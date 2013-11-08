Спешка при расширении ТС может привести к его разрушению – российский эксперт

Москва. Спешка при расширении Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России может привести к стагнации и разрушению этого интеграционного объединения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Москве в ходе круглого стола на тему: «Быть или не быть Евразийскому союзу к 2015 году?» заявила заведующая отделом сравнительного законодательства Института стран СНГ Валентина Гойденко.

«Как мне кажется, не стоит спешить с расширением Таможенного союза, а именно - следовать строгой букве, де-юре присоединения и выполнения всех и вся. Иначе это грозит стагнацией, разрушением, пробуксовкой и в конечном итоге - распадом», - отметила эксперт и добавила, что при вступлении в Европейский Союз существуют жесткие требования перед кандидатами.

По ее словам, сегодня необходимо отладить механизм взаимодействия между государствами ТС на данном этапе.

Кроме того, Гойденко подчеркнула, что для создания Евразийского союза в 2015 году необходима соборная идея.

«Бывшие советские республики уже как-то отвыкли работать в одной команде. Их разобщают и геополитические интересы. Поэтому здесь необходима какая-то соборная идея будущего союза помимо экономических отношений. Хоть он и будет не политическим, а только экономическим, безусловно, нужна эта идея: чего хотят достигнуть эти государства? К чему стремится этот союз наш – Евразийский, помимо, естественно, благосостояния народов наших стран», - подчеркнула она.

В свою очередь, исполнительный директор политологического центра «Север-Юг» Алексей Власов отметил, что на самом деле вопрос о том, быть или не быть Евразийскому союзу, не стоит. «Корректнее ставить вопрос о том, каким ему быть», - считает эксперт.

По его словам, одним из главных вопросов являются переговоры по договору о Евразийском экономическом союзе и вопрос приема новых стран.

«Армения тут достаточно неожиданно опередила Киргизию в качестве кандидата на вступление в союз. Тем более важно, каким образом будут складываться отношения с Украиной в случае подписания Договора об ассоциации с Брюсселем», - сказал Власов.

По мнению эксперта, главным в создании Евразийского союза является «качество», а заработает ли он к 2015 году, не так важно. «Процесс не надо бюрократизировать и «сдавать» проект к определённому сроку», - уверен специалист.

Руководитель сектора экономического развития постсоветских стран Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Елена Кузьмина выразила мнение, что если в России, Беларуси и Казахстане не поменяются лидеры и их позиции, то Евразийский союз будет создан, однако большим вопросом остаётся качество его работы.

Как подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев, Таможенный союз и будущий Евразийский экономический союз являются «лидерскими» и завязаны на конкретных лидерах стран, и изменение власти в одной стран ставит под угрозу весь проект. «Это главный риск для Таможенного союза», - сказал он.

Как известно, президенты стран Таможенного союза заявили, что на базе этого интеграционного объединения с 1 января 2015 года должно быть создано более глубокое информационное объединение - Евразийский экономический союз.