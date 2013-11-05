Кокс и Квасневский в четверг посетят Верховную Раду - Кличко

В четверг, 7 ноября, мониторинговая миссия Европарламента, возглавляемая Пэтом Коксом и Александром Квасневским, по приглашению лидеров оппозиционных сил посетит Верховную Раду. Об этом сообщил лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко журналистам в кулуарах парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

“Завтра в Киев приезжают Кокс и Квасневский. Мы их приглашаем в парламент на четверг. Спикер Рыбак пообещал в этот день первым рассмотреть законопроект Анжелики Лабунской относительно решения вопроса Тимошенко. И мы предлагаем европейским представителям посмотреть собственными глазами, кто дает голоса за этот законопроект, а кто только говорит о евроинтеграции, а делает совершенно другое”, - подчеркнул Кличко.

Он сказал, что “УДАР” готов проголосовать за законопроект внефракционного депутата Лабунской об освобождении Юлии Тимошенко, но провластное большинство срывает голосование, поэтому этот проект закона умышленно не вынес на рассмотрение в сессионный зал сегодня, а перенес на четверг.

“Мы готовы проголосовать за законопроект, который будет устраивать ЕС, относительно освобождения Тимошенко, и готовы поддержать проект, который приблизит подписание Соглашения об ассоциации. Потому что евроинтеграция - это стратегическое направление развития для нашей страны”, - подчеркнул лидер “УДАРа”.

Кличко также подчеркнул, что только украинская оппозиция и европейская сторона ищут сегодня возможности для подписания Соглашения об ассоциации: оппозиция голосует за необходимые законопроекты в парламенте, а представители ЕС предлагают украинской власти варианты решения вопроса Тимошенко, без чего подписание не состоится.

“Миссия Кокса-Квасневского сначала подала Президенту Януковичу ходатайство о помиловании Юлии Тимошенко. Янукович ничего не сделал, переложив ответственность на парламент. Затем европейские представители озвучили новый вариант - принять законопроект депутата Лабунской. И опять власть не хочет этого делать. Янукович заигрался: оппозиция и Евросоюз - это не марионетки в его руках и не нужно устраивать спектакли”, - подчеркнул лидер “УДАРа”.

Политик также отметил, что сегодня Президент Янукович боится выпустить Тимошенко и боится подписать Соглашение, выполнение положений которого от него будет требовать украинское общество и Европа. “Но, как говорится в одной поговорке: страх от смерти не спасет. Не спасут этот режим отчаянные попытки оттянуть свое бесславное падение”, - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Раде зарегистрировано 4 законопроекта, которые открывают возможности для лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за границей. Это, в частности, законопроект, внесенный лидерами оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, а также законопроекты, внесенные внефракционными депутатами Анжеликой Лабунской, Сергеем Мищенко и Владимиром Купчаком.

Миссия Европарламента Кокса-Квасневского считает, что необходимый консенсус по поводу лечения осужденных лиц за границей нужно искать на базе законопроекта народного депутата Лабунской.

1 ноября Тимошенко призвала оппозицию поддержать законопроект Лабунской, а проект лидеров трех оппозиционных фракций отозвать из Верховной Рады.

5 ноября лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция ПР не будет голосовать в нынешнем виде за внесенный Лабунской законопроект, касающийся лечения осужденных.

Верховная Рада Украины в четверг, 7 ноября, первым вопросом рассмотрит четыре законопроекта относительно лечения заключенных за границей.