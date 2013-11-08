Анонс на 11 ноября

* Начнется Форум национального партнерства по безопасности дорожного движения «Государственная целевая программа повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2016 года. Задача и перспективы реализации». Мероприятие ознаменует старт Всеукраинской недели безопасности дорожного движения: на пути в Европу и состоится при поддержке Министерства инфраструктуры Украины.

* Национальный институт стратегических исследований совместно с Исследовательским центром Словацкой ассоциации внешней политики, Украинским независимым центром политических исследований при поддержке Словацкого агентства международного развития (Slovak Aid) проведут Пленарное заседание «Национального Конвента Украины относительно ЕС». Будет проведена ​​комплексная оценка ключевых вопросов подписания и имплементации Соглашения о политической ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Тема заседания: «На пути к Соглашению о политической ассоциации и ЗСТ между Украиной и ЕС: 5 измерений сотрудничества»

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему «Привлечение инвестиций в развитие бизнеса. Защита прав инвесторов в Украине». Налаживание эффективного диалога украинских компаний с инвесторами все еще остается слабым местом инвестиционного имиджа страны. Приток инвестиций в Украину увеличивается и для того, чтобы удержать и развить эту тенденцию, важным является создание благоприятных условий для иностранных инвесторов в Украине. О том, как обеспечить иностранному инвестору защиту его капиталовложений в Украине, отечественным компаниям - хорошую репутацию и высокую волатильность их бумаг на международных площадках, а Украине - увеличение потока инвестиций, будут говорить участники пресс-конференции: Дмитрий Олейник, управляющий партнер инвестиционного холдинга Pro Capital Group; Антонина Кутовая, управляющий партнер компании Pro Capital Investment ; Анатолий Амелин, член НКЦБФР; Сергей Трифонов, руководитель службы по связям с инвесторами группы компаний «Милкиленд», Андрей Дубецкий, исполнительный директор представительства Варшавской фондовой биржи в Украине (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 591-52-52, 063 781 43 08. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 13-30 - В УНИАН состоится круглый стол организаторов Налогового майдана 2010 и предпринимателей "За шаг до Налогового майдана-2". Среди участников: председатель ВК "Наступ" Руслан Секела, председатель совета ассоциации "Ассоциация информационного бизнеса" Владимир Левин и другие. Будет обсуждаться вопрос недопустимости очередной попытки включения в бюджет 2014 норм, против которых предприниматели выступили еще в 2010 году (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 314 44 05. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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