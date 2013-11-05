ТОП-10 (5 ноября)

Верховная Рада не поддержала закон об отмене пенсионной реформы

«Нафтогаз» требует от предприятий теплокоммунэнерго погасить долги

Российская таможня вновь блокирует экспорт украинских кондитерских изделий - «Укркондпром»

Украина подписала с Chevron соглашение по добыче сланцевого газа

«Нафтогаз» начал выплачивать долг «Газпрому»

Создание Адриатического газового коридора откладывается

Украина в ноябре подпишет соглашение с ExxonMobil по добыче газа на шельфе Черного моря

Миндоходов продлило срок действия электронного ключа до двух лет

Кабмин увеличил квоты на импорт кокса и коксующегося угля

Минфин привлек в госбюджет 49,9 млн долл.

***

Верховная Рада не поддержала закон об отмене пенсионной реформы

Верховная Рада Украины не поддержала проект pакона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения условий пенсионного обеспечения граждан» (регистрационный номер 2934).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 216 депутатов (при необходимых 226 - УНИАН) из 404, зарегистрированных в сессионном зале. За данное решение проголосовали только 2 народных депутата от Партии регионов, 90 – от “Батькивщины”, 34 - от “УДАРа”, 33 - от “Свободы”, 29 – от КПУ и 28 внефракционных.

Законопроектом предусматривалось внести изменения в ряд законодательных актов. Ими предлагалось предоставить право женщинам выходить на пенсию в 55 лет; снять ограничения на права пенсионера на учет при расчете пенсии заработной платы за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года периодом до 1 января 2016 года; применять в расчете пенсии и ее пересчете в связи с получением дополнительного стажа среднюю заработную плату на одно застрахованное лицо в целом по Украине за год, который предшествует году обращения за назначением пенсии; уменьшить размеры страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по инвалидности; восстановить право на пересчет пенсии для работающих пенсионеров в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность.

Кроме того, законопроектом предлагалось установить для лиц, которые в связи с достижением 35 лет не имеют права на оплату страховых взносов в накопительный фонд, страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, – 5 лет, и страховой стаж, который дает право на получение минимальной пенсии по возрасту, - 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Для тех, кто не достиг 35 лет, и сможет предусмотреть себе накопление средств, страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту устанавливается 15 лет, а страховой стаж, который дает право на получение минимальной пенсии по возрасту, - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Также предлагалось ввести осовременивание пенсий после двух лет со дня их назначения с учетом показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествующей году пересчета.

***

«Нафтогаз» требует от предприятий теплокоммунэнерго погасить долги

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» требует от предприятий теплокоммунэнерго оплатить задолженность за потребленный природный газ в размере 17 млрд грн.

«Общий долг предприятий теплоэнергетики и теплоэлектроцентралей (с учетом задолженности перед ДК «Газ Украины» и долгов, возникших до 2011 года) составляет 17,0 млрд грн. Из которых: 15,9 млрд грн - долг за газ, использованный для предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению; 1,1 млрд грн - долг за газ, использованный для производства электроэнергии», - говорится в сообщении пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины».

Также отмечается, что с целью обеспечения источников для расчетов с поставщиком импортированного природного газа распоряжением Кабинета министров Украины от 17 июля 2013 года Минфину поручено подготовить изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» относительно предоставления «Нафтогазу» компенсации в размере 10,7 млрд грн.

«Указанные средства «Нафтогаз Украины» не получил», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, «Нафтогаз Украины» собирается погасить долг перед российским газовым монополистом «Газпром» за потребленный в августе газ в объеме 882 млн долл. за счет взыскания задолженности с предприятий теплокоммунэнерго.

29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен 31 октября, однако 1 ноября он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения не ставятся.

Позднее министр заявил, что вопрос оплаты долга должен быть решен до 4 ноября.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

***

Российская таможня вновь блокирует экспорт украинских кондитерских изделий - «Укркондпром»

Федеральная таможенная служба России вновь ужесточила оформление грузов с украинскими кондитерскими изделиями, сообщил УНИАН президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк.

«По нашей информации, ситуация усложнилась на всех таможенных постах, где оформляется наша продукция. Это началось несколько дней назад», - сказал он.

