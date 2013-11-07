ТОП-10 (7 ноября)

«Нафтогаз» уже заплатил «Газпрому» 20% долга

Кабмин предлагает направлять средства от утилизационного сбора в спецфонд

Ефремов заявил, что "Газпром" готовит иск за недобор Украиной газа на 10 млрд долл.

Базовая инфляция в Украине второй месяц подряд составляет 0,1%

Украина не планирует закупать у «Газпрома» большие объемы газа - Бойко

Украина должна сегодня заплатить 1,355 млрд долл. - "Газпром"

Золотовалютные резервы НБУ за октябрь сократились до 20,632 млрд долл.

«Нафтогаз» заплатит «Газпрому» 15 млн долл. за октябрьский газ - источник

Заседание Верховной Рады состоится завтра

Рост ВВП Украины в 2013 году составит 0,1% - аудиторская компания EY

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«Нафтогаз» уже заплатил «Газпрому» 20% долга

НАК «Нафтогаз Украины» заплатил порядка 20% долга за потребленный в августе газ в объеме 882 млн долл., сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«На сегодняшний день мы достигли приблизительно 20%», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года. По состоянию на 6 ноября объем задолженности «Нафтогаза» «Газпрому» составлял 792 млн долл. Ставицкий обещал увеличить темпы расчетов, не называя при этом конечных сроков погашения возникшей задолженности.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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Кабмин предлагает направлять средства от утилизационного сбора в спецфонд

Кабинет министров Украины предлагает направлять средства от утилизационного сбора в специальный фонд, которым будет распоряжаться Министерство экологии и природных ресурсов.

Как сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков на брифинге в Кабмине, соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно экологического налога на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств были одобрены на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

«Изменения одобрены. Все 100% средств будут идти в спецфонд, которым будет распоряжаться Министерство экологии. Когда изменения будут приняты, мы разработаем порядок использования этих средств», - сказал Проскуряков. По его словам, ориентировочная сумма поступлений составит прядка 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 30 октября одобрил законопроект, которым предусматривается отмена корректирующих коэффициентов, которые применяются к ставкам экологического налога при утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступил в силу 1 сентября и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Величина утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

В то же время Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) настаивает на отмене утилизационного сбора, так как он ставит в неравные условия производителей и импортеров в Украине.

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Ефремов заявил, что "Газпром" готовит иск за недобор Украиной газа на 10 млрд долл.

Россия готовит для подачи в Стокгольмский арбитраж судебный иск к Украине в связи с недобором газа и невыполнением контракта, подписанного в 2009 году премьер-министром Юлией Тимошенко, заявил на брифинге лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«По моей информации, готовится иск к Российской Федерации в шведский суд. Я не знаю, соответствует это действительности или нет, но такая информация к нам пришла», - сказал Ефремов журналистам.

По его словам, речь идет о "10 млрд долларов по поводу подписанного контракта Тимошенко с РФ за тот газ, который мы не добрали в России".

"Вдумайтесь, штрафные санкции выставляются по 300% годовых...Никакому бизнесмену в здравом уме не придет в голову подписать такой контракт", - добавил парламентарий.

Ефремов заявил, в этой ситуации не представляется возможным говорить о том, чтобы освободить человека, который подписывал такой контракт.

«А мы в этот период рассматриваем вопрос о том, что на комфортное лечение отправляем того человека, который по сути дела стоял за принятием этого решения», - подчеркнул Ефремов.

По его словам, во фракции Партии регионов идет очень серьезная дискуссия по этому поводу.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В октябре в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24» премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина в ближайшие несколько лет может полностью отказаться от импорта газа из России, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен.

Он также заявил, что Украина готова доказывать абсурдность действующего газового контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и российским монополистом компанией «Газпром» в случае, если российский газовый холдинг подаст на Киев в суд за невыполнение договора. Причиной обращения «Газпрома» в арбитраж может стать то, что Украина сокращает объем закупки газа, нарушая тем самым условия контракта.

