Россия заплатит Ходорковскому присужденные Европейским судом 10 тыс. евро компенсации

Минюст РФ не стал обжаловать постановление Европейского суда по правам человека по жалобе "Ходорковский и Лебедев против России", которое может стать основанием для отмены приговора и возобновления производства по уголовному делу.

ЕСПЧ в июле этого года огласил решение по второй жалобе Михаила Ходорковского, обязав РФ выплатить экс-главе ЮКОСа 10 тысяч евро компенсации. Минюст сообщил тогда, что вынесенное ЕСПЧ решение является новым обстоятельством, в связи с которым приговор может быть отменен, а производство по уголовному делу возобновлено, передает РИА "Новости".

Как сообщили в Минюсте, постановление ЕСПЧ становится окончательным по истечении 3 месяцев с даты его вынесения, если не поступило обращений сторон о передаче дела в Большую палату Европейского суда. "Российские власти не ходатайствовали о передаче названного дела в Большую палату и не получали сведений из Европейского суда о подаче заявителями такого ходатайства", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Вместе с тем, по данным российского министерства, ЕСПЧ не уведомлял Россию о том, что постановление стало окончательным, и по состоянию на 6 ноября оно не значится таковым в официальной базе Европейского суда HUDOC.

"Выплата присужденной Ходорковскому суммы компенсации будет осуществлена в порядке, установленном постановлением по жалобе "Ходорковский и Лебедев против России": после получения уведомления Европейского суда о том, что названное постановление стало окончательным, в течение 3 месяцев со дня, когда постановление стало окончательным", - резюмировали в пресс-службе.

Хамовнический суд Москвы в конце 2010 года приговорил Лебедева и Ходорковского к 14 годам колонии каждого по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег с учетом наказания, назначенного Мещанским судом Москвы в мае 2005 года по первому делу. Затем приговор был смягчен на год, а в декабре 2012 года президиум Мосгорсуда снизил им срок заключения с 13 до 11 лет. В августе 2013 года Верховный суд, частично удовлетворив жалобы Ходорковского и Лебедева на приговор по второму делу, снизил им сроки заключения на 2 месяца - с 11 лет до 10 лет и 10 месяцев. Ожидается, что Ходорковский выйдет на свободу в августе 2014 года, а Лебедев - после нового года.