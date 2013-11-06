Янукович: не можем позволить себе сотрудничать с одним объединением, отказавшись от другого

Украина не может позволить себе сотрудничать с одним интеграционным объединением, отказавшись от сотрудничества с другим, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время выступления на региональном заседании Всемирного экономического форума «Стратегический диалог о будущем Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Президента, выбирая политику сближения с Европейским Союзом, Украина делает прагматичный выбор оптимальной модели национальной модернизации.

«В то же время, объективно страна заинтересована в более глубоком экономическом взаимодействии со странами евразийского пространства. Основой такой заинтересованности являются стратегические, экономические интересы Украины. Мы не можем себе позволить, чтобы условием сотрудничества с одним союзом было прекращение более глубокого сотрудничества с другими», - отметил президент.

Он подчеркнул, что вовлечение Украины в орбиту новейшей Европы - это приобретение нового качества «еврорасширения». «Это не расширение границ Европейского Союза на восток, а приобретение Евросоюзом евразийского плеча», - сказал Янукович.

Он напомнил, что именно на территории Украины находится географический центр Европы. Поэтому, по его мнению, страна могла бы сыграть роль «связующего звена между Европейским Союзом и Евразийским союзом, обеспечивая постепенное создание единого европейского экономического пространства, а в широком плане сыграть роль межцивилизационного портала для стран Евроатлантики и Евразии, в первую очередь с Россией и Китаем».

По его словам, такую миссию Украина сможет выполнить, лишь создав партнерские отношения как с Европой, так и с ЕврАзЭС, с дальнейшей гармонизацией условий экономической деятельности в обоих интеграционных объединениях.

Янукович подчеркнул, что с целью развития партнерских отношений со странами СНГ, после подписания соглашения с ЕС, Украина должна наработать обновленные подходы к торгово-экономическому сотрудничеству в рамках этой организации – на принципах суверенного партнерства, равноправия и взаимной выгоды.

«Таким образом, подписание Соглашения об ассоциации и создание всеобъемлющей, углубленной зоны свободной торговли между Украиной и ЕС станет не завершением определенного этапа нашего сотрудничества, а началом более широкого и глубокого интеграционного процесса», - заявил Янукович.

Напомним, Украина надеется подписать с ЕС Соглашение об ассоциации на саммите в Вильнюсе, но для этого Киев должен выполнить ряд требований Евросоюза. За выполнением одного из этих требований - «решения дела с выборочным правосудием», под чем понимают предоставление заключенной Юлии Тимошенко возможности выйти из-под стражи для лечения за границей на тех или иных условиях, - наблюдает миссия Европарламента, которая должна представить окончательный отчет на будущей неделе.

5 ноября заместитель министра иностранных дел Украины – руководитель аппарата Андрей Олефиров заявил, что ни официальный Киев, ни Европейский Союз не имеют "плана Б" на случай неподписания Соглашения об ассоциации.