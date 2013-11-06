Евросоюз ожидает от США реакции на шпионский скандал – глава ЕС

Евросоюз ожидает, что власти США уделят надлежащее внимание обеспокоенности лидеров стран ЕС в связи со шпионским скандалом, заявил во вторник председатель Европейского совета Херман ван Ромпей.

Как передает РИА "Новости", скандал вокруг прослушки американскими спецслужбами телефонов граждан и глав европейских стран разгорелся недавно на фоне публикаций европейских СМИ, основанных на документах, которые передал прессе экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

«Я уверен, что совместное заявление президентов и премьер-министров государств ЕС (по итогам октябрьского саммита ЕС в Брюсселе) посылает сильный сигнал через Атлантику о том, что мы относимся к этому вопросу серьезно и ожидаем, что США в ближайшие дни и недели уделят этому должное внимание и сделают надлежащие выводы», - сказал ван Ромпей, выступая в Европарламенте.

Германия и Франция в ходе саммита ЕС 28-29 октября заявили о намерении провести до конца года двусторонние переговоры с США с целью достижения взаимопонимания в сфере контроля за деятельностью разведывательных спецслужб в связи с обнародованием СМИ сообщений о масштабном шпионаже США в отношении ряда членов ЕС.

«В настоящее время с США уже ведутся переговоры, чтобы обеспечить развитие этой инициативы», - сообщил ван Ромпей.