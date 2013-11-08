Янукович назначил новых губернаторов Одесской и Ивано-Франковской областей

Председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации назначен Василий Чуднов вместо Михаила Вишиванюка.

Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующий указ глава государства Виктор Янукович подписал сегодня, 8 ноября.

Также Президент подписал указ об увольнении Эдуарда Матвийчука с должности председателя Одесской областной государственной администрации, а новым председателем облгосадминистрации назначил Николая Скорика.

Справка УНИАН. Чуднов родился 14 января 1958 г. в с. Космач Косовского района Ивано-Франковской области. Окончил Каменец-Подольский сельскохозяйственный институт, инженер-механик, а также Ивано-Франковский институт менеджмента и экономики «Галицкая академия» по специальности «экология и охрана окружающей среды». 2001-2005 годы – президент лесопромышленной корпорации «Галичина – лес». С января 2005 по марта 2007 года возглавлял ООО «Галичинастрой» в г. Ивано-Франковск. С апреля 2007 по август 2008 года – начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Ивано-Франковской области. С августа 2008 года по март 2010 года – заместитель директора ООО «Галичинастрой». 2010-2012 гг. – народный депутат Украины.

Скорик родился в Одессе в 1972 году, окончил Одесский государственный политехнический университет (инженер-экономист). Является членом Партии регионов. Работал на должности председателя правления одесского АО «Имексбанк». В 2006 - 2010 годах был председателем Одесского облсовета, с 16 ноября 2010 года по 8 ноября этого года - министром финансов Крыма.