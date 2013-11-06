ТОП-10 (6 ноября)

Инфляция октябре составила 0,4%

Цены производителей промпродукции в октябре выросли на 0,2%

Россия рассмотрит предложения Украины о присоединении к некоторым договорам ТС

Российская таможня уверяет, что ситуация на границе с Украиной нормализовалась

Бюджет-2014 формируется с сохранением действующих ставок НДС и налога на прибыль – Минфин

Минфин привлек в госбюджет 458,9 млн грн на аукционе по продаже ОВГЗ

Украина заплатила очередную «слезу» «Газпрому»

Рада отказалась лишать пенсионных льгот чиновников и депутатов

Польская PGNIG разорвала контракт с "Нафтогазом"

Присоединение к Таможенному союзу усилит риски девальвации гривни - Данилишин

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Инфляция октябре составила 0,4%

Инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, при этом рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован впервые с мая текущего года, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) - также замедление дефляции до 0,2%.

По информации Госстата, отрицательное значение индекса потребительских цен в годовом выражении в октябре зафиксировано третий месяц подряд после нулевого значения в июле, ранее этот показатель также был отрицательным.

Как сообщает Госстат, в октябре против сентября 2013 года больше всего подорожали яйца - на 11,5% (против октября 2012 г. - на 14,6%), овощи - на 7,2% (снижение цен на 2,1%), молоко - на 2,2% (1,2%), масло - на 1,8% (5,8%), сыр и творог - на 1,3% (4,7%), железнодорожный транспорт - на 0,6% (13,5%), сахар - на 0,5% (снижение на 6,6%), алкогольные напитки - на 0,5% (9,7%).

Снижение цен зафиксировано на фрукты - на 2,3% (18,6%), подсолнечное масло - на 2,1% (4,2%), макаронные изделия - на 0,4% (рост 1,2%).

По остальным позициям в октябре против сентября 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, показатель инфляции в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом не изменился и составил 0%, в годовом выражении (против сентября 2012 года) зафиксирована дефляция в 0,5%, с начала 2013 года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

Последний раз инфляция в годовом выражении была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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Цены производителей промпродукции в октябре выросли на 0,2%

В Украине цены производителей промышленной продукции в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,2%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с октябрем 2012 года) цены производителей промпродукции выросли на 0,8%, с начала года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) рост цен составил 2,3%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в сентябре 2013 года по сравнению с августом выросли на 0,2%, в годовом выражении (по сравнению с сентябрем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 0,9%, с начала года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) рост составил 2,1%.

Цены производителей промпродукции в Украине в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

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Россия рассмотрит предложения Украины о присоединении к некоторым договорам ТС

Российская Федерация готова рассматривать предложения Украины относительно присоединения к некоторым договорам Таможенного союза, и само присоединение к этим договорам позволит Украине сохранить российский рынок для продукции машиностроения и широкой производственной кооперации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах Международного экономического форума в Киеве заявил представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов.

«Советник Президента РФ господин Глазьев (Сергей Глазьев - УНИАН) заявил о том, то Россия готова рассматривать предложение Украины о присоединении к отдельным соглашениям Таможенного союза», - сказал Суслов. «Это новое слово, до сих пор на самом высоком уровне и на всех переговорах, которые были между премьерами и президентами Украины и России, эта возможность отрицалась».

По словам Суслова, тут можно поздравить премьер-министра Украины Николай Азарова, который эту идею давно и последовательно отстаивал. «Здесь есть определенный шанс для улучшения отношений между Россией и Украиной», - сказал Суслов.

Он отметил, что одним из первых таких соглашений может стать Соглашение между станами-членами Таможенного союза о преодолении технических барьеров со странами членами СНГ, которые не являются членами ТС. «Такое соглашение было принято в декабре 2012 года, и оно предусматривает процедуру присоединения к отдельным техническим регламентам Таможенного союза. «Если мы двинемся в этом направлении, то поставки по производственной кооперации и рынки для машиностроения и многие другие рынки удастся сохранить», - подчеркнул Суслов.

При этом он не сказал, как скоро возможно присоединение Украины к указанному соглашению. «Сейчас речь идет о выполнении необходимых процедур для этого. Как скоро? Ну, зависит же не только от Украины. Хотя почти на каждом заседании Кабмина рассматриваются отдельные соглашения ТС», - сказал представитель Украины в ЕЭК.

Вместе с тем, отвечая на вопрос УНИАН о том, возможно ли применение торговых санкций в отношении Украины со стороны России в период подготовки к присоединению к документам ТС, Суслов отметил: «Очевидно, что ограничения в торговых отношениях невыгодны и самой России. В торговле не бывает благотворительности. Потери России в случае ограничения торговли с Украиной тоже могут быть значительными, а во многих отраслях и более значительными, чем даже для Украины».

