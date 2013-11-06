Анонс на 7 ноября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства запланировано проведение брифингов с участием: вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и министра экологии и природных ресурсов Олега Проскурякова.

* Пресс-конференция председателя Госэнергоэффективности Николая Пашкевича относительно презентации «Проекта Национального плана действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года».

* Пресс-конференция на тему: «Нафтогаз-Газпром: высокие отношения накануне саммита Украина-ЕС». Участники: председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик; зам.директора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

* Состоится торжественное событие - передача раритетов от звезд киевского «Динамо» экспозиции музея. Владимир Мунтян, Андрей Биба, Виталий Хмельницкий, Владимир Трошкин и Виктор Матвиенко в присутствии журналистов и директора НСК «Олимпийский» Владимира Спильниченко передадут свои личные вещи времен побед и оставят подписи на футбольном мяче, который станет гордостью музея.

* Круглый стол на тему: "Развитие украинского АПК в контексте евроинтеграции". Участники: Владимир Лапа, ген.директор Украинского клуба аграрного бизнеса; Мария Колесник, эксперт аграрных рынков, консалтинговая группа "ААА"; Виталий Львов, ген.директор Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины; Леонид Козаченко, президент Украинской Аграрной Конфедерации; Николай Рыженков, научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

* Пресс-конференция на тему: "Неполучение льгот и субсидий в объединениях совладельцев многоквартирных домов ведет к полному уничтожению института эффективного собственника". Участники: зам.председателя Национального совета при КМУ по вопросам создания и содействия функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов Катерина Чижик; члены Национального совета при КМУ по вопросам создания и содействия функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов Роман Бондарук, Татьяна Бойко, Юлия Сабатюк, Виктория Погорелова.

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* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Проблема Киевских недостроев: есть оптимальное решение в интересах инвесторов, застройщиков и киевлян». Почему существует огромное количество недостроев? Как решить эту проблему, в частности, в центре столицы? Как сохранить Киев от разрушения и создать новую инфраструктуру удобную для жителей? Как защитить интересы инвесторов , которые нарушаются при возникновении недостроев ? Эти и другие вопросы будут рассмотрены в ходе пресс-конференции. Как пример положительного развития сложной ситуации - возобновление работ на стратегически важной стройке на Печерске, по ул.Ольшанская, 2: работы по укреплению склона - для обеспечения его безопасности и устойчивости, выполнение обязательства перед инвесторами, которые приобрели недвижимость в строящихся домах, конструктивные переговоры с местными жителями при участии топ-менеджмента нового застройщика, реконструкция недостроенных домов с благоустройством придомовой территории, организация парковой зоны и т. д. Участники: директор ООО "Прайм-Девелопмент" Сергей Бухарин; юрист, Алексей Петренко инвесторы - Сетлана Осуховская и Ангелина Малова (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 066 679 73 03. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Вниманию представителей бизнеса и журналистов!

7 ноября 2013 в течение дня во всех Центрах обслуживания налогов органов Главного управления Миндоходов в Киеве будет проведена Всеукраинская акция «Права и обязанности».

В рамках акции налогоплательщикам будет презентована брошюра «Права и обязанности налогоплательщика и контролирующих органов», разработанная Министерством доходов и сборов Украины.

На вопросы ответят руководители столичных налоговых инспекций.

Места проведения - Центры обслуживания налогов и органы ГУ Миндоходов в Киеве.

ГУ Миндоходов в Киеве - ул. Шолуденко, 33/19.

В Голосеевском районе - ул . Жилянская, 23а.

В Дарницком районе - ул. Кошица, 3.

В Деснянском районе - ул . Закревского, 41

В Днепровском районе - Харьковское шоссе, 4а.

В Оболонском районе - ул. Героев Сталинграда, 56б и 58.

В Печерском районе - ул. Лескова, 4.

В Подольском районе - ул. Туровская, 12.

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