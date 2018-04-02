Баланс недели: "пряник" от МВФ, ложка дегтя от России и тающие валютные резервы

Минувшая неделя ознаменовалась резонансными сообщениями СМИ о том, что правительство Украины намерено таки пойти на непопулярные шаги в виде повышения цен на газ для населения в обмен на новый кредит МВФ. Позднее эти публикации были признаны надуманными, а внятного подтверждения от властей так и не последовало, за исключением витиеватого заявления вице-премьера Юрия Бойко. «У нас апробируется модель, которая позволит, не задевая социально незащищенные слои населения, предложить МВФ вариант, который позволит показать, что мы сократили дефицит «Нафтогаза», - сказал он, давая понять, что именно такая модель может стать базой для компромисса с МВФ в вопросе повышения тарифов на газ.

Но на какие-то уступки правительство Украины все-таки пойдет. В частности, как и рекомендовал Фонд, госбюджет на следующий год будет сформирован с сохранением действующих ставок НДС и налога на прибыль, что подтвердил министр финансов Юрий Колобов. И не спроста на горизонте замаячил очередной «пряник» от МВФ. Руководитель департамента внешних связей с МВФ Джерри Райс в ходе брифинга в Вашингтоне подтвердил, что Фонд намерен провести дискуссию о возможном возобновлении финансирования в декабре текущего года. «Сегодня уже начато обсуждение с МВФ пакета реформ для новой программы», - подтвердил отечественный Минфин. В этом таинственном пакете, как полагают опрошенные УНИАН эксперты, будут и другие требования МВФ. Он продолжает настаивать на прежних рекомендациях, а также дополнительно предлагает сдерживать повышение зарплат и занятости в госсекторе. «Вполне вероятно, что данные рекомендации позже лягут в основу новой программы в случае возобновления сотрудничества с Фондом», - отмечается в отчете инвесткомпании Visum Capital.

Эксперты солидарны, что хорошие новости от МВФ – не более чем напоминание о новых возможностях для Украины после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Тогда и получение кредита Фонда станет более реальным, а новая программа сотрудничества с МВФ послужит пропуском к получению долгожданного финансирования от международных организаций. Минфин рассчитывает на их вливания в размере свыше 1,2 млрд евро уже в 2014 году, а также 610 млн евро макрофинансовой и 127 млн евро секторальной помощи от ЕС.

Но прежней уверенности, что соглашение будет подписано, уже нет. Спецпосланники Евросоюза - Кокс и Квасьневский - дали украинскому парламенту время до следующего вторника, чтобы отпустить Юлию Тимошенко на лечение в Германию. Последнее заседание в Раде так и не принесло долгожданной развязки этого вопроса. Так что получение долгожданных кредитов под угрозой.

А пока мы разрабатываем новые варианты выхода из ситуации, международные рейтинговые агентства продолжают снижать позиции страны. О снижении суверенного рейтинга Украины до преддефолтного уровня вслед за коллегами из тройки крупнейших международных рейтинговых агентств сообщило Fitch Ratings. В результате «окно» доступа к международным рынкам капитала, которое уже стало «форточкой», может закрыться вовсе. Кроме того, отношения с основным кредитором Украины после МВФ – Россией - продолжают ухудшаться.

"Несладкий" Roshen

Минушая неделя началась с очередей на таможне и проблем с оформлением грузов на украинско-российской границе. На этот раз больше всех досталось кондитерам - у российских таможенников возникли сомнения относительно подлинности сертификата происхождения украинской продукции. «Ситуация усложнилась на всех таможенных постах, где оформляется наша продукция», - сообщил УНИАН президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк.

По его словам, очередное притеснение связано со стремлением не допустить украинскую продукцию на российский рынок во время пиковых новогодних продаж. Но проблема на таможне разрешилась на удивление быстро.

