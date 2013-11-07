Ассоциация Украины с ЕС обострит отношения с Россией, но не критично – российский эксперт

Москва. подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом двухсторонние торгово-экономические отношения с Россией обострятся, но они не будут критичными для Украины.

Такое мнение УНИАН высказал руководитель Центра украинских исследований института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко.

«Произойдет обострение торгово-экономических отношений с Россией, но оно не будет иметь таких масштабов и последствий, как об этом говорит Сергей Глазьев. Потребление природного газа Украина уже сократила почти наполовину и, судя по всему, по необходимости всерьез занялась и энергосбережением, и альтернативными источниками энергоносителей и энергоресурсов. Об этом снова говорил Виктор Янукович, заявивший, что к 2020 г. Украина должна перейти на самообеспечение энергоносителями», - сказал Мироненко.

По его словам, Россия не сможет обрушить украинскую экономику. Ученый придерживается мнения, что даже денонсация Россией договора о свободной торговле с Украиной не будет критичным моментом для украинской экономики. Как утверждают некоторые эксперты, это может привести к падению на 5-6% нынешнего экспорта Украины, добавил он.

«Начальные трудности (для Украины после подписания соглашения об ассоциации) будут большими, но запас прочности, которым располагает Украина за счет развитого мелкотоварного производства и жизненного уклада, покоящегося на нем, очень велик. Он куда больше, чем запас прочности России в случае резких колебаний мировых цен на энергоносители», - отметил он.

Мироненко также считает, что в результате подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, у ЕС появится дополнительное пространство развития, у Украины - мощный стимул к модернизации, а у России - повод для раздумий о будущем, осмыслении своей новой геополитической роли.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планируют на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября подписать Соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

В то же время, в РФ заявляют, что подписание такого соглашения приведет к изменению торговых отношений Украины и стран Таможенного союза.

В частности, 28 октября на 8-м заседании Российско-украинского подкомитета по международному сотрудничеству глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае подписания Киевом Соглашения об ассоциации с Евросоюзом разрыва торговых отношений Украины с Россией не будет, но дополнительные льготы едва ли могут применяться.

29 октября советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявляет, что Украина нарушает Договор о дружбе с РФ, собираясь подписать Соглашение с ЕС об ассоциации.

Ранее в сентябре Глазьев утверждал, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС означает дефолт для Украины, предотвращение которого потребует от Европейского Союза не менее 35 млрд долл.