Азаров: за срыв ассоциации с ЕС будут отвечать европолитики

Европолитики возьмут на себя ответственность, уравняв судьбу Украины с решением о судьбе экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, заявляет премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил в Донецке на брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос УНИАН, хочет ли Азаров лично подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, он сказал: «А кто все делает для подписания соглашения? Все делает и Президент, и правительство для этого».

Однако при этом премьер-министр подчеркнул, что об ответственности европейских политиков зависит сегодня решение этого вопроса.

«Но я хочу вот что сказать - если кто-то возьмет на себя смелость, прежде всего, это относится к европейским политикам, поставят на одни весы судьбу нашей страны и такое важнейшее политическое решение и очень сомнительное требование, очень сомнительное с юридической точки зрения, с любой другой по Тимошенко, он возьмет на себя большую ответственность. И это будет не наша ответственность, не наша!», - заявил Азаров.