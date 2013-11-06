Британские власти упростят визовый режим для крупных инвесторов

Власти Великобритании учредили элитарный "визовой клуб" для ведущих бизнесменов из России, Китая и Индии. Членство в данной ассоциации позволит потенциальным инвесторам быстро и без проблем получить въездную визу в Соединенное королевство. Об этом объявлено сегодня в Лондоне, передает ИТАР-ТАСС.

Ожидается, что в клуб будут включены ведущие бизнесмены Китая, России, Индии и ряда других стран с быстро растущей экономикой, у которых нет специального визового соглашения с Великобританией, позволяющего некоторое время находиться на территории королевства без въездной визы.

"Приглашать в клуб будут сами британские власти, - отметила официальный представитель МВД. - Речь идет не столько о странах, сколько о конкретных лицах, в которых, как крупных инвесторах, может быть заинтересована Великобритания. Мы не исключаем, что в этот визовой клуб будут входить и россияне".

Первые члены нового клуба смогут прибыть в Великобританию уже в начале будущего года. Ожидается, что членство в нем будет бесплатным, хотя за ряд услуг в будущем придется, видимо, платить.

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