Изменения в Налоговый кодекс могут помешать Кличко баллотироваться в президенты

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков и совершенствования некоторых положений”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые упрощают процедуру регистрации бизнеса.

Одновременно закон делает бесплатным доступ к информации государственных реестров о субъектах ведения хозяйства.

Среди нововведений, предлагаемых принятым законом, есть такие: информация об открытии или закрытии банковских счетов налогоплательщиками должна поступать в органы Министерства доходов и сборов в день открытия или закрытия, а не в течение трех дней, как было раньше. Кроме того, отменена обязательная процедура получения справки о взятии на учет или снятии налогоплательщика с учета для регистрации этих данных в Едином реестре субъектов ведения хозяйства. Причем данные о взятии на учет или снятии с учета должны быть обнародованы также на сайте Миндоходов не позже чем, на следующий день с момента регистрации субъекта предпринимательства или снятия его с учета.

Принятый закон также отменяет необходимость получения свидетельств плательщика НДС, единого налога - вся необходимая информация будет вноситься в реестры и базы данные Министерства доходов и сборов. Документ также упрощает процедуру регистрации нерезидента - налогоплательщика, но предусматривает право контролирующих органов на проведение внеплановой проверки предприятия – постоянного представительства нерезидента в случае его закрытия и прекращения деятельности в Украине.

Закон обязывает субъектов предпринимательства, которые ведут свою деятельность с использованием упрощенной системы налогообложения, в частности 1-й и 2-й групп, переходить на общую систему налогообложения в случае, если они нарушили правила ведения бизнеса, предусмотренные для своих категорий плательщиков налога - упрощенцев. Если же правила были нарушены, и при этом субъект предпринимательства накопил налоговый долг, его лицензия плательщика единого налога аннулируется.

В то же время наиболее спорной оказалась поправка народного депутата Игоря Брыченко (фракция «Батькивщина»), учтенная в окончательной редакции принятого закона. Поправка устанавливает, что лицо, имеющее право проживания на территории иностранного государства, считается не проживающим в Украине. «Подпункт 170.11.1 пункта 170.11 статьи 170 дополнить предложением такого содержания: «В случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранного государства, оно считается не проживающим в Украине», - отмечается в поправке Брыченко и в окончательной редакции принятого закона.

Таким образом, лидер "УДАРа" Виталий Кличко фактически лишается права принимать участие в президентской кампании 2015 года, поскольку в перечне требований к кандидату в президенты есть пункту о проживании в Украине на протяжении 10 последних перед днем выборов лет.

В день принятия закона - 24 октября - оппозиция заблокировала трибуну ВР из-за этой поправки. Позже народный депутат от “Батькивщины” Брыченко заявил, что не имеет отношения к поправке в Налоговый кодекс, из-за которой в Верховной Раде возникло противостояние.

По заявлению народного депутата от «УДАРа» Оксаны Продан было открыто уголовное производство по ч.1 ст.351 (Создание искусственных препятствий в работе народных депутатов, предоставление им заведомо неправдивой информации) и по ч. 3 ст.358 (Подделка официального документа) Уголовного кодекса Украины. Расследование занимается столичное управление милиции.

Однако 7 ноября Главное следственное управление столичной милиции закрыло это уголовное производство на основании ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, а материалы производства переданы для предоставления правовой оценки в столичную прокуратуру.