Анонс на 6 ноября

* Пресс-конференция на тему: «Развитие внутреннего рынка стального проката и металлоконструкций: планы по увеличению доли стального строительства с 25 до 60% и созданию дополнительного спроса в объеме 1 млн. тонн ежегодно». Организаторы: Ассоциация «Украинский Центр Стального Строительства» и группа Метинвест. Участники: Дмитрий Липпа, ген.директор, «Метинвест СМЦ»; Роман Курашев, управляющий директор, «Украинский Центр Стального Строительства»; Владимир Носов, ген.директор, «Укрстальконструкция»; Андрей Озейчук, бизнес-директор, «Ruukki Украина»; Александр Мартынюк, директор «ПЕМ-Украина», ZEMAN Group. Пресс-конференция состоится в рамках II Национальной конференции участников рынка стального строительства.

* Пресс-конференция об итогах анализа рейтинга Doing Business -2014, вкладе строительной отрасли в укрепление позиции Украины в рейтинге, об изменениях рынка недвижимости и тенденциях развития строительной отрасли в Украине. Участники: президент Конфедерации строителей Украины, заместитель министра регионального развития Дмитрий Исаенко, советник министра регионального развития вице-президент Конфедерации строителей Украины Анатолий Беркута, руководитель проекта "Инвестиционный климат" Международной финансовой корпорации Сергей Осаволюк.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Вся правда о пожаре в Аграрном университете. След ведет к земельным магнатам "Посольства Божьего"?". Недавно в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) вспыхнул пожар. По оценкам специалистов, этот пожар является одним из самых масштабных в столице и убытки могут составить несколько миллионов гривен. Сотрудники заведения не исключают умышленного поджога и называют основной из причин тысячи гектаров ценных земель и лесов Украины, находящихся во владении и пользовании структурных подразделений университета и принципиальную позицию ректора на пути желающих завладеть элитными земельными массивами. Кто заинтересован в уничтожении важной документации и замене ректора? Как сейчас развиваются события? О развитии ситуации и новых подробностях состояния дел после пожара пойдет речь во время пресс-конференции . К участию приглашены: ректор НАУ Дмитрий Мельничук , зав.кафедрой ГУ профессор Лариса Усаченко, директор Боярской лесной опытной станции НАУ Украины Анатолий Карпук , адвокат Павел Попович, юрист Игорь Овчаренко, общественные деятели, журналисты (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 17-00 - в УНИАН состоится экстренная пресс-конференция на тему: «Попытка силового захвата Группы компаний «АИС» рейдерскими структурами», в ходе которой будут обнародованы подробности попытки силового захвата одной из крупнейших автомобильных компаний Украины. Участники пресс-конференции: Василий Поляков, народный депутат Украины, Почетный председатель наблюдательного совета Группы компаний «АИС»; Дмитрий Святаш, народный депутат Украины, сооснователь Группы компаний «АИС» . Группа компаний «АИС» входит в тройку крупнейших автомобильных компаний Украины. Компания работает с 1992 года и является одним из лидеров украинского автомобильного рынка с долей более 12%. Основной бизнес компании - услуги по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 585-64-32, (050) 446-57-51, pr@ais.com.ua до 16-00 6 ноября.

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