Тем не менее, страсти вокруг компании Roshen, продукцию которой Роспотребнадзор обвинил в несоответствии санитарным требованиям России еще в июле текущего года, не утихли. На минувшей неделе Украина заступилась за Roshen, потребовав от России через Всемирную торговую организацию детальный отчет о проведенной проверке фабрик и обоснование введенных ограничений на экспорт кондитирки. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сообщил, что Роспотребнадзор до сих пор не предоставил Украине никаких документов о результатах аудита. «Замечаний, претензий, протокол, акт — мы ничего не получили. К сожалению, работает правило «прав тот, у кого больше прав», - сказал министр. По его словам, Украина готова пригласить инспекцию Роспотребнадзора на фабрики Roshen еще раз.

Народный депутат, основатель корпорации Roshen Петр Порошенко считает, что "работа по использованию механизмов ВТО для защиты интересов украинской экономики, украинского производителя должна происходить постоянно. На сегодня мы не используем и 10% тех возможностей, которые предоставляет нам ВТО». Российская сторона считает вмешательство ВТО излишним, уверяя, что никаких новых требований к украинской продукции нет, а приостановка импорта связана с расхождениями законодательства России и Украины в вопросах качества продукции. И свое решение Россия может пересмотреть только после того, как это качество будет соответствовать санитарными нормами РФ. Так что конфеты Roshen снова поедут в Россию не скоро.

Россия давит на "газ", а получает "слезы"

Еще жарче стало на украинско-российском газовом фронте. На минувшей неделе Украина начала погашать долг за поставленный в августе природный газ, но явно без спешки. «На самом деле, за август «слезы» какие-то поступают, но говорить, что расплатились, пока и близко нельзя», - прокомментировал ситуацию официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

К концу недели «слезы» снизили августовский долг на 20% - до 792 млн долл. «Газпром» факт оплаты подтвердил, но тут же ошарашил новым заявлением. Оказывается, Украина должна российскому монополисту за октябрьские поставки газа 1,355 млрд долл. Но по сведениям источника в «Нафтогазе», холдинг заплатит только 15 млн долл., с учетом объемов закупки в октябре.

Надо отметить, что впервые в этом году зазвучали жесткие нотки в голосе украинских чиновников. «Если такой формальный подход будет со стороны наших партнеров, мы также будем подходить с точки зрения только обеспечения собственной коммунальной сферы, а обеспечение поддержки в пиковые режимы - транзита со стороны НАК для «Газпрома» - это уже будет задание, которое мы будем проводить факультативно", - пригрозил вице-премьер Юрий Бойко, куратор нефтегазовой отрасли в правительстве. В дальнейшем, по его словам, Украина минимизирует закупки российского газа, будет закупать объемы, необходимые исключительно для своих нужд.

Между тем, «Нафтогазу» сейчас не до угроз. Замглавы компании Вадим Чупрун охарактеризовал состояние погашения долгов предприятий теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" как «очень плохо». Да и намерения сократить объемы закупки газа могут не спасти ситуацию, так как ответной реакцией России может стать требование оплатить недобор, как это предусмотрено действующими контрактами. «Готовится иск Российской Федерацией в шведский суд», - заявил лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов. По его словам, речь идет о 10 млрд долл. за газ, который мы не добрали.

Подвела Украину и Европа. Анонсированное премьер-министром Николаем Азаровым подписание меморандума о создании Адриатического газового коридора не состоялось - премьер-министр Хорватии Золан Миланович отложил свой визит в Украину «на неопределенное время из-за несогласованности графика проведения двусторонних встреч». Прибывший в Киев вице-премьер Хорватии Бранко Грчич заявил, что вопрос создания газового коридора, связывающего Украину, Венгрию и Хорватию, требует дальнейшего обсуждения.

По мнению директора энергетических программ центра «НОМОС» Михаила Гончара, проект откладывается по причине неопределенности в отношениях Украины и Евросоюза, а также в силу активного противостояния проекту со стороны России. «Появление LNG-терминала на Адриатике означает сокращение рынка для российского газа на Балканах, в том числе в Центральной Европе», - пояснил эксперт. «Раз Украина тормозит, то медлит и Европа. В выигрыше только Россия, которая потирает руки от удовольствия, наблюдая как труд двух сторон превращаются в прах», - резюмировал Гончар.