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Базовая инфляция в Украине второй месяц подряд составляет 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2013 года сохранилась на уровне 0,1% (БИПЦ – 100,1%), при этом показатель базовой инфляции зафиксирован второй месяц подряд после нулевого или отрицательного показателя базовой инфляции с начала года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в октябре против декабря 2012 года базовая дефляция замедлилась до 0,1% (БИПЦ - 99,9%). В годовом выражении, к октябрю 2012 года, сохранилась инфляция на уровне 0,1% (БИПЦ - 100,1%). За январь-октябрь 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохранилась инфляция на уровне 0,3% (БИПЦ - 100,3%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, при этом рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован впервые с мая текущего года. В годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) - также замедление дефляции до 0,2%. Отрицательное значение индекса потребительских цен в годовом выражении в октябре зафиксировано третий месяц подряд после нулевого значения в июле, ранее этот показатель также был отрицательным.

Последний раз инфляция в годовом выражении была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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Украина не планирует закупать у «Газпрома» большие объемы газа - Бойко

Украина не планирует закупать у российского газового монополиста компании «Газпром» больших объемов газа, руководствуясь показателями внутреннего потребления и потребностью коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

«Мы не планируем брать у «Газпрома» больших объемов газа. Объемы будут небольшие, на это денег у нас хватит», - сказал вице-премьер министр.

Как сообщал УНИАН, в мае Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Всем потребителям Украины по итогам 2013 года должно быть поставлено порядка 47,879 млрд куб. м природного газа, из которых населению - 16,5 млрд куб. м. Теплогенерирующим станциям и ТЭЦ в 2013 году планируется поставить 6,3 млрд куб. м газа, а промышленным потребителям - 24,12 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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Украина должна сегодня заплатить 1,355 млрд долл. - "Газпром"

Москва. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сегодня согласно действующему контракту должна заплатить российскому газовому монополисту «Газпром» 1,355 млрд долл. за газ, поставленный в октябре.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«За октябрь Украина должна заплатить 1 млрд 355 млн долл. Это то, что нужно заплатить сегодня за октябрь», - сказал Куприянов.

При этом он подчеркнул, что за поставленный газ в сентябре Украина расплатилась с «Газпромом».

«За сентябрь, там, в принципе, нормально. Остаются некоторые вопросы по сверке, но там ничего критического, все нормально», - отметил он.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день Украина имеет еще долг перед «Газпромом» в 792 млн долл. за газ, потребленный в августе.

«Украине еще остается заплатить за август 792 млн долл.», - сказал он, добавив, что между «Нафтогаз Украина» и «Газпромом» договоренностей о конечной дате оплаты долга за август нет.

«Договоренностей, никаких нет. Графика по возмещению долга согласованного нет», - подчеркнул Куприянов.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» начал выплачивать задолженность за купленный в августе газ 5 ноября текущего года. По состоянию на 6 ноября объем задолженности «Нафтогаза» «Газпрому» составлял 792 млн долл. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий обещал увеличить темпы расчетов, не называя при этом конечных сроков погашения возникшей задолженности.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

***

Золотовалютные резервы НБУ за октябрь сократились до 20,632 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 4,65%, или на 1,007 млрд долл., меньше показателя на 1 октября в 21,639 млрд долл, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«На размер резервов повлияли выплаты по облигациям государственного займа в размере 108 млн долл. США, погашение очередного транша кредита Международного валютного фонда в размере 651 млн долл. США в эквиваленте и валютные интервенции Национального банка Украины», - говорится в сообщении регулятора.

По информации НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95%, или на 3,914 млрд долл.

В октябре по сравнению с предыдущим месяцем резервы в иностранной валюте снизились на 1,068 млрд долл., или 5,38%, - до 18,791 млрд долл., резервная позиция в МВФ сохраняется на уровне 0,03 млн долл., специальные права заимствования выросли в 2,5 раза - до 38,51 млн долл., золото - на 38 млн долл., или 2,15%, до 1,803 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября в 21,656 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, НБУ до конца текущего года удержит свои золотовалютные резервы на уровне 20 млрд долл.

