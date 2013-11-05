В Госреестре привлекли к ответственности 200 должностных лиц

200 должностных лиц Государственной регистрационной службы привлечены к ответственности. Зарегистрировано почти 40 уголовных производств, внесено 460 документов прокурорского реагирования.

Об этом сообщила начальник Главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Ирина Зарубинская, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

По ее словам, органами прокуратуры проводятся проверки законности государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, в частности в ее антикоррупционном аспекте.

Так, проинформировала Зарубинская, на протяжении этого года по их результатам в этой сфере зарегистрировано почти 40 уголовных производств, внесено 460 документов прокурорского реагирования, по требованию прокуроров привлечено к ответственности 200 должностных лиц.

Установлены многочисленные злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Государственной регистрационной службы Украины. «Как пример могу привести уголовное производство, которое начато в сентябре прокуратурой Червоноградского района Харьковской области в отношении должностных лиц местного управления юстиции, которые на протяжении марта-мая текущего года зарегистрировали за коммерческой структурой право аренды 180 земельных паев, которые находились в пользовании другого сельскохозяйственного общества. На сегодняшний день досудебное расследование продолжается», - сказала она.

Аналогичное уголовное производство, добавила начальник Главного управления, в сентябре этого года уже направлено в суд прокуратурой Днепропетровской области. «Это уголовное производство было начато в отношении должностного лица Днепропетровского городского управления юстиции, которое зарегистрировало права на имущество, принадлежавшее на праве собственности другому лицу и находилось под судебным арестом», - объяснила она.

По ее информации, в течение текущего года 12 лицам вручено сообщение о подозрении в совершении уголовных коррупционных правонарушений в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, из них 10 - о преступлениях, связанных с получением неправомерной выгоды. В настоящее время в суд направлены обвинительные акты в отношении 9 лиц, в отношении двух обвиняемых приняты обвинительные приговоры.

Во время проверки были выявлены факты нарушений требований законодательства при осуществлении государственной регистрации имущественных прав на земельные участки.

«Так, регистрационной службой Носовского районного управления юстиции в Черниговской области право собственности граждан на два земельных участка площадью 4 га зарегистрировано лишь на основании распоряжений местной райгосадминистрации о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства. Хотя, в соответствии с требованиями законодательства, такого разрешения явно недостаточно. По искам прокуратуры земли возвращены в собственность государства», - сообщила начальник Главного управления.

Подобное правонарушение, добавила она, было выявлено и в Харьковской области, где должностные лица регистрационной службы Лозовского горрайонного управления юстиции зарегистрировали договор аренды земельного участка площадью 5,2 га для ведения товарного сельскохозяйственного производства на основании заявления от имени умершего лица. По этому факту Лозовским межрайонным прокурором в апреле начато уголовное производство, в котором в настоящее время продолжается досудебное расследование.

В целом, на протяжении года, подытожила Зарубинская, в сфере земельных отношений прокурорами начато 9 уголовных производств, в суд направлено 16 исковых заявлений, внесены 234 представления, к ответственности привлечено 86 должностных лиц.

Кроме того, должностные лица регистрационной службы незаконно отказывали в совершении регистрационных действий. В частности, проинформировала начальник Главного управления, прокурором Черниговского района Запорожской области в июле начато уголовное производство в отношении должностных лиц регистрационной службы Черниговского районного управления юстиции, которые необоснованно отказали трем гражданам в принятии заявлений о регистрации права собственности на земельные участки. Досудебное расследование продолжается.

Кроме вышеуказанных правонарушений, добавила она, были выявлены и факты несоблюдения квалификационных требований законодательство относительно лиц, которое работает государственными регистраторами.

«В частности, в Днепропетровской области в трех городских управлениях юстиции почти половина лиц из принятых на должности государственных служащих не имели соответствующего юридического стажа работы», - сказала она.

Также, добавила начальник Главного управления, не соблюдаются государственными регистраторами требования закона относительно сроков рассмотрения заявлений о государственной регистрации, предоставления соответствующей информации на запросы, внесения сведений в Государственный земельный кадастр.