Аналогичный прецедент произошел в августе, когда, по словам Балдынюка, крупнейшие украинские производители кондитерских изделий столкнулись со сложностями на таможенных пунктах России. У российских таможенников возникли сомнения относительно подлинности сертификата происхождения продукции (СТ-1), и они предложили производителям выплачивать обеспечительный платеж для того, чтобы те имели право поставлять свой товар в страну, пока сертификат проверяется. После проверки документации обеспечительный платеж должен был быть возвращен кондитерам. Однако до сих пор ни одни платеж возвращен не был, отмечает Балдынюк.

«До сих пор не был возвращен ни один платеж, то есть достаточно серьезные суммы мы накопили на счетах Федеральной таможенной службы РФ», - сказал президент «Укркондпрома».

Очередное притеснение украинских кондитеров на российской таможне Балдынюк связывает со стремлением РФ не допустить их к российскому рынку во время пиковых новогодних продаж.

«Это легко объяснимо, поскольку сейчас идет пик продаж, и экспорта должно было бы быть больше. Задача в данном случае не только блокировать нас, но и максимально не допустить сезонного роста поставок», - объяснил он.

Читайте также: Украина инициирует обсуждение в ВТО вопроса поставок Roshen в Россию

При этом глава «Укркондпрома» сообщил, что с июля поставки украинских кондитерских изделий в Россию сократились более чем вдвое, не считая продукции корпорации Roshen, экспорт которой в РФ запрещен с июля Роспотребнадзором.

В результате, по его словам, были случаи, когда российские контрагенты отказывались сотрудничать с украинскими кондитерами ввиду непредсказуемой таможенной политики.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.

***

Украина подписала с Chevron соглашение по добыче сланцевого газа

Украина подписала соглашение о разделе продукции (СРП) с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая, по словам украинских чиновников, намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Администрации Президента Украины сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Да, подписали», - сказал министр.

Документ был подписан Ставицким и генеральным директором компании «Шеврон Юроп Експлорейшн енд Продакшн» Дереком Дюпри Магнесс.

Американский нефтегазовый гигант совместно с украинской компанией "Надра Олесская" займется разработкой Олесского месторождения (Львовская и Ивано-Франковская области).

Ранее, осенью текущего года СРП было одобрено Ивано-Франковским и Львовским облсоветами с рядом изменений в тексте документа. В частности, депутаты Львовского облсовета обратились в Верховную Раду с просьбой рассмотреть «неотложный» законопроект, которым предусматривается перечисление части дохода от добычи сланцевого газа непосредственно в местный бюджет. Также областные советы рекомендовали Кабинету министров разработать и внести соответствующий пакет экологических стандартов и нормативов по добыче газа в соглашение с Chevron.

Читайте также: Украина полностью обеспечит себя газом за счет проектов с Shell и Сhevron

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.

***

«Нафтогаз» начал выплачивать долг «Газпрому»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» со вчерашнего дня приступила к выплате долга в размере 882 млн долл. российскому газовому монополисту компании «Газпром» за потребленный в августе 2013 года природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Все нормально... платежи пошли... вчера», - сказал министр.

При этом он не уточнил объем перечисленных «Газпрому» средств.

«Это коммерческая тайна. Думаю в достаточном объеме, чтобы снять эту ситуацию», - сказал Ставицкий.

Также министр не уточнил конечную дату погашения долга.

«Мы всегда рассчитываемся со своими долгами», - добавил Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен 31 октября, однако 1 ноября он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения не ставятся.

Позднее Ставицкий заявил о том, что вопрос оплаты долга должен быть решен до 4 ноября.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

***

Создание Адриатического газового коридора откладывается

Вопрос о создании Адриатического газового коридора и в частности строительства LNG-терминала на острове Крк требует дальнейшего обсуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил вице-премьер Хорватии Бранко Грчич.

«Над этим еще нужно работать», - сказал Грчич.

При этом он отметил, что в отмене визита премьер-министра Хорватии Золана Милановича, который ожидался сегодня, нет ничего «драматического», а подписание меморандума о создании Адриатического газового коридора сегодня не планировалось.

«Мы не ожидали подписания этого договора сегодня. Мы ожидаем подписание соглашения через какое-то время», - сказал Грчич.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября пресс-служба Кабмина со ссылкой на информацию премьер-министра Украины Николая Азарова во время встречи с помощником Госсекретаря США Викторией Нуланд сообщила, что премьер-министр и глава правительства Хорватии Зоран Миланович 5 ноября намерены подписать меморандум о создании Адриатического газового коридора, который свяжет Украину, Венгрию и Хорватию.

25 октября Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.