Суслов напомнил пример, когда российская таможня остановила импорт продукции Луцкого подшипникового завода для российского завода «КамАЗ» и, таким образом, остановила главный конвейер «КамАЗа». «И «КамАЗ» понес больший ущерб, чем Луцкий завод. Торговые войны недопустимы. И Украина не рассматривает возможность ответных мер. Никто не готовит, и с украинской стороны, я убежден, не будет ограничений импорта российской продукции. Украина будет выполнять в полном объеме Соглашение о Зоне свободной торговли СНГ», - подчеркнул Суслов.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября премьер-министр Украины Николай Азаров поручил в скорейшем времени проработать вопрос присоединения Украины к Договору об устранении технических барьеров во взаимной торговле между странами Таможенного союза (ТС) и государствами-участниками СНГ, которые не являются членами ТС. При этом Азаров заявлял, что ничто не мешает Украине сотрудничать и с ЕС, и с Таможенным союзом. Азаров заверил, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и договора о Зоне свободной торговли, "не представляет никаких рисков для стран ТС".

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Российская таможня уверяет, что ситуация на границе с Украиной нормализовалась

Ситуация на российско-украинской границе в регионе деятельности Южного таможенного управления (ЮТУ) нормализовалась.

Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

“Утром 5 ноября перед МАПП Новошахтинск Ростовской таможни ожидали таможенного оформления 30 грузовых транспортных средств, за прошедшие сутки оформлено – 88 фур. Перед МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни - 40 грузовиков, оформлено за сутки – 76. Перед МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни в очереди – 33 грузовых автомобиля, оформлено за сутки – 42”, - сказано в сообщении.

ФТС РФ также отмечает, что всего за первую неделю в новых условиях через эти пункты пропуска проследовало 2486 грузовых автомобилей (в том числе: 1148 – на въезд в РФ, 1338 – на выезд из РФ).

Как напомнили в ФТС, с 28 октября 2013 года в регионе деятельности ЮТУ началась реализация требований ФТС России о применении мер обеспечения соблюдения таможенного транзита при помещении товаров под данную таможенную процедуру, в том числе и при перевозке товаров с применением книжки МДП. Несмотря на широкое освещение в течение нескольких месяцев данных нововведений в средствах массовой информации и обсуждение их непосредственно с заинтересованными лицами, не все участники внешнеэкономической деятельности (и в первую очередь, перевозчики) оказались готовы к изменениям правил транзитных перевозок. В результате уже 31 октября на российско-украинской границе образовалась очередь из грузовых автомобилей.

Южным таможенным управлением был предпринят ряд мер для разрешения ситуации (проводилась работа по расширению круга лиц, предоставляющих услуги от имени поручителей при таможенном транзите; водителям предлагали проследовать на ближайший ТЛТ для дальнейшего оформления; была предоставлена возможность воспользоваться таможенным сопровождением).

В настоящее время пропускная способность пунктов пропуска на российско-украинской границе полностью восстановлена.

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Бюджет-2014 формируется с сохранением действующих ставок НДС и налога на прибыль – Минфин

Проект бюджета на 2014 год формируется с учетом выполнения требования Международного валютного фонда и сохранения действующих ставок налога на добавленную стоимость на уровне 20% и налога на прибыль на уровне 19%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Международного экономического форума сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов.

«Мы закладываем то, что мы не будем снижать ставки», - сказал министр. – «Чисто математически (в случае одномоментного снижения ставок с 1 января 2014 года до 17% для НДС и до 16% налога на прибыль - УНИАН) - это недополучения в бюджет порядка 25 млрд грн».

Министр также сказал, что на сегодняшний день с МВФ согласовывается не только вопрос налоговых ставок. «Сейчас ведутся плотные консультации с МВФ, нужно согласовать с ними все макропоказатели и естественно, как только согласуем – это основополагающие вещи – сразу покажем. Есть разные варианты, рассматриваем ситуации. В ближайшие две недели будет четкая картина», - сказал министр.

Он также сообщил, что в ближайшие две недели можно ожидать и проекта бюджета на 2014 год, который будет содержать повышения социальных стандартов. «Надо смотреть реально на вещи. Мы не будем нарушать социальных вещей. У нас существенный разрыв между минимальной зарплатой и максимальной зарплатой. Понижать соцстандарты мы не собираемся», - подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что и в текущем году все социальные выплаты будут профинансированы. «У нас достаточно ресурсов, мы все выплачиваем», - сказал Колобов, призвав не поддаваться панике относительно низких показателей остатков средств на счетах Госказначейства.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд рекомендовал Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%.

