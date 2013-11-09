Янукович сегодня в России проведет переговоры с Путиным

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию, в ходе которого проведет встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Стороны обсудят вопросы торгово-экономических отношений Украины и России накануне Саммита «Восточного партнерства», который состоится в конце ноября в Вильнюсе», - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 октября Янукович уже встречался с Путиным в Сочи. На неформальной встрече президенты обсуждали темы, которые были в повестке дня Саммита стран в Минске.

Саммит стран СНГ прошел в Минске 25 октября. Лидеры СНГ обсудили вопросы противодействия преступности на пространстве Содружества, углубление экономических связей и подготовку к празднованию 70-летия Победы.