Украина подаст заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка и городской председатель Львова Андрей Садовый подписали декларацию о намерениях подать заявку на проведение в Украине зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2022 году.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось во время XXVIII Генеральной ассамблеи НОК Украины сегодня в Киеве.

Во время церемонии подписания Вилкул отметил: “Сегодня мы становимся творцами нового этапа истории нашего государства. Украина подает в Международный олимпийский комитет декларацию о подаче заявки о проведении Игр-2022. Это станет толчком не только популяризации спорта и туризма в Украине, но и важным элементом экономического развития в привлечении инвестиций, в создании новых рабочих мест и открытии Украины миру. У нас есть поддержка Президента Украины Виктора Януковича, правительства, ведущих спортсменов и всех небезразличных украинцев”.

Вилкул также отметил, что в 5 часах езды от Львова проживают почти 50 миллионов человек в семи странах.

“Мы создаем возможности для занятия зимними видами спорта в той части, куда комфортно могут приехать туристы-любители и профессиональные спортсмены. В ходе подготовки к Играм мы планируем создать два кластера - “ледовый” будет расположен во Львове, а “снежный” - в Тисовце, Панасовке и Боржаве”.

В свою очередь, президент НОК Украины Бубка отметил: “10 лет назад я не мог себе представить, что буду свидетелем участия Украины в соревновании за право принять Олимпийские игры. Это является подтверждением возрождения украинских спортивных традиций, возрождения зимнего спорта и олимпийского движения. Мы создаем возможность для будущих поколений украинцев присоединиться к олимпийскому движению и подарить миру новых олимпийских чемпионов”.

Городской председатель Львова Садовый отметил туристическую привлекательность игр. “Львов находится только в 60 км от Европейского Союза. Такая близость объединенной Европы с нашим городом позволит привлечь миллионы иностранных инвестиций, которые пойдут на улучшение туристической и транспортной инфраструктуры, будут привлечены в ІТ-индустрию”, - сказал Садовый.

После подписания письмо декларации направляется в Международный олимпийский комитет.

В марте 2014 года в МОК будет подана заявка и гарантийные письма от НОК Украины и руководства города Львова.

В июле 2014 года исполнительный комитет МОК обнародует список городов-кандидатов. Город, который будет принимать Олимпийские зимние игры, изберут в июле 2015 года на заседании МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия).