Анонс на 8 ноября

* В рамках V Международного инвестиционного бизнес-форума по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики состоится презентация первого исследования потенциала Украины в сфере энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. Спикеры: Николай Пашкевич, председатель Госэнергоэффективности Украины; Стейван Дефилла, директор Секретариата Энергетической Хартии. Пресс-конференция в 11-30. В 12-00 - презентация «Проекта Национального плана действий по энергоэффективности до 2020 года».

* Круглый стол на тему: "Когда облэнерго начнет думать о потребителях и прекратятся отключения". Организатор - ООО "ЦРМИ Энергобизнес". Приглашены: Константин Теличко, член НКРЭ; Борис Соркин, зам.директора Департамента электроэнергетики Минрегионуголя, Алена Джафарова, представитель "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", Виталий Сидельников, и.о.ген.директора Запорожьеоблэнерго; Ирина Протопопова, руководитель Департамента по регуляторным вопросам дирекции по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК, Вадим Гламаздин, зам.ген.директора Центра исследований энергетики; Борис Цыганенко, директор компании "Энерджи Консалтинг"; Наталья Костышева, представитель ООО "Укрэнергоконсалтинг"; Алексей Чернявский, руководитель портала "Энергетика Украины".

* Круглый стол на тему: «ЗСТ с ЕС отменяется? Что дальше? Экономический прогноз». Организатор – Институт Горшенина. Вопросы: Анализ текущей экономической ситуации в Украине. Кто даст Украине взаймы? Когда Правительство поднимет цену на газ для населения? Кризис казначейства и блокировка средств местных бюджетов – временное явление или системный эффект? Оценка стабильности украинской экономики в случае не подписания Договора о создании ЗСТ с ЕС. Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Виктор Суслов, представитель Украины в Евразийской экономической комиссии; Алексей Лещенко, вице-президент Института Горшенина; Борис Кушнирук, экономический эксперт, Народный Рух Украины; Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова; Евгения Ахтырко, начальник аналитического отдела департамента ценных бумаг ПУМБ; Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины. Модератор: Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Круглый стол на тему: "Кредитование реального сектора: ближайшие перспективы и долгосрочный прогноз". Вопросы: Осеннее оживление: сохранят ли банки взятый темп роста кредитного портфеля? Как отразилась на росте кредитования дедоларизация депозитного портфеля банков? Торговля vs производство: кому достанется основной кредитный ресурс? Приоритетные отраслевые направления кредитования бизнес-заемщиков и др. Приглашены представители ведущих банковских учреждений - "Альфа Банк", "Райффайзен банк Аваль", "УкрСиббанк", а также представители Национального банка Украины , Независимой ассоциации банков Украины, Европейского банка реконструкции и развития и др.

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