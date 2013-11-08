ЕС готов отложить решение о подписании соглашения с Украиной на конец ноября - СМИ

Варшава. Европейский Союз готов отложить принятие окончательного решения о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной на конец ноября, когда будет проходить саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

"Европейские источники признают, что, если до 18 ноября дело Тимошенко не будет решено, то главы МИД отложат решение ЕС о том, подписывать или нет Соглашение об ассоциации, на сам саммит в Вильнюсе", - отмечает издание.

По данным газеты, страны Евросоюза в вопросе подписания соглашения с Украиной разделились на три группы.

"Польша, Великобритания и государства Центральной Европы хотят подписания, несмотря ни на что. Германия, Нидерланды и Швеция настаивают на освобождении Тимошенко, а Франция и государства Южной Европы не имеют собственной точки зрения на это дело", - пишет газета.

"В зависимости от того, кто отстоит свое мнение, будет зависеть решение в Вильнюсе", - сказал один из собеседников польского издания на условиях анонимности.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Евросоюзе заявляли, что решение о подписании соглашения с Украиной должно быть принято на заседании министров иностранных дел ЕС 18 ноября на основании отчета спецпредставителей Европарламента Александра Квасневского и Пэта Кокса, который они должны были подготовить к 14 ноября.