Единственной хорошей «газовой» новостью стало долгожданное подписание Украиной соглашения с Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади, расположенной во Львовской и Ивано-Франковской области. Все состоялось спустя каких-то два года после того, как компания выиграла тендер.

Денег нет, но есть надежда

На минувшей неделе Национальный банк отчитался о состоянии платежного баланса Украины, который четвертый месяц подряд сведен с дефицитом. И хотя сальдо баланса в сентябре было близким к нулю (-0,1 млрд долл. США), то это только благодаря привлеченному синдицированному кредиту в 750 млн долл., то есть, об устойчивом тренде говорить еще очень рано. Объемы внешних займов и иностранных инвестиций в страну продолжают снижаться. Логично, что по итогам октября сократились и золотовалютные резервы государства, падение составило 4,65% - до 20,632 млрд долл. С учетом объема прямого внешнего госдолга Украины в 26,286 млрд долл. теперь резервов для его обслуживания не хватит, рассчитывать можно только на привлечение новых инвестиций или займов. Кроме того, ситуация на валютном рынке остается неспокойной, поскольку в октябре Нацбанк снова вышел на рынок с интервенциями, потратив 297 млн долл. из своих резервов. Каковы могут быть последствия? Fitch Ratings прогнозирует падение резервов в текущем году до 17,8 млрд долл., что в результате может снизить стоимость гривни до 8,5 грн за доллар в 2014 году. Standard & Poor's сумму падения резервов не уточняет, но прогнозирует девальвацию в 2014 до 9,5 грн/долл.

С учетом ситуации с внешними займами правительство вынуждено было включить «экономный режим» внутри страны. Несмотря на рост доходов госбюджета в январе-октябре на 1,9% в годовом выражении - до 278,6 млрд грн, остаток средств на едином счете Госказначейства по итогам октября снизился до 10-летнего минимума - 410 млн грн. Отечественные эксперты поспешили заверить, что это никак не связано с пополнением госбюджета, и не должно привести к задержкам платежей. Тем не менее, рынок отреагировал недоверием к государству как к заемщику, и на очередном аукционе по продаже ОВГЗ правительству удалось привлечь только валюту. Но надо отдать должное, Минфин не растерялся, и предложил рынку новый инструмент – беспрецедентно «короткие» облигации сроком обращения 21 день, что позволило привлечь в бюджет 458,9 млн грн и, как утверждают эксперты, разбудить существенный рыночный спрос. «Основной идеей такого инструмента, скорее всего, является покрытие краткосрочных потребностей в средствах и покрытие краткосрочных кассовых разрывов бюджета», - прокомментировал итоги аукциона аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович.

И поскольку теперь Минфин намерен предлагать такие облигации каждую среду, а рынок готов доверять на короткие сроки, то проблема с финансированием текущих нужд бюджета, судя по всему, будет решена за счет внутреннего рынка.

Кроме этого, Нацбанк снова может прибегнуть к ускоренной эмиссии денег, и выкупать на них ОВГЗ Минфина, но это только в крайнем случае. Поскольку в стране уже начала расти инфляция. В октябре потребительские цены в Украине поднялись на 0,4% по сравнению с предыдущем месяцем, впервые с мая текущего года. Как оценивает управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман, это максимальный рост цен с июня 2011 года. «Рост инфляции до 4-6% является сейчас благом для украинской экономики и не нарушит финансовую стабильность», - полагает эксперт. В то же время он прогнозирует, что до конца года инфляция, скорее всего, не превысит 0,4%. Но не стоит забывать, что публикуемые показатели инфляции не достаточно отображают реальную картину. Иначе как объяснить практически нулевой показатель роста потребительских цен, если по мнению экспертов, цены на «борщовый набор» к ноябрю в Украине выросли в три раза? Наверное, среднестатистический украинец решил отказаться от борща…

Ольга Гордиенко (УНИАН)