Россия считает своими главными врагами терроризм и расширение НАТО
14:21, 09 ноября 2013Разное
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Россия считает своими главными врагами терроризм и расширение НАТО.
Как передает РИА «Новости», об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Начнем с главного врага - на сегодняшний день это международный терроризм. Может быть, это приевшаяся и банальная фраза, но на самом деле, кто воюет в Сирии? Кто в Мали? Кто в Ливии?" - сказал Шойгу.
Также он отметил, что еще одной угрозой следует считать приближение НАТО к границам России.
"Это продолжение расширения, на наш взгляд, совершенно необоснованное. Мы все говорим, улыбаемся друг другу, но все это продолжается", - сказал министр.
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