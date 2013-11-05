Взаимодействие Украины и ЕС будет серьезным фактором стабилизации Европы - Азаров

Взаимодействие Украины и Европейского Союза будет серьезным фактором стабилизации ситуации в Европе, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с делегацией политической группы Европейского парламента «Европейские консерваторы и реформисты» в составе депутатов Мартина Калланана, Павела Ковала, Чарльза Теннока, Ришарда Чарнецкого, Адама Белана, Франка Барретта и председателя Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Во время встречи премьер-министр проинформировал представителей делегации о подготовке Украины к саммиту «Восточного партнерства», который состоится в конце ноября в Вильнюсе. По его словам, в Украине происходят заметные преобразования, которые коснулись всех сфер жизнедеятельности государства. В частности, глава правительства обратил внимание на продвижение Украины в рейтинге Doing Business: за три года наше государство поднялось приблизительно на 40 позиций в этом рейтинге. «Это серьезный рывок, хотя мы понимаем, что мы только в начале пути», - добавил Азаров.

При этом премьер-министр заметил, что Украине удалось прожить последний период без привлечения кредитов: «В то время, когда другие страны получают кредитную поддержку от МВФ, Украина, напротив, за последние три года лишь возвращает средства. Мы уже вернули более 10 млрд грн, и еще необходимо вернуть серьезную сумму».

«Мы высоко ценим поддержку большой группы представителей Европарламента наших усилий относительно европейской интеграции. Я думаю, что взаимодействие такой большой страны как Украина и ЕС будет серьезным фактором стабилизации ситуации в Европе», - отметил Азаров.

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В свою очередь, евродепутат, председатель Альянса Европейских консерваторов и реформистов Европарламента Мартин Калланан подчеркнул, что он и его коллеги расценивают Украину как важную европейскую страну. «Украина имеет будущее именно как европейская страна. Мы надеемся, что Соглашение об ассоциации будет подписано, поскольку это отвечает интересам как Украины, так и Евросоюза», - отметил европарламентарий.

Напомним, что подписание Украиной ассоциации с Евросоюзом намечено на 28 ноября.