У Попова заверили, что вчерашняя утечка одоранта не угрожает здоровью киевлян

Одорант, который попал в окружающую среду в ходе закачивания на Газораспределительной станции №12 «Киевтрансгаза» в районе поселка Хотов Киево-Святошинского района, не представляет угрозы здоровью жителей Киева.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анатолий Голубченко во время экстренного заседания постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, состоявшегося в 22:15 8 ноября 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Расследование, которое провела комиссия, позвляет нам оценить ситуацию как таковую, которая не несет угрозы здоровью населению Киева. Утечка произошла во время технологической операции заправки одорантом на газораспределительной станции за пределами Киева, но из-за ветра запах стал ощущаться в Святошинском, Соломенском, Шевченковском районах. Однако одорант не является токсичным. Это вещество, которое придает запах природному газу для того, чтобы его можно было почувствовать, ведь сам газ запаха не имеет. Согласно информации санэпидемстанции никакой угрозы для жителей города и области не существует, а Департаментом здравоохранения никаких случаев отравления газом зарегистрировано не было», – рассказал Голубченко и добавил, что причины утечки одоранта будет изучать комиссия Госпромнадзора.

Как заявил главный инженер Киевтрансгаза Юрий Зябченко, ситуация с утечкой одоранта полностью локализована, а само вещество – нейтрализовано.

В пресс-службе КГГА напомнили, что в случае появления запаха газа в подъездах, подвалах и в квартирах жилых домов нужно обязательно вызывать аварийную газовую службу по номеру 104.

*** Одорант (от лат. Odor – «запах» ) – химическое соединение, которое добавляется в газ или воздух для характерного запаха.