Eni открыла крупнейшее месторождение газа, добыча на котором начнется через 3 года.

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В Украине снова продлен старый стандарт на дизтопливо

Министерство экономического развития и торговли Украины продлило действие стандарта качества Евро-3 (ДСТУ 3868-99) на дизельное топливо до 1 июля 2014 года.

Об этом говорится в соответствующем приказе №1240 министерства от 17 октября, размещенном на сайте Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, в августе действие стандарта качества Евро-3 на дизельное топливо было продлено до 1 ноября 2013 г.

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продлить действие стандартов качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих требованиям Евро-3, до конца 2015 года, Евро-4 – до конца 2017 года.

Продление стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3 во многом обуславливает загрузку Шебелинского газоперерабатывающего завода, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування".

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

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Евросоюз не участвует в переговорах между Украиной и МВФ - источник

Европейский Союз не участвует в переговорах между Украиной и Международным валютным фондом о возможном возобновления финансирования украинской экономики в объеме порядка 15 млрд долл. и не призывает Фонд предоставить нашей стране финансовую помощь в случае экономического давления на Украину со стороны России. Об этом в комментарии УНИАН заявил высокопоставленный источник в Европейской комиссии в Брюсселе.

«У ЕС нет другого соглашения о кредите stand-by для Украины, и поэтому ЕС не ведет переговоров с МВФ о предоставлении таких средств. Естественно, мы бы хотели, чтобы Украина достигла понимания с МВФ как можно скорее, но мы не вовлечены в эти двусторонние переговоры", - сказал источник, опровергнув, таким образом, ранее распространенную информацию о том, что ЕС принимает активное участие в переговорах между Украиной и МВФ.

При этом, отвечая на вопрос, правда ли, что ЕС лоббирует интересы Украины перед МВФ на случай экономического давления со стороны России, источник подчеркнул: «Нет, это неправда».

В то же время собеседник агентства напомнил, что у ЕС есть своя программа кредитования украинской экономики в объеме 610 млн евро, условием выполнения которой является возобновление сотрудничества Украины с МВФ. «У ЕС есть средства, выделенные как макрофинансовая помощь Украине в размере до 610 миллионов евро. Однако никакая часть этих средств еще не выделена, поскольку условия Меморандума о взаимопонимании, подписанного в марте этого года, не выполнены, - сказал он. - Первый транш может быть выделен, как только соглашение с МВФ заработает".

Как сообщал УНИАН, комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в сентябре заявлял, что ЕС – это не пассивный участник дискуссии Украины с МВФ относительно достижения соглашения о финансировании. Вместе с тем, в представительстве ЕС не подтвердили участия представителей Евросоюза в переговорах с МВФ во время работы миссии Фонда в Украине с 17 по 31 октября текущего года.

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро в феврале 2013 года в рамках 16-го саммита «Украина – ЕС». При этом в меморандуме определено, что условием выделения средств будет, в частности, заключение Еврокомиссии об удовлетворительном сотрудничестве Киева с Международным валютным фондом.

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«Нафтогаз» погасит долг перед «Газпромом» за счет взыскания долгов с теплокоммунэнерго

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» собирается погасить долг перед российским газовым монополистом «Газпром» за потребленный в августе газ в объеме 882 млн долл. за счет взыскания задолженности с предприятий теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Вы знаете, что мы сейчас настойчиво работаем с расчетами предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины». За счет этих средств мы рассчитаемся с нашими партнерами (компанией «Газпром» - УНИАН)», - сказал Ставицкий.

При этом, отвечая на вопрос о том, возможно ли погашение долга перед «Газпромом» за счет выпуска долговых бумаг, в частности ОВГЗ, Ставицкий сказал: «Есть и другие источники».

Как сообщал УНИАН, 29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен 31 октября, однако 1 ноября он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения не ставятся.

Позднее Ставицкий заявил о том, что вопрос оплаты долга должен быть решен до 4 ноября.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

УНИАН