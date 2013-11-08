ТОП-10 (8 ноября)

S&P понизило кредитные рейтинги агрохолдингов «Мрия» и «МХП»

S&P изменило прогноз по рейтингам «Кредобанка» и «Альфа-Банка»

Украина через ВТО потребовала у России отчет о результатах проверки Roshen

ВР приняла в первом чтении президентский законопроект о прокуратуре

Минагропрод прогнозирует недосев озимых на уровне 400 тыс. га

Fitch прогнозирует нулевой рост экономики Украины

ЕС готов отложить решение о подписании соглашения с Украиной на конец ноября - СМИ

Fitch снизил суверенный рейтинг Украины до уровня «В-»

Комитет ВР 11 ноября рассмотрит все предложения по лечению Тимошенко

Fitch понизил кредитный рейтинг «Интерпайпа» до уровня ограниченного дефолта

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S&P понизило кредитные рейтинги агрохолдингов «Мрия» и «МХП»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services вслед за снижением суверенного кредитного рейтинга Украины снизило долгосрочные кредитные корпоративные рейтинги двух крупнейших украинских агрохолдингов «Мрия» и «Мироновский хлебопродукт» (МХП) до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом для обоих холдингов. Об этом говорится в сообщениях агентства, размещенных на сайте S&P.

При этом в агентстве отмечают, что снижение рейтинга украинских агрохолдингов обусловлено тем, что их активы сконцентрированы в Украине, а кроме того, негативным, по мнению аналитиков S&P, может быть влияние финансовых регуляторов Украины в части ужесточения курсовой политики, обязательной продажи половины валютной выручки и усложнения вывода валюты за пределы Украины в связи с усилением контроля за трансфертным ценообразованием и операциями с офшорами.

«Ухудшение кредитных позиций Украины, а также политическая нестабильность в стране могут усложнить доступ на финансовые рынки для украинских эмитентов. Увеличение налоговых ставок и проблемы с возвращением НДС могут также вызвать сокращение оборотного капитала компаний и увеличение их долга, - говорится в сообщении агентства. – «МХП» имеет долговые бумаги с погашением в 2015 году, что ставит компанию в зависимость от состояния на рынках капитала. В то же время в отношении агрохолдинга «Мрия» мы должны отметить, что 80% своей выручки компания формирует за счет экспортных операций. Существенный объем доходов компании номинирован в долларах США, что дает основания считать корпоративную ликвидность «адекватной».

Дополнительными факторами нестабильности в S&P называют волатильность и высокие риски аграрных рынков. «Во многом эти риски остаются вне влияния компаний», - говорится в сообщении агентства.

В S&P отмечают, что негативный прогноз по кредитным рейтингам означает возможность дальнейшего их понижения в течение ближайших 12 месяцев в случае усиления общеэкономических негативных тенденций.

«Если ситуация в Украине улучшится, то прогноз будет повышен до «стабильного». Повышение рейтингов будет также всецело зависеть от вероятности повышения суверенных рейтингов Украины», - отмечают в агентстве.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за снижением суверенных рейтингов агентство также пересмотрело рейтинги и прогнозы для Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Крыма, для горнорудной компании Ferrexpo и компании Fintest Trading. Последней был присвоен «ССС+» с негативным прогнозом.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров. МХП за 9 месяцев т.г. поставил на внешние рынки 84,8 тыс. тонн курятины, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В конце октября холдинг начал экспорт курятины в ЕС.

Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций. Земельный банк компании составляет 298 тыс. га. «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур. В январе-июне 2013 года холдинг получил 114,5 млн долл. неаудированной чистой прибыли, что на 13,5% меньше, чем в первом полугодии 2012 года.

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S&P изменило прогноз по рейтингам «Кредобанка» и «Альфа-Банка»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's вслед за снижением суверенного рейтинга Украины и прогноза по нему до «негативного» пересмотрела прогноз по рейтингам двух украинских банков «Кредобанк» и «Альфа-Банк», снизив его также до «негативного» со «стабильного». Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Одновременно мы подтвердили долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банков на уровне «B-/C» и их рейтинги по национальной шкале на уровне «uaBBB-», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Кредобанк - это дочерняя структура польского банка Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A., а «Альфа-Банк» - дочерний банк Консорциума «Альфа-Групп». В этой связи участие иностранных инвесторов в капитале банков является позитивным фактором для развития их систем риск-менеджмента и устойчивости бизнес-позиции двух структур. «Вместе с тем мы считаем, что деятельность этих банков по-прежнему зависит от экономического климата в Украине. По нашему мнению, и без того низкое качество активов обоих банков может еще более ухудшиться в случае ухудшения экономических условий в стране», - говорится в сообщении агентства.