В то же время, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году, в связи с возможным ухудшением состояния платежного баланса в результате падения прямых инвестиций и чистых заимствований, в то время как погашение кредитов МВФ поглотило значительную часть резервов. По оценкам агентства, в результате курс национальной валюты по отношению к доллару США снизится в 2014 году до 8,5 грн за доллар. Другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor's, прогнозирует девальвацию гривни в 2014 году до 9,5 грн/долл., но при этом не уточняет предполагаемый уровень падения резервов.

В сентябре спрос на валюту на наличном рынке Украины превысил ее предложение второй месяц подряд после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года. В сентябре чистая покупка наличной валюты населением составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл. Национальный банк в сентябре после четырехмесячного перерыва возобновил интервенции на валютном рынке, в сентябре 2013 года объем интервенций составил 582,5 млн долл. (в эквиваленте).

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«Нафтогаз» заплатит «Газпрому» 15 млн долл. за октябрьский газ - источник

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатит российскому поставщику компании «Газпром» за газ, закупленный в октябре, 15 миллионов долларов.

Об этом УНИАН сообщил источник в НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» заплатит «Газпрому» 15 миллионов долларов за октябрь, что соответствует объемам газа, который компания закупила у «Газпрома» в октябре», - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» в четверг, 7 ноября, согласно действующему контракту, должна заплатить российскому газовому монополисту «Газпром» 1,355 млрд долл. за газ, поставленный в октябре.

По информации вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, в октябре Украина для собственных нужд использовала газ из подземных хранилищ.

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Заседание Верховной Рады состоится завтра

Заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 8 ноября, консультации руководителей парламента и фракций с миссией Европарламента в составе Пэта Кокса и Александра Квасневского продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник, который появился в сессионном зале только в 18.00.

Калетник добавил, что заседание Верховной Рады начнется завтра в 10.00.

Он не закрывал вечернее заседание парламента, поскольку оно сегодня так и не открывалось.

Депутаты покидают сессионный зал.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Представительство Европейского Союза в Украине проинформировало, что миссия Европарламента Кокса-Квасневского считает, что необходимый консенсус относительно лечения осужденных лиц за рубежом следует искать на базе законопроекта народного депутата Анжелики Лабунской.

Однако в Партии регионов неоднократно заявляли, что не намерены голосовать за этот законопроект и другие подобные законопроекты, потому что они не отвечают «юридическим требованиям».

Сегодняшнее утреннее заседание Рады было закрыто.

На вечернем заседании парламента планировалось рассмотреть в «пакете» евроинтеграционные законопроекты: о прокуратуре и внесении изменений в избирательное законодательство, а также законопроекты относительно предоставления возможности осужденным лицам лечиться за рубежом.

Также сегодня на протяжении дня Кокс и Квасневский проводили встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем и председателем ВР Владимиром Рыбаком.

Завтра европарламентарии планируют встретиться с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

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Рост ВВП Украины в 2013 году составит 0,1% - аудиторская компания EY

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») третий раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,1% с прогнозируемых ранее 0,3%, сообщила компания в ежеквартальном обзоре быстроразвивающихся рынков.

Согласно обзору, текстом которого располагает УНИАН, низкий уровень промышленного производства и экспорта продолжают тормозить процессы восстановления экономики. "После незначительного роста, наблюдавшегося в этом году, постепенное восстановление экономики в ЕС и России может привести к улучшению макроэкономических показателей в Украине в 2014-2016 годах вследствие увеличения экспорта. Однако также потребуется возобновление двусторонних или многосторонних кредитов для финансирования большого бюджета и дефицита платежного баланса", - отмечается в сообщении.

