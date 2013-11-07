МВФ планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной

Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной, в том числе, в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by в объеме порядка 15 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил руководитель департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Что я могу сказать? Во второй половине октября в Украине работала техническая миссия... После работы миссии переговоры продолжаются. Планы, равно как и требования, которые нужно выполнить - весьма амбициозны. Совет директоров планирует провести дискуссию по Статье 4 (о возможном возобновлении сотрудничества - УНИАН) в отношении Украины в середине декабря», - сказал Райс.

Он также напомнил выводы, сделанные специалистами МВФ по итогам работы технической миссии, - в части необходимости обеспечить существенный прогресс по всем направлениям экономической политики, в том числе - принять меры по обеспечению гибкого валютного курса, укреплению финансового сектора, консолидации фискальной ситуации, повышению внутренних тарифов на энергоресурсы, улучшению бизнес-климата и поддержке экономического роста.

«Дискуссии продолжаются», - сказал Райс.

Как сообщал УНИАН, с 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которое было проведения пост-мониторинга и консультации с властями по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии, Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

По информации Министерства финансов Украины, на текущий момент Украина ведет плотные переговоры со специалистами МВФ относительно макропоказателей, закладываемый в проект бюджета на 2014 год.