По мнению аналитиков агентства, в дальнейшем понижение суверенных рейтингов Украины по любой причине окажет аналогичное влияние на рейтинги указанных банков. Вместе с тем, пересмотр прогноза до «стабильного» возможен в случае снижения давления, связанного с потребностями правительства во внешнем финансировании.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за снижением суверенных рейтингов агентство также пересмотрело рейтинги и прогнозы для Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Крыма, для горнорудной компании Ferrexpo и компании Fintest Trading. Последней был присвоен «ССС+» с негативным прогнозом.

Сегодня, 8 ноября, Standard & Poor's Ratings Services снизило долгосрочные кредитные корпоративные рейтинги двух крупнейших украинских агрохолдингов «Мрия» и «Мироновский хлебопродукт» (МХП) до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом для обоих холдингов.

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Украина через ВТО потребовала у России отчет о результатах проверки Roshen

Украина через Всемирную организацию торговли (ВТО) призвала Россию предоставить детальный отчет о проведенной в конце октября проверке кондитерских фабрик Roshen и обосновать введенные в июле ограничения на экспорт украинских кондитерских изделий в страну.

Об этом говорится в заявлении Украины на заседании комитета ВТО по техническим барьерам в торговле 29-31 октября, опубликованном на сайте организации.

«Украина считает, что запрет на поставку в Россию некоторых украинских кондитерских изделий был введен внезапно, непрозрачно и без доказательств риска для потребителей. Украинская делегация призывает Россию предоставить официальный, подробный отчет инспектирования, и просит Россию снять запрет и принять менее жесткие торговые меры», - сказано в заявлении.

Российская сторона в свою очередь заявила, что вмешательство ВТО в данном конфликте не является обязательным, так как никаких новых требований к украинской продукции страна не вводила, а приостановка импорта кондитерских изделий связана с расхождениями законодательства России и Украины в вопросах качества продукции. Поэтому решение России может быть пересмотрено только после того, как процесс производства и качество кондитерских изделий будут полностью приведены в соответствие с санитарными нормами РФ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

В результате Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских производителей кондитерских изделий.

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ВР приняла в первом чтении президентский законопроект о прокуратуре

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О прокуратуре».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого законопроекта в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов из 393, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующий законопроект определяет правовые принципы организации прокуратуры Украины, систему прокуратуры, статус прокуроров, порядок осуществления прокурорского самоуправления, а также устанавливает систему и общий порядок обеспечения деятельности прокуратуры.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом, в частности, предусматривается полная отмена функции прокуратуры относительно надзора за соблюдением и применением законов (так называемый "общий надзор"). Отмечается, что основная роль в исполнении таких заданий отводится профильным органам государственной власти. Такие изменения позволят избежать дублирования полномочий прокуратуры и других органов, на которые возлагаются полномочия относительно надзора (контроля) за соблюдением законов, что даст возможность, с одной стороны, четко понять, какой орган несет ответственность за состояние дел в определенной сфере общественных отношений, а с другой стороны – уменьшить количество проверок и других мероприятий, которые могут влиять на деятельность физических и юридических лиц, в первую очередь в сфере предпринимательской деятельности.

В то же время, полномочия прокуратуры в сфере общественных отношений, не связанных с уголовным судопроизводством, ограничиваются исключительно ее возможностью осуществлять действия, связанные с выполнением конституционной функции представительства интересов гражданина или государства в суде. При этом объем полномочий прокурора аналогичен комплексу прав адвоката при предоставлении правовой помощи. Как следствие, органы прокуратуры лишаются полномочий, касающихся непосредственного вмешательства в деятельность граждан, частных предприятий и организаций вне сферы уголовного судопроизводства, в частности - права беспрепятственного посещения помещений частных субъектов ведения хозяйства, истребования и изъятия у таких лиц документов, вызова и получения объяснений и тому подобное.

