Решение по Тимошенко могут принять непосредственно перед саммитом в Вильнюсе - политолог

Решение по экс-премьер-министру Юлии Тимошенко могут принять перед самим саммитом «Восточного партнерства» в Вильнюсе, чтобы избежать ее политической активности накануне этого мероприятия, а также непосредственного участия в нем.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Пока нет такой абсолютной необходимости, с точки зрения власти, чтобы Верховная Рада приняла юридическое решение по Юлии Тимошенко. Очевидно, что есть еще время, чтобы потянуть. И, очевидно, решение по Тимошенко хотят приурочить к открытию Вильнюсского саммита с соответствующими психологическими, символическими благодарственными бонусами», - сказал он.

Политолог объяснил, что если решение по Тимошенко будет принято сейчас, ее придется отпускать.

«А очевидно, что некоторые во власти считают, что вдруг она станет звездой этого саммита, начнет тоже готовиться к нему, но по-своему. Поэтому, в принципе, время еще есть для того, чтобы эту проблему еще решить. Спешить никуда не надо – считает власть, еще можно выиграть преференции, найти окончательную форму, сделать так, чтобы оппозиция согласилась принять тот вариант, который больше устраивает власть», - пояснил Карасев.

Поэтому, считает политолог, вряд ли на этой неделе, сегодня, будет принято какое-либо решение по Тимошенко.

«Если надо будет, могут принять на следующей неделе, если проведут внеочередное заседание (парламента 12 ноября – УНИАН). Могут принять и перед саммитом. Время еще есть. У сторон есть еще запас для того, чтобы выйти на окончательное решение и сделать украинский подарок Европейскому Союзу», - уверен Карасев.

Политолог Александр Палий также считает, что Тимошенко выпустят, но без права участвовать в политических процессах. По его словам, скорее всего, законопроекты, необходимые для решения вопроса экс-премьера примут, как требуют европейцы, - до среды, 13 ноября.

«Если это решение не примут, это будет огромный удар по имиджу страны… Это просто пойти по пути Александра Лукашенко. Надежды на эту ассоциацию очень большие в экономическом плане и оправданы... Поэтому, чтобы терять такой уникальный ресурс, нужно быть мазохистом чистой воды. Чтобы набрать проблем и не получить главного бонуса», - отметил Палий.

Напомним, сегодня в Верховной Раде при участии представителей Европарламента Патрика Кокса и Александра Квасневского продолжаются консультации руководства парламента и руководителей фракций. Накануне, 7 ноября, оппозиция предложила проголосовать пакетом законы, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС – закон о возможности лечения экс-премьера Юлии Тимошенко за рубежом, закон о прокуратуре и изменения в избирательное законодательство. Однако сегодня лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил УНИАН, что только после наработки материалов рабочей группой, которая создана Комитетом Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, фракция Партии регионов определится по голосованию по поводу лечения Тимошенко за границей.

Ефремов утверждает, что оппозиция не готова голосовать за закон про прокуратуру, избирательное законодательство, а требует голосовать в первую очередь «за освобождение Тимошенко». «Они требуют, чтобы мы первые проголосовали за освобождение Тимошенко, а я говорю - дайте документ какой-нибудь, который соответствует законодательству и Конституции», - сказал Ефремов.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти заявляют о намерении подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября, но ЕС считают, что для этого сначала нужно решить дело "выборочного правосудия", символом которого является дело Юлии Тимошенко.