ВР приняла в первом чтении президентский законопроект о прокуратуре

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О прокуратуре».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого законопроекта в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов из 393, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующий законопроект определяет правовые принципы организации прокуратуры Украины, систему прокуратуры, статус прокуроров, порядок осуществления прокурорского самоуправления, а также устанавливает систему и общий порядок обеспечения деятельности прокуратуры.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом, в частности, предусматривается полная отмена функции прокуратуры относительно надзора за соблюдением и применением законов (так называемый "общий надзор"). Отмечается, что основная роль в исполнении таких заданий отводится профильным органам государственной власти. Такие изменения позволят избежать дублирования полномочий прокуратуры и других органов, на которые возлагаются полномочия относительно надзора (контроля) за соблюдением законов, что даст возможность, с одной стороны, четко понять, какой орган несет ответственность за состояние дел в определенной сфере общественных отношений, а с другой стороны – уменьшить количество проверок и других мероприятий, которые могут влиять на деятельность физических и юридических лиц, в первую очередь в сфере предпринимательской деятельности.

В то же время, полномочия прокуратуры в сфере общественных отношений, не связанных с уголовным судопроизводством, ограничиваются исключительно ее возможностью осуществлять действия, связанные с выполнением конституционной функции представительства интересов гражданина или государства в суде. При этом объем полномочий прокурора аналогичен комплексу прав адвоката при предоставлении правовой помощи. Как следствие, органы прокуратуры лишаются полномочий, касающихся непосредственного вмешательства в деятельность граждан, частных предприятий и организаций вне сферы уголовного судопроизводства, в частности - права беспрепятственного посещения помещений частных субъектов ведения хозяйства, истребования и изъятия у таких лиц документов, вызова и получения объяснений и тому подобное.

Законопроектом также предусматривается сужение полномочий прокурора относительно представительства в суде интересов гражданина или государства. Так, проектом предусматривается исчерпывающий перечень оснований для осуществления прокуратурой представительства интересов государства в суде. Такое представительство будет осуществляться лишь в случаях нарушения или угрозы нарушения интересов государства, если: защиту интересов государства не осуществляет или неподобающим образом осуществляет орган государственной власти, орган местного самоуправления или другой субъект властных полномочий, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия; отсутствует компетентный орган.

При этом вообще исключается возможность осуществления прокурором представительства интересов государства в правоотношениях, связанных с избирательным процессом, созданием и деятельностью средств массовой информации, а также политических партий, религиозных организаций, организаций, осуществляющих профессиональное самоуправление, и других общественных объединений.

Таким образом, роль прокурора в сфере представительства интересов государства будет носить вспомогательный характер, и основную роль будут играть профильные органы государственной власти или органы местного самоуправления, которые самостоятельно будут обращаться в суд. Для этого в соответствующие законы (Законы Украины "О центральных органах исполнительной власти", "О Кабинете министров Украины", "О местном самоуправлении" и другие) предлагается внести изменения.

Также с целью обеспечения представительства интересов граждан в суде и в то же время сокращения полномочий прокурора в этой сфере проектом предусмотрено усиление роли института бесплатной правовой помощи. Для этого проект предусматривает: формирование разветвленной сети центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи; изменение даты (с 1 января 2017 года на 1 июля 2014 года), с наступлением которой такая помощь будет оказываться:

всем категориям лиц, предусмотренным Законом Украины "О бесплатной правовой помощи", в частности лицам, имеющим незначительный размер доходов, детям-сиротам или детям, лишенным родительской опеки, лицам, которые задержаны правоохранительными органами, ветеранам войны;

в полном объеме, то есть правовые услуги будут предоставляться не только по уголовному судопроизводству, как это происходит сейчас, но и по другим видам судопроизводства – гражданскому, хозяйственному и административному.

Кроме того, для обеспечения представительства интересов гражданина в суде проектом предлагается расширить соответствующую компетенцию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, поскольку по европейским стандартам омбудсмен является намного лучшим институтом для представительства интересов граждан, чем прокуратура.

Учитывая такие изменения, представительство прокурором интересов гражданина в суде сохранено лишь в части представительства интересов несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных лиц, которые не в состоянии самостоятельно защитить свои права.

Как обязательное условие для осуществления прокурором представительства интересов гражданина или государства в суде законопроект предусматривает также необходимость обоснования прокурором наличия оснований для такого представительства.