Законопроектом также предусматривается сужение полномочий прокурора относительно представительства в суде интересов гражданина или государства. Так, проектом предусматривается исчерпывающий перечень оснований для осуществления прокуратурой представительства интересов государства в суде. Такое представительство будет осуществляться лишь в случаях нарушения или угрозы нарушения интересов государства, если: защиту интересов государства не осуществляет или неподобающим образом осуществляет орган государственной власти, орган местного самоуправления или другой субъект властных полномочий, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия; отсутствует компетентный орган.

При этом вообще исключается возможность осуществления прокурором представительства интересов государства в правоотношениях, связанных с избирательным процессом, созданием и деятельностью средств массовой информации, а также политических партий, религиозных организаций, организаций, осуществляющих профессиональное самоуправление, и других общественных объединений.

Таким образом, роль прокурора в сфере представительства интересов государства будет носить вспомогательный характер, и основную роль будут играть профильные органы государственной власти или органы местного самоуправления, которые самостоятельно будут обращаться в суд. Для этого в соответствующие законы (Законы Украины "О центральных органах исполнительной власти", "О Кабинете министров Украины", "О местном самоуправлении" и другие) предлагается внести изменения.

Также с целью обеспечения представительства интересов граждан в суде и в то же время сокращения полномочий прокурора в этой сфере проектом предусмотрено усиление роли института бесплатной правовой помощи. Для этого проект предусматривает: формирование разветвленной сети центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи; изменение даты (с 1 января 2017 года на 1 июля 2014 года), с наступлением которой такая помощь будет оказываться:

всем категориям лиц, предусмотренным Законом Украины "О бесплатной правовой помощи", в частности лицам, имеющим незначительный размер доходов, детям-сиротам или детям, лишенным родительской опеки, лицам, которые задержаны правоохранительными органами, ветеранам войны;

в полном объеме, то есть правовые услуги будут предоставляться не только по уголовному судопроизводству, как это происходит сейчас, но и по другим видам судопроизводства – гражданскому, хозяйственному и административному.

Кроме того, для обеспечения представительства интересов гражданина в суде проектом предлагается расширить соответствующую компетенцию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, поскольку по европейским стандартам омбудсмен является намного лучшим институтом для представительства интересов граждан, чем прокуратура.

Учитывая такие изменения, представительство прокурором интересов гражданина в суде сохранено лишь в части представительства интересов несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных лиц, которые не в состоянии самостоятельно защитить свои права.

Как обязательное условие для осуществления прокурором представительства интересов гражданина или государства в суде законопроект предусматривает также необходимость обоснования прокурором наличия оснований для такого представительства.

Кроме того, законопроектом предусматривается совершенствование организационной структуры органов прокуратуры. Так, с целью устранения дублирования полномочий и повышения эффективности деятельности органов прокуратуры проектом предусматривается формирование трехуровневой системы органов прокуратуры: Генеральная прокуратура Украины, региональные прокуратуры, местные прокуратуры.

При этом предлагается ликвидировать специализированные прокуратуры (транспортные, военные, природоохранные), а также городские или районные в городах, районные или межрайонные прокуратуры там, где они действуют одновременно.

Законопроектом также определяется доступ к профессии прокурора и усиление гарантий независимости прокурора. Вводятся повышенные требования к кандидатам на должность прокурора (минимальный стаж работы в области права не менее двух лет), а также предусматривается прозрачная, конкурсная процедура отбора кандидатов на должность прокурора, которая будет включать в себя, в частности, проведение квалификационного экзамена (анонимное тестирование и выполнение практического задания) и специальную подготовку кандидатов на должность прокурора в Национальной академии прокуратуры Украины.

Кроме того, конкурсная процедура вводится и при переводе прокурора на должность в орган прокуратуры высшего уровня, что в сочетании с требованиями относительно наличия стажа на должности прокурора позволит назначать на такие должности квалифицированных лиц.

Проектом также урегулирована процедура назначения прокуроров на административные должности в органах прокуратуры, которая предусматривает наличие критериев для такого назначения и приоритетную роль в этом процессе Совета прокуроров Украины.

