Президент Литвы: Соглашение с Украиной может быть подписано и после саммита в Вильнюсе

Президент Литвы Далия Грибаускайте не исключает возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной после саммита в Вильнюсе, сообщает «Фокус».

«Рано или поздно, но мы это (соглашение) подпишем. Случится ли это в Вильнюсе - это будет решаться в последний момент», - сказала Грибаускайте.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у ЕС «план Б» в случае, если Соглашение с Украиной в Вильнюсе подписано не будет, Грибаускайте сказала: «Я не думаю, что нам нужны какие-либо планы, это украинцы должны планировать, если они не выполнят обязательств (необходимых для подписания Соглашения об ассоциации)».

Читайте также: Янукович не собирается переносить подписание соглашения с ЕС на 2014 год

Она также отметила, что Евросоюз не говорил Украине, как именно должна быть решена ситуация с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, но только то, что это должно быть сделано.

«Мы всегда говорили, что вопрос Тимошенко должен быть решен, но мы не говорили, каким образом это должно быть сделано. Это украинцы должны принять решение», - заявила лидер Литвы.

Политик выразила уверенность, что Соглашение об ассоциации - это шанс развиваться и быть более демократичной страной. «Но это - только шанс, который Украина может использовать или нет. Это вы (украинцы) должны выбирать, как быстро и в каком направлении развиваться", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Грибаускайте выражала уверенность, что Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной будет подписано в конце ноября на саммите в Вильнюсе.