Кроме того, законопроектом предусматривается совершенствование организационной структуры органов прокуратуры. Так, с целью устранения дублирования полномочий и повышения эффективности деятельности органов прокуратуры проектом предусматривается формирование трехуровневой системы органов прокуратуры: Генеральная прокуратура Украины, региональные прокуратуры, местные прокуратуры.

При этом предлагается ликвидировать специализированные прокуратуры (транспортные, военные, природоохранные), а также городские или районные в городах, районные или межрайонные прокуратуры там, где они действуют одновременно.

Законопроектом также определяется доступ к профессии прокурора и усиление гарантий независимости прокурора. Вводятся повышенные требования к кандидатам на должность прокурора (минимальный стаж работы в области права не менее двух лет), а также предусматривается прозрачная, конкурсная процедура отбора кандидатов на должность прокурора, которая будет включать в себя, в частности, проведение квалификационного экзамена (анонимное тестирование и выполнение практического задания) и специальную подготовку кандидатов на должность прокурора в Национальной академии прокуратуры Украины.

Кроме того, конкурсная процедура вводится и при переводе прокурора на должность в орган прокуратуры высшего уровня, что в сочетании с требованиями относительно наличия стажа на должности прокурора позволит назначать на такие должности квалифицированных лиц.

Проектом также урегулирована процедура назначения прокуроров на административные должности в органах прокуратуры, которая предусматривает наличие критериев для такого назначения и приоритетную роль в этом процессе Совета прокуроров Украины.

С целью создания объективного и независимого механизма дисциплинарной ответственности вводится четкая и состязательная процедура рассмотрения жалоб на действия прокуроров, что гарантирует не предвзятую проверку жалоб любого лица и возможность прокурора эффективно отстаивать свою позицию на принципах состязательности.

Для усиления независимости прокурора от прокуроров высшего уровня проектом регулируется порядок взаимоотношений между ними при издании приказов или указаний.

В частности, вводится право прокурора требовать письменного подтверждения указания, если у него возникает сомнение в его законности, а также право обжаловать такое указание в независимом органе прокурорского самоуправления – Совете прокуроров Украины.

Также законопроектом определено усиление роли органов прокурорского самоуправления. Предусматривается, что основным органом прокурорского самоуправления является Всеукраинская конференция работников прокуратуры, которая будет играть значительную роль в решении вопросов, связанных с внутренней деятельностью органов прокуратуры.

В частности, конференцией будет назначаться часть членов квалификационно-дисциплинарных комиссий прокуроров, которые, в свою очередь, будут осуществлять функцию отбора кандидатов на должность прокурора и функцию дисциплинарного производства.

Эти комиссии будут состоять из лиц, которые будут назначаться Всеукраинской конференцией работников прокуратуры и съездом и конференциями представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Кроме образования системы квалификационно-дисциплинарных комиссий прокуроров, Всеукраинская конференция работников прокуратуры будет формировать состав такого органа прокурорского самоуправления как Совет прокуроров Украины, основными заданиями которого будут внесение рекомендаций о назначении и увольнении прокуроров с административных должностей, а также осуществление мер по обеспечению независимости прокуроров.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в ряд других законов Украины, связанные с усовершенствованием полномочий прокуратуры. Так, с целью усиления состязательности и предоставления адвокатам одинаковых возможностей с прокурором в процессе представительства в суде проектом закона "О прокуратуре" предлагается внести изменения в Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

В частности, адвокат будет иметь право беспрепятственно входить в помещения предприятий, учреждений и организаций для ознакомления с документами и материалами, необходимыми для осуществления адвокатской деятельности, право на бесплатный доступ к информационным базам данных государственных органов и тому подобное.

Предусматривается, что предложенные изменения вместе с существующими на сегодняшний день полномочиями адвоката повысят статус адвоката и предоставят ему беспрецедентный комплекс прав, который даст ему возможность эффективно соревноваться с прокурором в отстаивании позиции защиты.

Для недопущения использования прокурором полномочий, которыми он наделен для обеспечения представительства интересов гражданина или государства в суде, в других целях, в частности, с целью сбора в упрощенном порядке доказательств во время уголовного производства, законопроектом запрещается использование таких доказательств в уголовном производстве как недопустимых.

Кроме того, для обеспечения отмены функции прокуратуры относительно надзора за соблюдением и применением законов в десятках законов исключаются положения, которые закрепляли соответствующие полномочия прокурора.