С целью создания объективного и независимого механизма дисциплинарной ответственности вводится четкая и состязательная процедура рассмотрения жалоб на действия прокуроров, что гарантирует не предвзятую проверку жалоб любого лица и возможность прокурора эффективно отстаивать свою позицию на принципах состязательности.

Для усиления независимости прокурора от прокуроров высшего уровня проектом регулируется порядок взаимоотношений между ними при издании приказов или указаний.

В частности, вводится право прокурора требовать письменного подтверждения указания, если у него возникает сомнение в его законности, а также право обжаловать такое указание в независимом органе прокурорского самоуправления – Совете прокуроров Украины.

Также законопроектом определено усиление роли органов прокурорского самоуправления. Предусматривается, что основным органом прокурорского самоуправления является Всеукраинская конференция работников прокуратуры, которая будет играть значительную роль в решении вопросов, связанных с внутренней деятельностью органов прокуратуры.

В частности, конференцией будет назначаться часть членов квалификационно-дисциплинарных комиссий прокуроров, которые, в свою очередь, будут осуществлять функцию отбора кандидатов на должность прокурора и функцию дисциплинарного производства.

Эти комиссии будут состоять из лиц, которые будут назначаться Всеукраинской конференцией работников прокуратуры и съездом и конференциями представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Кроме образования системы квалификационно-дисциплинарных комиссий прокуроров, Всеукраинская конференция работников прокуратуры будет формировать состав такого органа прокурорского самоуправления как Совет прокуроров Украины, основными заданиями которого будут внесение рекомендаций о назначении и увольнении прокуроров с административных должностей, а также осуществление мер по обеспечению независимости прокуроров.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в ряд других законов Украины, связанные с усовершенствованием полномочий прокуратуры. Так, с целью усиления состязательности и предоставления адвокатам одинаковых возможностей с прокурором в процессе представительства в суде проектом закона "О прокуратуре" предлагается внести изменения в Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

В частности, адвокат будет иметь право беспрепятственно входить в помещения предприятий, учреждений и организаций для ознакомления с документами и материалами, необходимыми для осуществления адвокатской деятельности, право на бесплатный доступ к информационным базам данных государственных органов и тому подобное.

Предусматривается, что предложенные изменения вместе с существующими на сегодняшний день полномочиями адвоката повысят статус адвоката и предоставят ему беспрецедентный комплекс прав, который даст ему возможность эффективно соревноваться с прокурором в отстаивании позиции защиты.

Для недопущения использования прокурором полномочий, которыми он наделен для обеспечения представительства интересов гражданина или государства в суде, в других целях, в частности, с целью сбора в упрощенном порядке доказательств во время уголовного производства, законопроектом запрещается использование таких доказательств в уголовном производстве как недопустимых.

Кроме того, для обеспечения отмены функции прокуратуры относительно надзора за соблюдением и применением законов в десятках законов исключаются положения, которые закрепляли соответствующие полномочия прокурора.

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Минагропрод прогнозирует недосев озимых на уровне 400 тыс. га

Из-за неблагоприятных погодных условий в начале осени Украина может не успеть засеять озимыми зерновыми 400 тыс. га из запланированных 8,2 млн га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На сегодня мы не досеваем по прогнозу около 400 тыс. га. Из них 350 тыс. га — это озимая пшеница», - сказал Присяжнюк, добавив, что сев озимых будет завершен в ближайшие несколько дней.

По словам министра, недосеянные площади будут компенсированы за счет сева кукурузы и ярового ячменя.

«Яровой ячмень мы увеличим... Я думаю, что мы где-то на 0,5 млн га увеличим объемы сева кукурузы и, наверное, у нас будет 5,5 млн га (посеяно под кукурузой в 2014 году — УНИАН)», - сказал он. При этом Присяжнюк отметил, что в 2014 году могут быть сокращены площади под подсолнечником, однако его урожай будет увеличиваться за счет использования более качественных семян и технического переоснащения производства.