***

Украина в ноябре подпишет соглашение с ExxonMobil по добыче газа на шельфе Черного моря

Украина планирует в ноябре подписать соглашение о разделе продукции (СРП) на Скифской площади с консорциумом компаний во главе с компанией ExxonMobil, сообщил на брифинге в Администрации Президента Украины министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание Соглашения станет еще одним шагом на пути энергетической независимости Украины и добычи углеводородов в границах государства. «У нас в этом году запланировано подписание серьезных документов, которые мы будем внедрять в жизнь, - сказал министр. – В частности, окончательное подписание соглашения с консорциумом ExxonMobil, Shell, Petron и НАК «Надра Украина» по Скифскому участку. Мы рассчитываем в этом месяце подписать»

Ставицкий также подтвердил заинтересованность итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) в добыче газа на шельфе Черного моря.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

***

Миндоходов продлило срок действия электронного ключа до двух лет

Министерство доходов и сборов Украины с 1 ноября текущего года продлило срок действия электронных ключей, выдаваемых аккредитованным центром сертификации ключей, до двух лет, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Как отмечается, это стало возможным после подтверждения аккредитации центра, а также после формирования новых технологических сертификатов и серверов центра.

«Такое нововведение не только сэкономит время налогоплательщикам на покупку ключей, но и поспособствует привлечению налогоплательщиков к активному использованию информационно-коммуникационных технологий», - говорится в сообщении Миндоходов.

В министерстве также отметили, что срок действия ключей будет продлен до 3 лет в случае принятия проекта постановления правительства о порядке аккредитации центра сертификации ключей. Этим же постановлением предлагается продлить срок действия сертификата аккредитованного центра до 6 лет.

Как сообщал УНИАН, с начала года аккредитованные центры сертификации выдали 671 тыс. бесплатных электронных ключей, преимущественно физическим лицам. Процент налоговых отчетов, подаваемых налогоплательщиками в электронном виде с использованием ключей электронной цифровой подписи постоянно растет. В частности, порядка 98% отчетов по уплате НДС подается в электронном виде.

***

Кабмин увеличил квоты на импорт кокса и коксующегося угля

Кабинет Министров увеличил квоты на беспошлинный импорт кокса на 90 тыс. тонн - до 300 тысяч тонн, и коксующегося угля - на 1 миллион тонн - до 12,2 млн тонн.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр промышленной политики Украины Михаил Короленко.

«Увеличение квот утвердили на Кабмине», - сказал Короленко.

Он отметил, что квота в 90 тысяч тонн кокса выделена для «АрселорМиталл».

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило увеличить квоту на импорт коксующегося угля на 2013 год на 1 млн тонн - до 11,2 млн тонн. По мнению аналитиков министерства, введение импортных квот сыграло положительную роль, несмотря на незначительный рост объемов потребления импортного угля газовой группы металлургическими предприятиями.

В апреле текущего года Кабинет министров ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на 2013 год. Кроме того, Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, а также роторного угля. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объяснял установление квот на импорт коксующего угля необходимостью защитить интересы отечественного производителя.

Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

Один из основных производителей коксующегося угля в Украине – группа "Метинвест", подконтрольная группе бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и «Смарт-холдингу» (23,75%) Вадима Новинского.

В Украине добыча коксующегося угля в 2012 году увеличилась на 3% по сравнению с 2011 годом - до 11,623 млн тонн.

***

Минфин привлек в госбюджет 49,9 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 5 ноября, привлекло в государственный бюджет 49,886 млн долл. и не привлекло средства в национальной валюте на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте. Минфин удовлетворил единственную поданную заявку на приобретение 2-летних облигаций в долларах США с доходностью 8,25% годовых. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение полугодовых и 7-летних гособлигаций в нацвалюте, а также 3-летних облигаций в иностранной валюте (долларах США). При этом единственная заявка на приобретение 5-летних ОВГЗ в нацвалюте была отклонена Минфином.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 398,740 млн грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, по итогам октября Минфин привлек в госбюджет 3,097 млрд грн и не привлекал валюту, в то время как в сентябре в госбюджет привлечено 2,747 млрд грн, 5 млн долл. и 61,112 млн евро.

В ноябре Минфин намерен возобновить размещение трехлетних облигаций, индексированных на валютный курс, в то время как в июне-сентябре текущего года размещение таких облигаций не проводилось.

По состоянию на 5 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 235,384 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,185 млрд грн, в собственности банков - 76,605 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 4 ноября, с начала года в госбюджет поступило 107,582 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,165 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,601 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

УНИАН