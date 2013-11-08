Комитет ВР 11 ноября рассмотрит все предложения по лечению Тимошенко

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности соберется на внеочередное заседание в понедельник, 11 ноября для рассмотрения предложений, которые наработает рабочая группа относительно законопроекта о лечении экс-премьера Юлии Тимошенко за рубежом.

Об этом заявил председатель комитета, член фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин, добавив, что комитет соберется в 15.00, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

По его словам, перед заседанием комитета, в 12.00, будет заседать рабочая группа по подготовке законопроекта относительно лечения Тимошенко.

Кожемякин заявил, что профильный комитет рассмотрит все рекомендации рабочей группы.

По его словам, на заседании комитета также планируется подготовить ко второму чтению еще один евроинтеграционный законопроект – о прокуратуре.