В середине октября в интервью агентству Reuters министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что Украина может отложить снижение ставок налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с 1 января 2014 года из-за нестабильности экономической ситуации в стране и в рамках следования рекомендациям Международного валютного фонда.

Позднее премьер-министр Украины Николай Азаров также заявил о том, что вопрос снижения налоговых ставок обсуждался с представителями миссии МВФ, работавшей в Украине во второй половине октября.

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Минфин привлек в госбюджет 458,9 млн грн на аукционе по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в среду, 6 ноября, привлекло в государственный бюджет 458,934 млн грн в результате дебютного размещения краткосрочных облигаций внутреннего госзайма сроком обращения 21 день, сообщается на сайте Минфина.

Согласно сообщению, Минфин получил 11 заявок на 565 млн грн, при этом доходность по поданным заявкам находилась в диапазоне от 10% до 4%. В результате Минфин удовлетворил 4 заявки и привлек 458,934 млн грн по средневзвешенной доходности 4,03% годовых.

По информации Минфина, размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник 5 ноября на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 49,886 млн долл. и не привлек средства в национальной валюте.

С ноября Минфин ввел размещение краткосрочных государственных облигаций сроком обращения 21 день, аукционы по размещению указанного инструмента будут проводиться каждую среду. По информации Минфина, размещение этих облигаций проводится с целью эффективного управления государственным долгом и ликвидностью единого казначейского счета. Также в ноябре Минфин намерен возобновить размещение трехлетних облигаций, индексированных на валютный курс, в то время как в июне-сентябре текущего года размещение таких облигаций не проводилось.

По состоянию на 6 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 235,383 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,185 млрд грн, в собственности банков - 76,604 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 4 ноября, с начала года в госбюджет поступило 107,582 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,165 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,601 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн.

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Украина заплатила очередную «слезу» «Газпрому»

Украина совершила «героический» поступок, перечислив российскому «Газпрому» очередную «слезу» в размере 14 млн долл., сократив тем самым свой долг в размере 882 млн долл. за потребленный в августе природный газ до 792 млн долл.

«Задолженность сократилась до 792 млн долл., вот и считайте динамику», - сказал журналистам заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

Днем ранее, после заявлений украинской стороны о старте оплаты газового долга, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал: «На самом деле, за август «слезы» какие-то поступают, но говорить, что расплатились, пока и близко нельзя».

Также замглавы «Нафтогаза» в разговоре с журналистами сообщил, что закупки Украиной российского газа в ноябре под вопросом, лишь отметив, что «Нафтогаз» будет исходить из цены на голубое топливо и дальнейшей ситуации с оплатой долга перед «Газпромом».

В то же время, отвечая на вопрос журналистов о состоянии погашения долгов предприятий ТКЭ перед НАК «Нафтогаз Украины», являющегося основным источником погашения газового долга, Чупрун сказал: «Очень плохо».

Справка УНИАН. 29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен 31 октября, однако 1 ноября он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения не ставятся.

Позднее Ставицкий заявил о том, что вопрос оплаты долга должен быть решен до 4 ноября.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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Рада отказалась лишать пенсионных льгот чиновников и депутатов

Верховная Рада Украина не поддержала в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о гарантировании прав на справедливое пенсионное обеспечение и отмене некоторых норм пенсионной реформы)» (регистрационный номер 2072а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 210 (при необходимых 226 - УНИАН) из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями в законы Украины «О Кабинете Министров Украины» и «О статусе народного депутата Украины» предлагалось ликвидировать пенсионные привилегии правительственных чиновников и народных депутатов. Предлагалось назначать пенсию этим категориям граждан на общих основаниях, определенных Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Проектом предлагалось восстановить право на получение пенсии мужчинами при достижении возраста 60 лет и при трудовом стаже не менее 25 лет и женщинами – при достижении возраста 55 лет и стаже 20 лет, как это было до изменений в пенсионном законодательстве 2011 года.

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Польская PGNIG разорвала контракт с "Нафтогазом"

Польская государственная нефтегазовая компания PGNIG разорвала контракт с НАК "Нафтогаз Украины" на импорт газа в Польшу, который украинская компания перестала выполнять с 2011 года, объяснив это изменениями украинского законодательства.

Об этом польская компания сообщила сегодня в отчете на Варшавской фондовой бирже.

"Правление PGNIG информирует, что 6 ноября 2013 года в Варшаве было подписано соглашение о расторжении контракта от 26 октября 2004 года между PGNiG и "Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.

Украинский нефтегазовый монополист впервые прекратил поставки газа в Польшу по этому контракту в сентябре 2010 года, возобновив их после протестов PGNIG в октябре-декабре.

После этого с 2011 года польская компания безуспешно пыталась добиться возобновления поставок законтрактованных около 200 млн кубометров газа для нужд приграничных с Украиной регионов Польши.

