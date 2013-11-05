Ни Киев, ни ЕС не имеют «плана Б» на случай неподписания Соглашения об ассоциации

Брюссель. Ни официальный Киев, ни Европейский Союз не имеют "плана Б" на случай неподписания Соглашения об ассоциации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заместитель министра иностранных дел Украины – руководитель аппарата Андрей Олефиров сказал в комментарии журналистам.

"Самым большим достижением Вильнюсского саммита будет ожидаемое подписание Украиной Соглашения об ассоциации. Скажу откровенно, невзирая на то, что мы говорим - и я на самом деле это подтверждаю - что нет "плана Б" относительно подписания Украиной, но в действительности, мне кажется, говорить о том, что будет после Вильнюса, - тяжело, потому что все будет зависеть от того, подпишет или не подпишет Украина", - отметил Олефиров.

"Потому что здесь развитие событий важно не только для Украины, но и для других государств (членов инициативы ЕС "Восточное партнерство" - УНИАН) - особенно для Молдовы и Грузии", - добавил он.

По словам Олефирова, от этого будет зависеть будущее инициативы.

«Все понимают, что от Украины зависит будет или не будет успешным саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе», - заметил он.

Олефиров заверил, что власть Украины пытается успеть решить все остающиеся проблемы до саммита, назначенного на 28-29 ноября.

"Проект закона о прокуратуре уже передан в парламент, как также и проект закона о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов", - уточнил дипломат.

"Плюс проекты, если будет принят один из них, дающие возможность лечения заключенных граждан Украины за границей, но мы понимаем, что речь идет о госпоже Тимошенко. Все стимулируют нас как можно теснее работать с миссией Кокса-Квасневского", - добавил Олефиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Президент Литвы: Соглашение с Украиной может быть подписано и после саммита в Вильнюсе

Ассоциация с ЕС улучшит ситуацию в Украине - глава Американской торговой палаты

Взаимодействие Украины и ЕС будет серьезным фактором стабилизации Европы - Азаров