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Компания прогнозирует рост ВВП на 2,5% в 2014 году, который постепенно может подняться до 5% в 2016 году.

"Однако политическая нестабильность в свете президентских выборов в начале 2015 года может негативно повлиять на экономические перспективы", - полагают аналитики EY.

По оценкам экспертов EY, номинальный ВВП Украины в 2013 году составит 165,6 млрд долл. США, ВВП на душу населения – 3,704 тыс. долл. США (в текущих ценах). В 2014 году рост ВВП составит 2,5% (номинальный ВВП - 168,2 млрд долл.; 3,784 тыс. долл.), в 2015 - 4,5% (182,6 млрд долл.; 4,129 тыс. долл.), в 2016 – 4,8% (200,3 млрд долл.; 4,553 тыс. долл.), в 2017 – 4,6% (219,9 млрд долл.; 5,026 тыс. долл.).

Дефицит государственного бюджета, по ожиданиям EY, в текущем году вырастет до 5,7% ВВП, в 2014 - снизится до 5,2%, в 2015 - до 4,4%, в 2016 – до 3,4%, в 2017 — до 2,4%.

Уровень инфляции (индекс потребительских цен), по прогнозам компании, составит 0,5% в 2013 году, 6% - в 2014, 5,5% - в 2015, 2016 и 2017 годах.

«После резкого снижения уровня инфляции в прошлом году, в 2014-2017 годах темпы инфляции вырастут до 5-6%, поскольку большой бюджетный дефицит (около 6% ВВП в 2013 году) может привести к отмене субсидий на электроэнергию и потребительские товары", отмечается в сообщении. По оценкам EY, это может способствовать привлечению инвестиций путем снижения реальных процентных ставок, но затормозит монетарное стимулирование и может оказать давление на гривну, которая уже подвергается риску в результате дефицита платежного баланса и истощения валютных резервов в связи с долговыми выплатами.

Дефицит текущего счета платежных операций, по прогнозам EY, в 2013 году составит 7,4% ВВП, в 2014 – 6,8%, в 2015 – 6,2%, в 2016 – 5,5%, в 2017 - 4,9%.

Валовой внешний долг, как прогнозирует компания, в 2013 году установится на уровне 94,2% ВВП, в 2014 - 98,2%, в 2015 – 95,4%, в 2016 – 91,4%, в 2017 — 87,2%.

Обменный курс доллара США (средний за год), по оценкам компании, по итогам 2013 года составит 8,1 грн/долл., в 2014 - 8,6, грн/долл., в 2015 г. – 8,7 грн/долл., в 2016 г. – 8,8 грн/долл., в 2017 г. – 8,9 грн/долл.

Процентная ставка по краткосрочным займам, по оценкам EY, сохранится на уровне 7,0% в текущем году, вырастет до 7,1% в 2014 и 2015 гг., и вернется к прежнему уровню в 7% в 2016 г., в 2017 - 7,1%.

«Низкий уровень импорта помогает сдерживать рост дефицита платежного баланса (который в 2013 году снизился до 7,4% от ВВП). В то же время, значительные расходы на обслуживание долга и низкий уровень резервов означают, что вскоре понадобится новый целевой кредит МВФ или новые двусторонние кредиты. Перспективы притока капитала могли бы улучшиться в результате подписания соглашения об ассоциации с ЕС, хотя это может привести к напряженности в отношениях с Россией», - приводятся в отчете слова управляющего партнера EY в Украине, сопредседателя Центра по исследованию развивающихся рынков EY Global Алексея Кредисова. По его словам, для привлечения иностранных инвестиций Украине необходимы структурные реформы и облегчение условий ведения бизнеса.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года ускорилось до 1,5%, при этом экономика Украины демонстрирует спад пятый квартал подряд. По сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора падение ВВП замедлилось до 0,4%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, МВФ прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, ЕБА – 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 году должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП – 3,4%. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует позитивный рост ВВП по итогам года, но меньше планового показателя в 3,4%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.