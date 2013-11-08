Украина и Армения обсуждают увеличение двустороннего товарооборота

Украина и Армения обсуждают возможности увеличения товарооборота и расширения перечня товаров для двусторонней торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, вопрос развития торгово-экономических отношений между двумя странами обсуждался в Киеве в ходе седьмого заседания Совместной межправительственной украинско-армянской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

На сегодняшний день, согласно сообщению, Украина и Армения планируют наладить формат сотрудничества в области ядерной энергетики и промышленности.

Также активно прорабатываются вопросы сотрудничества в области промышленного и аграрного секторов, в частности, увеличение поставок на армянский рынок удобрений, машино- и металлопродукции, подсолнечного масла, кондитерских и табачных изделий, мяса, зерна, молочных продуктов.

Справка УНИАН. Среди торговых партнеров Украины Республика Армения по объемам товарооборота занимает 9-ое место среди стран СНГ с товарооборотом в 200-300 млн долл. Из Украины в Армению экспортируется в основном продукция АПК – 42%, металлургического комплекса – 29%, химпрома – 9%, машиностроения – 8%.

Армения импортирует в Украину продукцию АПК (коньяк, сок, вода) – 63%, металлургического комплекса – 16%, химпрома – 4%.