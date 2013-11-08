Азаров: Украина и Болгария должны увеличить товарооборот в 2-3 раза

Украина и Болгария должны в полной мере использовать потенциал торгово-экономического сотрудничества и увеличить товарооборот в 2-3 раза, считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Азаров заявил сегодня во время встречи с министром иностранных дел Республики Болгария Кристианом Вигениным.

«Мы должны приложить серьезные усилия, чтобы как минимум в 2-3 раза увеличить наш товарооборот. Это будет только на пользу как Болгарии, так и Украине», - заявил Азаров.

Он отметил, что Болгария для Украины является не просто соседом, а “дружественной страной”.

«Приятно, что восстанавливаются наши контакты на высшем уровне. В частности, мы высоко оцениваем результаты встречи наших президентов в июне текущего года», - подчеркнул Азаров.

При этом он через министра иностранных дел передал благодарность своему болгарскому коллеге за приглашение посетить с официальным визитом Болгарию и передал официальное письмо - приглашение посетить Украину главе правительства Болгарии.

Азаров, в частности, отметил, что Украина заинтересована в болгарском рынке сбыта для своих товаров. «Украина может поставлять в вашу страну практически весь ассортимент товаров. Например, у нас есть все для развития и гидро-, и тепловых и атомных электростанций - весь комплекс оборудования. Можем поставлять продукцию для развития транспортной инфраструктуры от рельсов до локомотивов и вагонов, автобусов, троллейбусов и самолетов. Также Украина имеет серьезные возможности экспортировать электроэнергию: в последнее время мы ввели два новых блока и очень мощный гидроэнергетический узел, и сейчас можем экспортировать электроэнергию как в страны ЕС, так и в Россию, что мы и делаем. Словом, Украина может поставлять конкурентную продукцию по очень приемлемым ценам», - заявил Азаров.

В свою очередь министр иностранных дел Болгарии выразил готовность углубить двустороннее сотрудничество на всех уровнях.

Справка УНИАН. За 2012 год Украина экспортировала в Болгарию товаров и услуг на 613 млн долл., импортировала болгарских товаров и услуг - на 300 млн долл. Положительное сальдо за этот период составило 313 млн. долл.

Рекордный показатель во взаимной торговле был отмечен в 2008 г.- 1,5 млрд долл.