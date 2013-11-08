Анонс на 11 ноября
11.11.13 Пленарное заседание «Национального Конвента Украины относительно ЕС» В УНИАН пресс-конференция: «Привлечение инвестиций в развитие бизнеса» В УНИАН круглый стол организаторов Налогового майдана 2010 и предпринимателей.
* Начнется Форум национального партнерства по безопасности дорожного движения «Государственная целевая программа повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2016 года. Задача и перспективы реализации». Мероприятие ознаменует старт Всеукраинской недели безопасности дорожного движения: на пути в Европу и состоится при поддержке Министерства инфраструктуры Украины.
* Национальный институт стратегических исследований совместно с Исследовательским центром Словацкой ассоциации внешней политики, Украинским независимым центром политических исследований при поддержке Словацкого агентства международного развития (Slovak Aid) проведут Пленарное заседание «Национального Конвента Украины относительно ЕС». Будет проведена комплексная оценка ключевых вопросов подписания и имплементации Соглашения о политической ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Тема заседания: «На пути к Соглашению о политической ассоциации и ЗСТ между Украиной и ЕС: 5 измерений сотрудничества»
* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему «Привлечение инвестиций в развитие бизнеса. Защита прав инвесторов в Украине». Налаживание эффективного диалога украинских компаний с инвесторами все еще остается слабым местом инвестиционного имиджа страны. Приток инвестиций в Украину увеличивается и для того, чтобы удержать и развить эту тенденцию, важным является создание благоприятных условий для иностранных инвесторов в Украине. О том, как обеспечить иностранному инвестору защиту его капиталовложений в Украине, отечественным компаниям - хорошую репутацию и высокую волатильность их бумаг на международных площадках, а Украине - увеличение потока инвестиций, будут говорить участники пресс-конференции: Дмитрий Олейник, управляющий партнер инвестиционного холдинга Pro Capital Group; Антонина Кутовая, управляющий партнер компании Pro Capital Investment ; Анатолий Амелин, член НКЦБФР; Сергей Трифонов, руководитель службы по связям с инвесторами группы компаний «Милкиленд», Андрей Дубецкий, исполнительный директор представительства Варшавской фондовой биржи в Украине (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 591-52-52, 063 781 43 08. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
* 13-30 - В УНИАН состоится круглый стол организаторов Налогового майдана 2010 и предпринимателей "За шаг до Налогового майдана-2". Среди участников: председатель ВК "Наступ" Руслан Секела, председатель совета ассоциации "Ассоциация информационного бизнеса" Владимир Левин и другие. Будет обсуждаться вопрос недопустимости очередной попытки включения в бюджет 2014 норм, против которых предприниматели выступили еще в 2010 году (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 314 44 05. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
***
Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63