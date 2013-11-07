Колл-центр Миндоходов по техническим причинам будет закрыт до 14 ноября

Министерство доходов и сборов Украины в связи с технической необходимостью закрывает контакт-центр и сервис «Пульс» с 18.00 7 ноября до 14 ноября, сообщается на сайте Миндоходов.

«В случае возникновения вопросов по теме налогообложения, таможенного дела, администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, предлагаем пользоваться сервисом «База знаний», - сообщили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционный сервис Министерства доходов и сборов Украины «Пульс» в январе-августе 2013 года рассмотрел 3,4 тыс. обращений налогоплательщиков.

Сервис «Пульс» был запущен в январе 2012 года. Самой большой популярностью этот сервис пользуется в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.