Кроме того, по прогнозу министра, в 2014 году на 20 тыс. га будут увеличены посевные площади под сахарной свеклой. В 2013 году этой культурой было засеяно 306 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, украинские аграрии к 1 ноября засеяли озимыми зерновыми культурами 7,59 млн га, или 93% от прогноза, что на 4,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Из-за дождливой погоды в сентябре в Украине замедлилась посевная кампания, что может привести к недосеву и снижению урожайности озимых.

Ранее глава Минагропрода Николай Присяжнюк прогнозировал, что недосев озимых может составить 400-500 тыс. га.

Сев озимых под урожай 2014 года планировалось провести на площади 8,2 млн га.

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Fitch прогнозирует нулевой рост экономики Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует нулевой рост экономики Украины по итогам 2013 года и рост в 1,5% по итогам 2014 года.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

«Fitch прогнозирует нулевой рост ВВП в 2013 году и рост в 1,5% в 2014 году за счет роста внешнего спроса. Кроме того, уверенности в росте ВВП в следующем году может добавить рост инвестиций, возможный в случае, если Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре текущего года», - говорится в сообщении Fitch.

Кроме того, Fitch спрогнозировал девальвацию курса гривни до 9 грн за доллар к концу 2014 года. «В целом финансовая система сможет справиться с девальвацией на уровне 10-15% при сохранении текущих рейтингов», - говорится в сообщении Fitch.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services с начале ноябре спрогнозировало рост реального ВВП Украины по итогам 2013 года на уровне 1% при прогнозном объеме номинального ВВП по итогам 2013 года на уровне 181 млрд долл. США. рост экономики в 2014 году составит 1,5%, а в 2015 и 2016 годах – по 3,5% ежегодно.

Standard & Poor's Ratings также снизило суверенный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом. В своих оценках аналитики агентства исходили из того, что в текущей ситуации рост государственного долга может вырасти на 6% до 40% ВВП, а курс гривни по итогам 2014 года вырасти до 9,5 грн за доллар.

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ЕС готов отложить решение о подписании соглашения с Украиной на конец ноября - СМИ

Варшава. Европейский Союз готов отложить принятие окончательного решения о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной на конец ноября, когда будет проходить саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

"Европейские источники признают, что, если до 18 ноября дело Тимошенко не будет решено, то главы МИД отложат решение ЕС о том, подписывать или нет Соглашение об ассоциации, на сам саммит в Вильнюсе", - отмечает издание.

По данным газеты, страны Евросоюза в вопросе подписания соглашения с Украиной разделились на три группы.

"Польша, Великобритания и государства Центральной Европы хотят подписания, несмотря ни на что. Германия, Нидерланды и Швеция настаивают на освобождении Тимошенко, а Франция и государства Южной Европы не имеют собственной точки зрения на это дело", - пишет газета.

"В зависимости от того, кто отстоит свое мнение, будет зависеть решение в Вильнюсе", - сказал один из собеседников польского издания на условиях анонимности.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Евросоюзе заявляли, что решение о подписании соглашения с Украиной должно быть принято на заседании министров иностранных дел ЕС 18 ноября на основании отчета спецпредставителей Европарламента Александра Квасневского и Пэта Кокса, который они должны были подготовить к 14 ноября.

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Fitch снизил суверенный рейтинг Украины до уровня «В-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на сайте.

Кроме того, снижен рейтинг евробондов Украины до уровня «В-» с «В».

«Снижение рейтинга отражает крайне нестабильное финансовое положение страны и значительное ограничение возможностей для внешнего заимствования, в том числе с целью рефинансирования внешнего долга в период 2014-2015 годов. Золотовалютные резервы продолжают снижение с уже и без того низкого уровня, повышая риски стабильности курса гривни», - говорится в сообщении Fitch.

По мнению аналитиков Fitch, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни. При этом приток внешнего капитала, по мнению Fitch, вряд ли компенсирует потерю объема резервов. Украина, как отмечается, и во многом ее корпорации и банки, фактически отрезаны от внешних рынков заимствования высоким уровнем рисковой премии по облигациям.

В Fitch обратили внимание, что правительство ищет альтернативные источники ресурсов. В этой связи небольшим просветлением на общем негативном фоне служит перспектива возобновления финансирования страны со стороны Международного валютного фонда. «Соглашение с МВФ позволит сократить фискальный дефицит, усилить гибкость валютного курса и сократить внутренние субсидии. Этот пакет мер будет считаться кредитно-положительным. Соглашение позволит рефинансировать суверенный долг 2014-2015 годов и откроет другие финансовые источники», - подчеркивается в сообщении агентства.

