Глава правительства Хорватии отложил визит в Украину на неопределенный срок

Премьер-министр Хорватии Зоран Миланович отложил визит в Украину из-за несогласованности времени проведения двусторонних встреч в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе премьера Хорватии.

“Премьер-министр Хорватии Зоран Миланович отложил свой визит в Украину из-за того, что не удалось успешно скорректировать и скоординировать время проведения двусторонних встреч”, - говорится в комментарии пресс-службы премьера.

В пресс-службе также отметили, что визит отложен, а не отменен, однако новые сроки визита пока не определены.

“Когда он (Зоран Миланович – УНИАН) сможет побывать в вашей стране, пока не определено”, - говорится в комментарии.

Вместе с тем, по информации пресс-секретаря премьер-министра Украины Николая Азарова Виталия Лукьяненко, визит главы правительства Хорватии не был подтвержден, и в понедельник вечером была получена информация, что делегацию Хорватии возглавит вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября премьер-министр Хорватии Миланович планировал поситить Украину и провести ряд встреч с руководством страны. Однако делегацию Хорватии возглавил вице-премьер-министр Бранко Грчич.

Накануне, 4 ноября, Азаров во время встречи с помощником Госсекретаря США Викторией Нуланд сообщил, что 5 ноября совместно с главой правительства Хорватии Милановичем планируется подписание меморандума о создании Адриатического газового коридора, который свяжет Украину, Венгрию и Хорватию.

В свою очередь 5 ноября Грчич заявил, что вопрос о создании газового коридора требует дальнейшего обсуждения, и на 5 ноября подписание двусторонних документов по этому вопросу не планировалось.