Компания сообщила, что расторжение этого договора, который должен был действовать до 2020 года, не повлияет на польскую экономику и поставки газа потребителям в районе Грубешова.

PGNIG в своем сообщении не уточнила, компенсировал ли "Нафтогаз" каким-либо образом невыполнение контракта.

"Решение о расторжении договора не закрывает дороги к возобновлению сотрудничества с украинским партнером в будущем на новых торговых условиях с использованием существующей польской и украинской газотранспортной инфраструктуры", - отметила PGNIG.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" по контракту с PGNIG был обязан увеличить поставки газа в 2011 году в 40 раз - до 200 млн кубометров с поставленных в 2010 году 5 млн кубометров.

Украинская компания объяснила прекращение поставок изменениями национального законодательства, которые запрещали ей экспортировать добытый в Украине газ.

Представители PGNIG заявляли о намерении добиться возобновления поставок газа по этому контракту, отмечая, что надеются решить этот вопрос "полюбовно" - без подачи иска в суд.

Украина с ноября прошлого года впервые в истории начала покупать газ в Европе, отмечая, что он обходится ей дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом", и первой страной, через которую начали реализовываться эти поставки, стала Польша.

Польша ежегодно потребляет около 15-16 млрд кубометров газа, при этом более 10 млрд кубометров покупает у России.

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Присоединение к Таможенному союзу усилит риски девальвации гривни - Данилишин

Присоединение Украины к Таможенному союзу усилит риски обесценивания гривни в результате широкого использования механизма девальвации национальных валют странами объединения для стимулирования экспорта, сообщил экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин в комментарии УНИАН.

Как отметил эксперт, Украина может присоединиться к отдельным соглашениям ТС при согласии стран - участников, но необходимо учитывать существующие риски. Прежде всего, это валютный риск, поскольку в странах Таможенного союза регулярно происходят существенные колебания курсов национальных валют. «В условиях широкого использования девальвации национальных денежных единиц для стимулирования экспорта странами ТС, Украине будет трудно удерживать стабильную курсовую политику, которая сложилась в последние 2 года. Учитывая специфику структуры экспорта - импорта Украины с РФ, значительные курсовые колебания будут расшатывать платежный баланс Украины», - сказал Данилишин.

Вступление в Таможенный союз, по мнению эксперта, приведет к росту товарооборота с Россией и расчетов в российских рублях, при этом осуществлять такие расчеты будут российские банки. «В условиях значительной роли России во внешнеторговом обороте Украины, расширение использования российского рубля во внешнеэкономических отношениях Украины с Россией приведет к тому, что ключевыми реализаторами соответствующих транзакций будут российские государственные банки и их дочерние подразделения в Украине», - пояснил он.

По мнению Данилишина, основные риски финансового сближения заключаются в реализации стратегических намерений России по созданию единого валютного пространства на территории ЕврАзЭС. «Свидетельством этому является и растущая доля рубля во внешнеторговых расчетах. Усиление российского рубля, его приближения к свободной конвертируемости в долгосрочной перспективе открывает ему возможность получения статуса региональной резервной валюты», - отметил он.

По словам эксперта, целенаправленная игра на понижение курса российского рубля осложнена большими объемами экспорта энергоносителей и стабильно высокой ценой на нефть. «Это может быть также дестабилизирующим фактором относительно гривны, для которой более выгодной привязка к доллару США или евро», - резюмировал Данилишин.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует девальвацию гривни до 9,5 грн/долл. в 2014 году против ожидаемых 8,2 грн/долл. в 2013 году, принимая во внимание меры правительства по защите валютного курса за счет уменьшения валютных резервов на фоне прогнозируемого сокращения экономики в 2013 году.

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября в 21,656 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл. По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Нацбанк до конца текущего года удержит свои золотовалютные резервы на уровне 20 млрд долл. По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

В сентябре спрос на валюту на наличном рынке превысил ее предложение второй месяц подряд после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года. В сентябре чистая покупка наличной валюты населением составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл. Национальный банк в сентябре после четырехмесячного перерыва возобновил интервенции на валютном рынке, в сентябре 2013 года объем интервенций составил 582,5 млн долл. (в эквиваленте).

Украина планирует в конце ноября подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, предусматривающее создание зоны свободной торговли. В связи с этим Российская Федерация опасается роста дешевого европейского импорта через Украину. Власти России не раз заявляли, что будут вынуждены ввести защитные меры, что закроет российский рынок и для украинских товаров. Одновременно Украину приглашают в Таможенный союз и уже предоставили ей статус наблюдателя, однако Киев заявляет, что не готов к полноценному вступлению в ТС.

УНИАН