Кабмин выделил почти 300 млн на создание демографического госреестра

Кабинет министров Украины выделил Министерству внутренних дел 295,1 миллиона гривен на создание и функционирование Единого государственногодемографического реестра населения.

Средства выделены по программе "Обеспечение выполнения задач и функций в сфере гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц".

Напомним, 11 сентября правительство утвердило план внедрения электронных паспортов и выделило на его реализацию до 2016 года 793,3 миллиона гривен.

"С целью реализации этого плана в стране будет создана единая база - демографический реестр. Для комплексного решения вопроса правительство Украины выделило до 2016 года 793,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Гражданские паспорта будут оформляться с момента рождения. Сроки оформления остаются прежними - до 30 дней. Внутренний паспорт, который ранее был бессрочным, в будущем будет выдаваться на 10 лет. Замена "старого" паспорта на новый - биометрический - будет добровольной. По предварительным оценкам, стоимость нового паспорта составит 350 грн.

Полиграфкомбинат "Украина", который выполняет госзаказ, надеется наладить производство биометрических паспортов до саммита Украина-ЕС, который пройдет в Вильнюсе в ноябре 2013 года. Об этом в интервью ZN.UA рассказал директор полиграфкомбината Максим Степанов. На вопрос ZN.UA, успеет ли предприятие запустить производство биопаспортов к этой дате, он ответил: "Хотим. Очень".