В числе негативных факторов, влияющих на финансовое состояние Украины в среднесрочной перспективе, Fitch отмечает рост ставок по государственным облигациям, перспективу выпуска векселей для оформления бюджетной задолженности, включая задолженность по НДС, а также увеличивающийся фискальный дефицит, растущий из-за потерь государственного нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за снижением суверенных рейтингов агентство также пересмотрело рейтинги и прогнозы для Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Крыма, для горнорудной компании Ferrexpo и компании Fintest Trading. Последней был присвоен «ССС+» с негативным прогнозом.

Сегодня, 8 ноября, Standard & Poor's Ratings Services снизило долгосрочные кредитные корпоративные рейтинги двух крупнейших украинских агрохолдингов «Мрия» и «Мироновский хлебопродукт» (МХП) до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом для обоих холдингов.

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Комитет ВР 11 ноября рассмотрит все предложения по лечению Тимошенко

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности соберется на внеочередное заседание в понедельник, 11 ноября для рассмотрения предложений, которые наработает рабочая группа относительно законопроекта о лечении экс-премьера Юлии Тимошенко за рубежом.

Об этом заявил председатель комитета, член фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин, добавив, что комитет соберется в 15.00, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

По его словам, перед заседанием комитета, в 12.00, будет заседать рабочая группа по подготовке законопроекта относительно лечения Тимошенко.

Кожемякин заявил, что профильный комитет рассмотрит все рекомендации рабочей группы.

По его словам, на заседании комитета также планируется подготовить ко второму чтению еще один евроинтеграционный законопроект – о прокуратуре.

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Fitch понизил кредитный рейтинг «Интерпайпа» до уровня ограниченного дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в третий раз за три прошедших месяца снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг крупнейшего в Украине производителя трубной продукции трубно-колесной компании «Интерпайп» - теперь до уровня ограниченного дефолта «RD» с уровня «С», а также присвоило рейтинг «С» евробондам компании со сроком погашения в 2017 году, говорится в сообщении агентства, разменном на сайте Fitch.

Одновременно евробондам присвоен рейтинг возвратности активов на уровне «RR4».

«Снижение долгосрочного рейтинга эмитента до уровня «RD» объясняется тем, что компания не выплатила ключевой долговой платеж в размере 106 млн долл., запланированный на 1 ноября 2013 года. Платежи по процентам все еще предстоит сделать», - говорится в сообщении агентства.

В Fitch отметили, что «Интерпайп» инициировал переговоры с группой кредиторов о возможности реструктуризации долга. Однако в агентстве усомнились, что договоренности могут быть достигнуты до конца года.

Кроме того, в Fitch напомнили основные факторы, негативно влияющие на положение компании. Среди них – ограничение квоты на экспорт трубной продукции в Россию, ведение антидемпингового расследования властями США, сложности в переговорах по долговым бумагам компании.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября Fitch Ratings снизил кредитный рейтинг «Интерпайпа» до уровня «ССС» с «В-», объясняя свои действия операционной и финансовой нестабильностью компании, обусловленной конъюнктурными событиями, в том числе, таможенными проблемами со странами Таможенного союза, куда «Интерпайп» поставляет порядка 25% общего объема продаж, а также с Россией, не возобновившей квоты на импорт труб украинского производства на вторую половину 2013 года.

В конце октября Fitch Ratings еще раз понизил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный обеспеченный рейтинг «Интерпайпа» до уровня «С» с «ССС» также из-за сомнений в способности «Интерпайпа» погасить корпоративный долг в размере 106 млн долл. к 1 ноября 2013 года.

Как отмечалось, ликвидность «Интерпайпа» во многом ограничивалась тем, что Российская Федерация - ключевой экспортный рынок для украинской трубной продукции, не возобновила действие квот на поставки украинских труб. Экспорт труб на российский рынок свыше существующих ограничений обуславливает применение 19% пошлины, что делает продукцию едва ли конкурентоспособной.